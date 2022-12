Mundial de LOL, Rio Major e mais: veja 10 torneios que marcaram 2022

Os esportes eletrônicos contaram com um ano de 2022 bastante movimentado. Após a temporada de 2021 , League of Legends , Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e Mobile Legends voltaram a se destacar nos números de audiência em mais de uma competição, o que os colocou entre os jogos de esports mais populares do momento. Vale ressaltar ainda que Valorant e Dota 2 voltaram a conquistar o público com seus respectivos torneios mundiais. Sabendo disso, o TechTudo reuniu, a seguir, os 10 campeonatos mais assistidos de 2022, baseado nas informações divulgadas pelo portal Esports Charts. Confira!

1 de 11 O IEM Rio Major foi um dos torneios mais marcantes de 2022; veja outros — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo O IEM Rio Major foi um dos torneios mais marcantes de 2022; veja outros — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

10. Mid-Season Invitational 2022 (LOL)

A edição de 2022 do Mid-Season Invitational (MSI) reiterou a popularidade do League of Legends, sendo o segundo torneio mais importante do MOBA em cada temporada. Neste ano, o evento ocorreu em Busan, Coreia do Sul, entre os dias 10 e 29 de maio, e teve a RED Canids Kalunga representando o Brasil. A campeã foi a Royal Never Give Up, que precisou jogar o torneio remotamente da China por conta das medidas do país em relação à pandemia. A vitória aconteceu sobre a T1, que teve o apoio massivo da torcida em Busan, mas não foi o suficiente para mudar o rumo da partida. O MSI 2022 contou com um total de 48,18 milhões de horas assistidas.

2 de 11 Mid-Season Invitational 2022 contou com a RNG, da China, levando o tricampeonato — Foto: Divulgação/LoL Esports Mid-Season Invitational 2022 contou com a RNG, da China, levando o tricampeonato — Foto: Divulgação/LoL Esports

9. Valorant Champions 2022

Os brasileiros se lembram com carinho do Valorant Champions 2022, o mundial do FPS da Riot Games. Afinal, a campeã foi a brasileira LOUD, que encerrou da melhor forma possível o último capítulo de sua rivalidade contra a norte-americana OpTic Gaming. A competição contou com 16 das melhores equipes do mundo, incluindo a também brasileira FURIA Esports, e foi sediada em Istambul, Turquia, entre os dias 31 de agosto e 18 de setembro. Durante o tempo que foi ao ar, o Valorant Champions 2022 acumulou 60,18 millhões de horas assistidas.

3 de 11 LOUD foi a campeã do Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD foi a campeã do Valorant Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

8. LCK Summer 2022 (LOL)

A LCK, liga sul-coreana de League of Legends, foi e continua sendo a principal fonte de aprendizado dos jogadores do MOBA. Embora a China tenha conquistado algumas vitórias sobre a Coreia do Sul nos últimos anos, a LCK segue ocupando o lugar de liga mais popular por uma larga escala. Em sua segunda etapa de 2022, a LCK Summer ocorreu do dia 15 de junho ao dia 28 de agosto e seguiu com essa tendência. A campeã foi a Gen.G Esports, que confirmou sua vaga no Mundial de LOL 2022. No final, a LCK Summer, contando fase de grupos e playoffs, acumulou 66,46 milhões de horas assistidas.

4 de 11 Gen.G campeã da LCK Summer 2022 — Foto: Divulgação/LCK Gen.G campeã da LCK Summer 2022 — Foto: Divulgação/LCK

7. The International 2022 (Dota 2)

Dota 2 sempre chama a atenção dos fãs de esportes eletrônicos com o The International, a competição conhecida por formar campeões milionários. O The International 2022 foi realizado do dia 15 ao dia 30 de outubro, teve a participação de 20 equipes e uma premiação total de mais de US$ 18 milhões (cerca de R$ 90 milhões). A campeã foi a Tundra Esports, que levantou a taça sem perder uma única série em toda a sua campanha. Durante o seu período de realização, o mundial chegou a 67,74 milhões de horas assistidas.

5 de 11 Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International Tundra Esports campeã do The International 2022 — Foto: Divulgação/Dota 2 The International

O PGL Major Antwerp 2022 foi o primeiro Major de CS:GO do ano. Os brasileiros, em especial, acompanharam em peso o torneio. Isso porque foi nele que aconteceu a campanha do "Last Dance" da Imperial Esports e da FURIA Esports, a única equipe das Américas a chegar aos playoffs e assegurar uma vaga Legends para a região no próximo Major. Quem levou a melhor na competição foi a FaZe Clan, que bateu a Natus Vincere por 2–0 na grande final. Somando todos os canais, como o de Alexandre "Gaules " Borba, o PGL Major Antwerp 2022 chegou a 68,1 milhões de horas assistidas.

6 de 11 FaZe Clan campeã do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL FaZe Clan campeã do PGL Major Antwerp 2022 — Foto: Divulgação/PGL

O segundo Major de CS:GO de 2022 foi o IEM Rio Major. As melhores equipes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para batalhar pelo título mundial do FPS. O torneio se destacou pela festa da torcida brasileira e por ser o primeiro Major de CS:GO da história a contar com plateia nas primeiras fases, o Challengers Stage e o Legends Stage. A FURIA Esports voltou a ser a melhor equipe brasileira e das Américas no Major e fez ainda sua melhor campanha, chegando à semifinal. A campeã foi a Outsiders, que derrotou a Heroic na série decisiva. O Major no Rio contou com 69,52 milhões de horas assistidas.

