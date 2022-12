Mensagem de 'Feliz Ano Novo' para WhatsApp: 5 apps com frases e mais

Enviar mensagens de "Feliz Ano Novo" para WhatsApp é um processo que pode ser facilitado utilizando diversos aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Pelos apps, que incluem o editor Canva e PhotoGrid, é possível pesquisar por mensagens, imagens, frases e GIFs com a temática, e usuários ainda podem criar cartões personalizados com fotos para enviar para os amigos e familiares. Na lista a seguir, o TechTudo separou cinco apps com a proposta. Confira, abaixo, como usar as plataformas para encontrar mensagens para desejar um ano novo próspero para os contatos do WhatsApp.

1 de 6 Saiba encontrar mensagem de bem-vindo 2023 para mandar no WhatsApp via apps — Foto: TechTudo Saiba encontrar mensagem de bem-vindo 2023 para mandar no WhatsApp via apps — Foto: TechTudo

📝 Como transferir conversas do WhatsApp de um Android para iOS? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

O app Mensagens de Natal e Ano Novo está disponível para Android e, como o nome sugere, ele reúne diversas frases e imagens com a temática do Natal e da virada do ano. A plataforma é bastante simples de usar, e ainda permite que o usuário crie um cartão próprio a partir de uma frase. Ao abri-lo pela primeira vez, você pode conferir todos os cartões disponíveis no centro da tela - bastando deslizar o dedo para a esquerda.

Se você preferir criar um novo cartão personalizado, vá em “Criar Cartão” na parte debaixo da tela. Em “Vídeos” ainda é possível checar algumas mensagens animadas e, em “Figurinhas”, os usuários podem verificar alguns stickers para adicionar ao mensageiro. A plataforma é bastante completa, oferecendo diferentes formatos.

2 de 6 É possível criar cartões personalizados com o app Mensagens de Natal e Ano Novo — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível criar cartões personalizados com o app Mensagens de Natal e Ano Novo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Canva é um aplicativo de edição bastante popular, conhecido por sua praticidade na criação de logotipos e templates. Pela plataforma, disponível para Android e iPhone (iOS), usuários podem criar diferentes tipos de designs, incluindo cartões com mensagens de Feliz Ano Novo para enviar para amigos e familiares no WhatsApp. É possível definir o tamanho do cartão e adicionar elementos variados à sua criação, como estrelas cadentes e GIFs de fogos de artifício, por exemplo. Além disso, usuários também podem pesquisar por cartões prontos diretamente pela plataforma, já que ela oferece uma grande base de dados com diferentes opções.

Para encontrar um cartão de Ano Novo no Canva, abra o aplicativo e faça uma pesquisa na aba superior do menu usando palavras-chave como "Feliz Ano Novo", por exemplo. Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar uma opção que lhe agrade e toque sobre ela. Para editá-la, basta tocar sobre um dos elementos. Já se você preferir criar um novo template do zero, basta selecionar o ícone de "+" na página inicial do app.

3 de 6 O Canva reúne diversos designs de Feliz Ano Novo que podem ser editados da forma como o usuário preferir — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Canva reúne diversos designs de Feliz Ano Novo que podem ser editados da forma como o usuário preferir — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. PhotoGrid - Editor de Fotos

Assim como o Canva, o PhotoGrid também permite criar ou editar templates de Ano Novo pelo celular. A plataforma, no entanto, está disponível apenas no iPhone (iOS) - no entanto, existem apps com propostas semelhantes no Android. Para pesquisar por templates já criados no PhotoGrid, abra o app e selecione a lupa no menu superior. Em seguida, pesquise por palavras-chave como "Ano Novo", toque sobre a aba "Modelos" e deslize a tela para baixo.

Para prosseguir, vá no template que mais gostar e selecione uma foto da galeria. Na próxima tela, é possível personalizar ainda mais o seu cartão de Feliz Ano Novo, adicionando filtros, adesivos e caixas de texto à sua criação. Ao finalizar, você pode salvá-lo em sua galeria para enviar para amigos no WhatsApp.

4 de 6 Assim como o Canva, o PhotoGrid permite criar templates e cartões com fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Assim como o Canva, o PhotoGrid permite criar templates e cartões com fotos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Pinterest traz um proposta um pouco diferente das outras opções da lista. A plataforma é uma rede social de compartilhamento de imagens, sendo assim, costuma ser usada para inspiração - há quem use o app para pesquisar por referências de looks e decoração, por exemplo. Por reunir diversas temáticas, o Pinterest também pode ser uma opção para pesquisar por mensagens de Feliz Ano Novo.

Além disso, a rede social ainda permite a criação de pastas, que podem ser usadas para concentrar as ideias em um único lugar. Para pesquisar por cartões com mensagens de próspero Ano Novo, abra o app e toque sobre o desenho de lupa no menu inferior da tela. Em seguida, busque por palavras-chave como "Mensagem de Ano Novo" e deslize a tela para visualizar as opções. Caso tenha gostado de um dos cartões, selecione-o e toque sobre o ícone de WhatsApp no canto inferior direito para compartilhar com os amigos no mensageiro.

5 de 6 Pelo Pinterest é fácil encontrar mensagens e imagens de Feliz Ano Novo para compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro Pelo Pinterest é fácil encontrar mensagens e imagens de Feliz Ano Novo para compartilhar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Feliz Ano Novo 2023

O app Feliz Ano Novo 2023 está disponível apenas para celulares Android. Por meio da plataforma, usuários têm acesso a uma infinidade de stickers que trazem a temática do Natal e do Ano Novo, e podem adicioná-los ao WhatsApp em poucos passos para enviar para os amigos - basta clicar sobre uma das pastas disponíveis e, em seguida, tocar no botão “Adicionar ao WhatsApp”.

As figurinhas trazem imagens do Papai Noel cercado de presentes, desenhos de pessoas comemorando o natal próximo à árvore enfeitada e também stickers com fogos de artifício celebrando a chegada do novo ano.

6 de 6 O app Feliz Ano Novo 2023 reúne diversas opções de figurinhas para adicionar ao WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Feliz Ano Novo 2023 reúne diversas opções de figurinhas para adicionar ao WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Veja ainda: Como denunciar fake news no WhatsApp