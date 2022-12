Migrar de celular Android para iPhone ( iOS ) é algo que pode trazer algumas diferenças à sua vida. Isso porque cada sistema operacional tem suas peculiaridades. Entre os principais pontos de distinção que podem ser percebidos por quem trocou um modelo do sistema do Google pelo da Apple estão, por exemplo, a interface e a personalização. Utilizando o iPhone, é possível perceber que ele possui uma usabilidade mais simples, com funcionamento mais intuitivo e pouco personalizável.

Além disso, os celulares da Apple costumam ter maior durabilidade do que os modelos que rodam o Android - e isso acontece porque a companhia da maçã disponibiliza um maior número de atualizações para o iPhone, aumentando sua vida útil. Na lista abaixo, confira sete coisas que mudam quando você troca do Android para iPhone.

1 de 4 Migrou do Android para iPhone? 7 coisas que vão mudar na sua vida agora — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Migrou do Android para iPhone? 7 coisas que vão mudar na sua vida agora — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Interface mais intuitiva e simples de usar

Um dos principais pontos de diferença entre celulares Android e iPhone (iOS) está na usabilidade dos dispositivos. Os aparelhos da Apple costumam ser mais intuitivos e fáceis de usar em comparação com o Android, principalmente porque a interface do sistema do Google pode variar bastante entre as fabricantes. O Android puro só é encontrado em dispositivos Pixel, que são pouco comercializados no Brasil.

É possível perceber isso, por exemplo, pelo fato de que um smartphone desenvolvido pela Samsung possui uma usabilidade completamente diferente de outro produzido pela Xiaomi, por mais que os dois estejam rodando a mesma versão do Android. Por outro lado, se considerarmos um iPhone 7, lançado em 2016, e o iPhone 14, lançado em setembro de 2022, ambos terão aparência e usabilidades similares, por mais que não estejam na mesma versão do iOS - o que torna a interface mais amigável ao usuário final.

2. Mais atualizações de sistema para os modelos

Outra diferença bastante perceptível entre os sistemas do Google e da Apple está na quantidade de atualizações que são disponibilizadas para os smartphones. A Apple, por lançar menos modelos de iPhone (iOS), disponibiliza mais updates por mais tempo - o que acaba aumenta a vida útil dos seus dispositivos.

Em contrapartida, modelos de celulares de entrada e até intermediários que rodam o Android ficam defasados mais rapidamente, já que a liberação dos sistemas operacionais depende exclusivamente das fabricantes dos dispositivos - que podem optar por não atualizar alguns modelos.

2 de 4 O AirDrop está presente em todos os dispositivos do ecossistema Apple — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes O AirDrop está presente em todos os dispositivos do ecossistema Apple — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Maior comunicação entre dispositivos Apple

Um dos pontos altos dos dispositivos da Apple é a comunicação entre seus aparelhos. Com dois dispositivos conectados no mesmo iCloud, por exemplo, é possível fazer o backup de todos os dados de um celular para o outro em poucos passos. Além disso, dispositivos com sistema operacional iOS também possuem a área de transferência universal, que permite copiar um texto em um dispositivo e colar no outro, por exemplo.

É possível ainda transferir arquivos entre um Mac e iPhone apenas "deslizando a tela", ou utilizando o AirDrop, por exemplo. Essa função do ecossistema Apple pode ser usada para enviar fotos, vídeos e arquivos ser perder qualidade e em poucos segundos, sendo compatível com diversos modelos de iPhone, iPad, MacBooks e iMac - o que simplifica o envio de conteúdo entre as plataformas.

4. Maior política de privacidade

Os celulares da Apple também contam com mais funções de privacidade em comparação com o sistema do Google. Desde o iOS 14, lançado em 2020, a Apple vem liberando recursos de segurança a cada atualização. Entre eles, estão a opção que permite escolher não ter seus dados rastreados pelos aplicativos e a função de relatórios de privacidade, que permite conferir as práticas dos apps antes mesmo de baixá-los na App Store.

No entanto, o Android tem seguido nessa mesma linha e trabalhado em recursos de privacidade similares em seus novos updates. No Android 13, por exemplo, o sistema do Google liberou funções já presentes há algum tempo no iPhone (iOS), como o Photo Picker, que dá acesso a apenas algumas mídias salvas na galeria do celular, e a opção de escolher não receber notificações de apps recém-baixados.

3 de 4 Novos rótulos de privacidade da Apple informam quais dados os aplicativos coletam dos usuários — Foto: Reprodução/ Marcela Franco Novos rótulos de privacidade da Apple informam quais dados os aplicativos coletam dos usuários — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

5. Aplicativos são otimizados

Outra diferença notável entre os sistemas tem relação com a disponibilidade de aplicativos. Como o iPhone possui menos modelos em comparação com o Android, os apps desenvolvidos para o iOS são mais otimizados e, em alguns casos, são até mesmo lançados na App Store primeiro. Exemplos disso são o Instagram e o Clubhouse, que expandiram suas plataformas para Android meses após o lançamento no iPhone.

Isso acontece porque, como o iPhone tem menos modelos disponíveis no mercado, é mais fácil para os desenvolvedores criar apps para o seu sistema.

6. Menos possibilidade de customização do sistema

De maneira geral, a Apple tem liberado funções que possibilitam uma maior personalização do iPhone - o iOS 16 é um bom exemplo disso. O novo update permite que usuários modifiquem o plano de fundo da tela inicial e de bloqueio, adicionem widgets e mudem as fontes do relógio, por exemplo. Porém, o iPhone ainda perde para o Android quando o assunto é customização.

Os smartphones da Apple possuem funções de personalização muito limitadas em comparação com o Android. No sistema do Google, usuários podem instalar Launchers que modificam a aparência da tela inicial por completo - e, em alguns casos, ainda podem dar uma sobrevida ao aparelho por serem leves e exigirem pouco do sistema.

4 de 4 É possível baixar Launchers no Android para customizar completamente o dispositivo — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo É possível baixar Launchers no Android para customizar completamente o dispositivo — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

7. Não dá mais para baixar apps externos à loja oficial

Um ponto que pode ser tido como negativo para uns, mas que ao mesmo tempo pode ser considerado como positivo para outros, é que, diferentemente do Android, o sistema do iPhone é fechado. Por um lado, isso limita o uso do celular, já que bloqueia o download de programas e aplicativos que estejam fora da App Store. No entanto, isso também aumenta a segurança do usuário.

A medida existe para, entre outras coisas, evitar que brechas de segurança sejam exploradas por pessoas mal intencionadas e comprometam o dispositivo - o que fica mais fácil de acontecer no Android, caso o usuário permita o download de “ficar desconhecidas”.

