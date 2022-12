Notebook Samsung Core i5: 5 modelos com chip Intel para comprar em 2022

deNotebook Samsung é uma opçã e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de e de 2022.e no máximo R$ 5 mil.

Entre os modelos está o notebook Samsung NP550XDA-XH1BR, que vem com Windows 11, memória RAM de 8 GB, armazenamento interno de 256 GB em SSD e pode ser adquirido por cerca de R$ 3.179. Já o Samsung Galaxy Book S tem display sensível ao toque com resolução Full HD, leitor de cartão Micro SD e está à venda por preços a partir de R$ 4.499.

1 de 6 Modelos listados trazem o processador Intel Core i5 — Foto: Reprodução/Samsung Modelos listados trazem o processador Intel Core i5 — Foto: Reprodução/Samsung

O Samsung NP550XDA-XH1BR é um notebook com sistema operacional Windows 11, processador Intel ‎Core i5 de 10ª geração e placa de vídeo dedicada do tipo ‎DDR3 SDRAM. O armazenamento de 256 GB é do tipo SSD, já a memória RAM traz 8 GB. O design branco é destacado pelas bordas quadradas, enquanto o teclado oferece extensão numérica.

O modelo é bivolt e nas interfaces de conexão tem duas portas USB 2.0 e duas portas USB 3.0. Para completar as especificações, apresente alto-falantes para o áudio e um peso médio de 1,9 kg. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 3.179 com nota de avaliação 5 de 5, ainda sem comentários relevantes dos compradores.

Prós: armazenamento em SSD

armazenamento em SSD Contras: placa de vídeo dedicada do tipo ‎DDR3

2 de 6 Samsung NP550XDA-XH1BR com processador Intel Core i5 e Windows 11 — Foto: Reprodução/Amazon Samsung NP550XDA-XH1BR com processador Intel Core i5 e Windows 11 — Foto: Reprodução/Amazon

2. Galaxy Book S NP767XCM-K03BR - a partir de R$ 3.397

O Galaxy Book S NP767XCM-K03BR pertence à linha Galaxy, que agrega as funções dos smartphones nos PCs. Este modelo tem 8 GB de memória RAM, enquanto o armazenamento interno é de 256 GB em SSD. Para a conexão, o item conta com Bluetooth, Wi-Fi e duas entradas USB. Já na parte de multimídia traz webcam, microfone e alto-falantes embutidos.

A tela de 13,3 polegadas tem resolução ‎de 1920 x 1080 pixels, e o notebook possui um peso aproximado de ‎1,46 kg. Pode ser encontrado à venda na Amazon por preços a partir de R$ 3.397. Compradores avaliaram o item no site da varejista com nota 5 de 5, mas ainda não escreveram comentários sobre o laptop.

Prós: memória externa de 256 GB

memória externa de 256 GB Contras: apenas duas entradas USB

3 de 6 Notebook Galaxy Book S NP767XCM-K03BR com processador Intel Core i5 — Foto: Reprodução/Amazon Notebook Galaxy Book S NP767XCM-K03BR com processador Intel Core i5 — Foto: Reprodução/Amazon

3. Samsung Book 2 - a partir de R$ 3.900

O notebook Samsung Book 2 tem processador Intel Core i5 de 11ª geração com velocidade de processamento de ‎2.4 GHz e Windows 11 de fábrica. A memória interna é de 256 GB em SSD NVMe, já a RAM conta com 8 GB. O modelo traz ainda uma placa de vídeo integrada Intel Iris Xe Graphics, que deve melhorar o desempenho para quem gosta de jogar ou precisa editar vídeos e fotos.

Para a conectividade, o notebook conta com tecnologia Bluetooth, três entradas USB (sendo duas 2.0 e uma 3.0), Wi-Fi, Ethernet e HDMI. Tem ainda alto-falantes de som e saída para fones de ouvido. A fabricante promete oito horas de duração da bateria, e a fonte de alimentação é bivolt. Tem um peso médio de 2,8 Kg e garantia de 12 meses. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 3.900, com nota 4,7 de 5 dada pelos compradores. Os comentários mostram elogios em relação ao tempo de resposta, mas há reclamações sobre a duração da bateria.

Prós: placa de vídeo integrada

placa de vídeo integrada Contras: relatos de problemas com a bateria

4 de 6 O Samsung Book 2 possui processador Intel Core i5 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Book 2 possui processador Intel Core i5 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Samsung

4. Samsung Galaxy Book S - a partir de R$ 4.499

O Galaxy Book S é apresentado pela Samsung como o primeiro celular-PC da linha Galaxy. Trata-se de um notebook com as vantagens de um smartphone, ou seja, um dispositivo ultraleve e rápido. O modelo tem apenas 11,8 mm de espessura e pesa menos de 1 Kg. A ficha técnica ainda apresenta memória RAM de 8 GB, placa de vídeo Intel UHD Graphics e sistema operacional Windows 10 Home - com upgrade disponível para o Windows 11. O display Touch Screen é em Full HD, tem 13,3 polegadas e traz a tecnologia Modo Externo, que aumenta o brilho para que o usuário consiga utilizar o notebook até mesmo em ambientes com alta incidência de luz. A bateria tem uma duração média de 17 horas.

Em relação a parte multimídia, o item conta com alto-falante estéreo AKG, tecnologia Dolby Atmos, microfone digital interno e câmera. As portas de comunicação são as seguintes: duas USB-C (acompanha adaptador), leitor de cartão multimídia MicroSD e combo com saída para fone de ouvido e entrada para microfone. O teclado é do tipo ilha e retroiluminado. Está à venda na Amazon na cor cinza por cerca de R$ 4.499 e foi avaliado por compradores com nota 4,5 de 5. Os consumidores fizeram diversos elogios a qualidade do produto, rapidez de processamento, tela e peso.

Prós: ultraleve e tela Touch Screen

ultraleve e tela Touch Screen Contras: é preciso fazer o upgrade para o Windows 11

5 de 6 Galaxy Book S promete boa integração a outros dispositivos da marca — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Book S promete boa integração a outros dispositivos da marca — Foto: Divulgação/Samsung

5. Samsung Book2 360 - a partir de R$ 5.000

O Samsung Book2 360 é um notebook indicado para quem precisa de rapidez e agilidade, como os criadores de conteúdo. O produto traz processador Intel Core i5, sistema operacional Windows 11 Home e a placa de vídeo integrada é a Intel Arc A350M Graphics. A memória RAM tem 8 GB, e o armazenamento interno é em SSD NVMe de 256 GB. Já a tela é um display Full HD com tecnologia AMOLED de 13,3 polegadas e função touch screen, para imagens mais brilhantes e agilidade no trabalho.

O notebook ainda pode ser conectado ao Galaxy Tab, para que o usuário tenha uma segunda tela e possa trazer os aplicativos do smartphone para o seu laptop. Para a comunicação, o item oferece uma porta HDMI Thunderbolt 4, uma porta USB-C e USB 3.0, dois leitores de cartão multimídia MicroSD, combo com saída para fone de ouvido e entrada para microfone. Pode ser adquirido por valores a partir de R$ 5 mil. No site da Amazon, soma avaliação 4,6 de 5.

Prós: tela em AMOLED

tela em AMOLED Contras: preço elevado

6 de 6 Galaxy Book2 Pro 360 tem várias cores — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Book2 Pro 360 tem várias cores — Foto: Divulgação/Samsung

Com informações de Samsung

