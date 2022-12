Mensagem de 'Feliz Natal' para WhatsApp: 5 apps para baixar e enviar

É possível encontrar mensagens e cartões de Feliz Natal para enviar no WhatsApp em diversos aplicativos. Utilizando esses apps, os usuários podem encontrar imagens, frases, vídeos e GIFs para celebrar a data virtualmente com amigos, e algumas opções permitem até mesmo criar os seus próprios cartões personalizados. Na lista a seguir, confira cinco aplicativos - como Canva e Pinterest - para encontrar mensagens de "Feliz Natal" em 2022 e confira como usá-los. Vale dizer que a maioria está disponível para Android e iPhone ( iOS ).

Veja 12 inspirações de cartão de Natal personalizado

Cartão de Natal personalizado pode ser entregue como presente para amigos, familiares e clientes — Foto: Reprodução/Canva

Exemplo de cartão de Natal com foto de família — Foto: Reprodução/Canva



Também é possível criar um cartão de Natal para alunos ou colegas de trabalho — Foto: Reprodução/Canva

Cartãozinho de Natal pode ser impresso e entregue para amigos e clientes — Foto: Reprodução/Canva



Crianças podem se divertir com cartão de Natal para colorir — Foto: Reprodução/Canva

Opção básica de cartãozinho de Natal também é uma opção para felicitar amigos, clientes e familiares — Foto: Reprodução/Canva



Exemplo de cartão de Natal empresarial personalizado com informações sobre festa natalina do escritório — Foto: Reprodução/Canva

Cartão de Natal criativo pode ser entregue para pessoas da família e amigos — Foto: Reprodução/Canva



Cartão de Natal de instituição de caridade também pode ser customizado — Foto: Reprodução/Canva

Cartão de Natal empresarial divulga data de festa de fim de ano da empresa — Foto: Reprodução/Canva



Cartão de Natal para divulgar ações natalinas é outra opção — Foto: Reprodução/Canva

Cartão de Natal e Ano Novo une as duas datas em uma só peça — Foto: Reprodução/Canva

Editores online como Canva e BeFunky permitem editar modelos de cartão de Natal empresarial, para alunos e com foto; inspire-se

1. Bom dia Boa tarde e Boa noite

O app Bom dia, Boa tarde e Boa noite está disponível apenas para iPhone (iOS), mas reúne uma grande quantidade de mensagens para enviar para amigos e familiares no WhatsApp. Pela plataforma, é possível encontrar imagens com frases e GIFs animados para celebrar datas comemorativas, como dia dos pais ou aniversários, por exemplo, além de mensagens com temáticas de carinho, amor, coragem e sucesso. O aplicativo ainda possui uma aba com textos religiosos, e também conta com uma seção à parte com frases de Feliz Natal.

Para enviar uma das mensagens no WhatsApp, basta abrir o app e deslizar a tela para baixo até encontrar a aba "Natal". Por lá, você pode conferir todas as imagens e GIFs com a temática e, para compartilhar uma delas, basta selecionar o cartão e tocar em "Compart/Share", no menu inferior da tela.

2 de 6 O app Bom dia, Boa tarde e Boa noite está disponível apenas para iPhone (iOS) e possui cartões com mensagens de Natal — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app Bom dia, Boa tarde e Boa noite está disponível apenas para iPhone (iOS) e possui cartões com mensagens de Natal — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O app Mensagens de Natal e Ano Novo está disponível apenas para Android e, como o nome do app já sugere, ele reúne apenas mensagens com a temática de Natal e fim de ano. A plataforma disponibiliza diversas imagens com frases e textos de boas festas, também possui vídeos com o tema para enviar no WhatsApp e ainda permite criar um novo cartão personalizado.

Para enviar um dos cartões do app, basta selecionar um deles e clicar sobre o ícone do WhatsApp para compartilhar a mensagem com os amigos. Agora, se você preferir criar um novo cartão, toque sobre o ícone de "+" na tela inicial e selecione uma mensagem de Natal e uma imagem de fundo para o cartão. Se quiser editá-lo, selecione o ícone de lápis - por lá, é possível modificar a cor e a fonte do texto.

3 de 6 É possível criar cartões de Natal personalizados com o app Natal e Ano Novo, disponível para Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível criar cartões de Natal personalizados com o app Natal e Ano Novo, disponível para Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Pinterest

Também é possível encontrar mensagens e cartões de Natal no Pinterest, app disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma é uma rede social de fotos muito utilizada para inspirações, principalmente porque reúne diversas temáticas diferentes - incluindo mensagens de Natal. Para encontrá-las, abra o Pinterest e toque sobre a lupa localizada no menu inferior da tela. Em seguida, faça uma busca por palavras chave como "Feliz Natal" ou "Cartões de Natal", por exemplo.

As imagens poderão ser vistas na sequência, e para enviá-las no WhatsApp você deve selecioná-la e clicar sobre o ícone do mensageiro no canto inferior direito da tela. Vale dizer que o Pinterest ainda permite que o usuário crie pastas para reunir imagens com o mesmo tema - para isso, selecione o botão "Salvar", abaixo da foto, e deslize a tela para baixo até encontrar a opção "Criar pasta".

4 de 6 O Pinterest reúne diversas imagens com frases, incluindo mensagens de Natal para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Pinterest reúne diversas imagens com frases, incluindo mensagens de Natal para enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Sticker.ly

O Sticker.ly é um popular app de figurinhas disponível para Android e iPhone (iOS). Com ele, é possível encontrar diversos pacotes de adesivos temáticos para enviar no WhatsApp. A plataforma é bastante simples de usar e, para baixar um novo pack de stickers de Natal, basta tocar sobre o desenho de lupa, no menu inferior, e fazer uma busca por palavras-chave como "Feliz Natal", por exemplo.

Você pode conferir os pacotes de figurinhas na sequência, e para adicioná-los ao mensageiro, basta selecionar uma das opções e clicar sobre o botão verde "Adicionar ao WhatsApp".

5 de 6 O Sticker.ly poferece diversas opções de pacotes de figurinhas com a temática de Natal — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Sticker.ly poferece diversas opções de pacotes de figurinhas com a temática de Natal — Foto: Reprodução/Clara Fabro

O Canva também é uma opção de aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) para encontrar cartões de Natal. O app de design permite que o usuário encontre templates prontos e crie novos do zero da forma como preferir, escolhendo cores, fontes e adicionando adesivos da maneira como desejar.

Para pesquisar por cartões já criados, vá no ícone de lupa no menu superior e busque por palavras-chaves como "Feliz Natal" ou "Imagens de Natal". Para continuar, selecione o template desejado. Você pode editá-lo se quiser - para isso, basta tocar sobre o texto ou sobre os elementos da imagem. Ao finalizar as edições, toque sobre o ícone de compartilhar no canto superior direito da tela para enviar o cartão para amigos no WhatsApp.

6 de 6 É possível encontrar templates criativos e criar um novo cartão de Natal do zero com o Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível encontrar templates criativos e criar um novo cartão de Natal do zero com o Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Veja ainda: Como colocar mensagem automática no WhatsApp