7 de 11 FURIA fez sua melhor campanha em mundiais no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL FURIA fez sua melhor campanha em mundiais no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

4. LCK Spring 2022 (LOL)

Não foi apenas a segunda etapa da LCK que figurou entre os torneios de esports mais assistidos do ano. A LCK Spring 2022, a primeira etapa, ocorreu entre os dias 12 de janeiro e 2 de abril, e chamou ainda mais a atenção dos espectadores. Talvez, os números tenham sido impactados pela curiosidade de assistir às brilhantes atuações da T1. A equipe liderada pelo astro Lee "Faker" Sang-hyeok começou o ano com sede de vitória e surpreendeu a todos ao conquistar de forma invicta o título da liga mais difícil do mundo. Assim, a LCK Spring 2022 chegou a 74,21 milhões de horas assistidas.

8 de 11 T1 foi a campeã invicta da LCK Spring 2022, torneio que aconteceu no primeiro semestre do ano — Foto: Divulgação/Riot Games T1 foi a campeã invicta da LCK Spring 2022, torneio que aconteceu no primeiro semestre do ano — Foto: Divulgação/Riot Games

3. MPL Indonésia Season 10 (Mobile Legends)

Mobile Legends é um jogo bastante popular e possui ligas profissionais em regiões como Brasil, América Latina e MENA (Oriente Médio e Norte da África). No entanto, é na Indonésia que o MOBA conta com o maior número de fãs. Tanto que, assim como 2021, o país do Sudeste Asiático foi impactante ao ponto de colocar sua liga de Mobile Legends entre as mais assistidas de todos os esports. A 10° temporada da MPL Indonésia ocorreu do dia 12 de agosto ao dia 23 de outubro e teve a ONIC Esports superando a famosa RRQ Hoshi para ficar com o título. A competição acumulou 80,92 milhões de horas assistidas.

9 de 11 ONIC Esports campeã da MPL Indonesia Season 10 — Foto: Divulgação/MPL Indonesia Facebook ONIC Esports campeã da MPL Indonesia Season 10 — Foto: Divulgação/MPL Indonesia Facebook

2. MPL Indonésia Season 9 (Mobile Legends)

Também no pódio dos torneios mais assistidos dos esports de 2022, está a MPL Indonésia, mas na sua 9° temporada. Curiosamente, a final aqui também foi disputada por RRQ Hoshi e ONIC Esports, mas a RRQ foi quem levou a melhor. A liga ocorreu entre os dias 18 de fevereiro e 24 de abril com oito equipes participantes, assim como foi na temporada seguinte. Foram 82,77 milhões de horas assistidas, colocando a MPL Indonésia Season 9 como o segundo torneio mais popular de 2022. Vale destacar que o M4 World Championship, o mundial de Mobile Legends, só acontecerá em janeiro de 2023, sendo um grande candidato a ficar neste Top 10 do próximo ano.

10 de 11 RRQ Hoshi campeã da MPL Indonésia Season 9 — Foto: Divulgação/MPL Indonesia RRQ Hoshi campeã da MPL Indonésia Season 9 — Foto: Divulgação/MPL Indonesia

1. Mundial de LOL 2022

Liderando a lista, temos o Mundial de LOL 2022. Sua popularidade foi vista na lista dos duelos mais assistidos do ano, com a final épica entre DRX e T1 sendo o confronto mais popular dos esports de 2022 por uma ampla vantagem. Outros duelos, como T1 x JDG e DRX x EDward Gaming também se destacaram pelos números altíssimos de espectadores. Por conta disso, não é surpresa ver o torneio mais importante de League of Legends liderando a lista. Foram 141,94 milhões de horas assistidas do torneiro, mostrando que o MOBA da Riot Games segue com força total mesmo após mais de uma década de seu lançamento.

11 de 11 DRX foi a campeã mundial de League of Legends, o torneio mais popular de 2022 em termos de audiência — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games DRX foi a campeã mundial de League of Legends, o torneio mais popular de 2022 em termos de audiência — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Top 10 por pico de espectadores

O Esports Charts também organizou uma lista com os torneios mais assistidos de 2022 baseados no pico de espectadores. A lista acaba mudando um pouco aqui, tendo em vista que muitos torneios não tiveram duração o bastante para acumular muitas horas assistidas. Temos o exemplo do Mundial de Free Fire 2022 (Sentosa), ou Free Fire World Series, que teve apenas dois dias de duração. Destaca-se também a ausência do IEM Rio Major 2022, muito por conta de sua grande final ter tido a presença de duas equipes não tão badaladas no cenário competitivo, a Outsiders e a Heroic.

O recorde histórico de pico de espectadores é da Free Fire World Series 2021 Singapore, com 5,4 milhões. Esse recorde quase foi quebrado pelo Mundial de LOL 2022, mas se manteve intacto. Tendo isto em mente, veja, na tabela abaixo, como ficou o Top 10 baseado no máximo de espectadores que cada competição alcançou:

Torneios de Esports Mais Populares de 2022 (Pico de Espectadores) Torneio Jogo Pico de Espectadores Mundial de LOL 2022 League of Legends 5,15 milhões MPL Indonésia Season 9 Mobile Legends 2,85 milhões MLBB Sea Cup 2022 Mobile Legends 2,8 milhões MPL Indonésia Season 10 Mobile Legends 2,38 milhões 31st SEA Games ML:BB Mobile Legends 2,21 milhões Mid-Season Invitational 2022 League of Legends 2,2 milhões PGL Major Antwerp 2022 Counter-Strike: Global Offensive 2,11 milhões The International 2022 Dota 2 1,7 milhão Valorant Champions 2022 Valorant 1,5 milhão Free Fire World Series 2022 Sentosa Free Fire 1,47 milhão