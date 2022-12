Mensagens de Natal e Ano Novo 2023: veja 5 sites com frases e textos

É possível enviar mensagens de Natal e Ano Novo 2023 para amigos, familiares, colegas de trabalho e clientes com a ajuda de alguns sites da Internet. O Canva , por exemplo, disponibiliza modelos de artes temáticas editáveis, nas quais é possível alterar cores, fontes e elementos gráficos. Já sites como o Mundo das Mensagens, por sua vez, contam com um grande acervo de frases prontas para serem copiadas e coladas em redes sociais e aplicativos de mensagens. Confira, na lista a seguir, cinco sites com mensagens natalinas e de fim de ano.

O Canva é um editor online que conta com uma série de modelos de mensagens de Boas Festas. O diferencial do software em relação aos demais itens da lista é oferecer mensagens ilustradas, compostas por frases, fotos e elementos gráficos. Todos os templates podem ser personalizados conforme o gosto do usuário. Para criar um recado de Natal ou Ano Novo na plataforma, basta fazer login ou criar uma conta gratuita.

Entre as possibilidades de customização oferecidas pelo Canva estão upload de imagens, inserção de elementos gráficos, modificação do tipo e tamanho de fonte, troca das cores do template, entre outros ajustes. Ao final das edições, é possível baixar a mensagem de Natal e enviá-la por e-mail ou por redes sociais como WhatsApp, Telegram e Facebook.

2. Mundo das Mensagens

O site Mundo das Mensagens (https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-natal/) é mais uma forma de encontrar recados para as festas de fim de ano. A plataforma conta com abas de mensagens de Natal 2023 e de Boas Festas. Nelas, é possível encontrar diferentes categorias, como "mensagens de Natal para clientes" e "mensagens de Natal para família", entre outras opções.

A a maioria dos recados disponíveis na plataforma são compostos apenas por frases. Em alguns casos, o site oferece imagens com frases, mas elas não podem ser editadas. Para compartilhar os recados, basta copiar e colar o texto, ou clicar nas opções para enviar por-email, Facebook, WhatsApp ou Twitter.

3. Frases do Bem

Outra alternativa é o site Frases do Bem (https://www.frasesdobem.com.br/), que conta com a categoria "Fim de ano 2022", dividida nos seguintes subtópicos: frases de Natal, frases lindas de Natal, frases de Ano Novo e frases de Feliz 2023. Basta clicar em qualquer uma dessas opções para visualizar os conteúdos.

Nesta plataforma, as mensagens aparecem de duas maneiras: somente a frase ou com uma imagem que contém essa mesma inscrição. Assim, o usuário pode copiar e colar o texto para enviá-lo para outras pessoas ou compartilhar a foto no Facebook, WhatsApp ou Pinterest.

4. Belas Mensagens

O site Belas Mensagens (https://www.belasmensagens.com.br/) também oferece vários tipos de recados prontos para as festas de fim de ano. Nas categorias de Natal e Ano Novo, é possível encontrar somente frases relacionadas às datas comemorativas ou recados que são compostos por imagens temáticas e frases.

Os usuários podem copiar e colar o texto ou fazer o download das imagens para enviá-las diretamente aos amigos. Além disso, a plataforma também permite o compartilhamento das mensagens de Natal e de Ano Novo pelo Pinterest, Twitter ou Facebook. Entre as opções de recados, é possível encontrar mensagens de Natal cristãs e mensagens de Natal motivacionais.

5. Mensagens com Amor

O site Mensagens com Amor (https://www.mensagenscomamor.com/categoria/datas-especiais) reúne diferentes opções de mensagens de Natal e Ano Novo. Os recados são divididos em categorias como mensagens de Natal evangélicas, mensagens de Natal para namorado, mensagem de Natal na pandemia e muito mais.

Os usuários podem copiar e colar as frases para compartilhá-las diretamente com o destinatário. Outra possibilidade é enviar a imagem com o texto via redes sociais. O site Mensagens com Amor tem suporte a compartilhamento para o Facebook, WhatsApp, Twitter e Telegram.

