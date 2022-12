O que é Buyback iPlace? Entenda programa para trocar de iPhone

A Apple oferece um programa de troca de iPhone no Brasil em parceria com a revendedora iPlace, apesar de pouca gente conhecer a mecânica do serviço. O Buyback iPlace parte de referências similares no mercado dos Estados Unidos, como o popular Apple Trade In . De modo geral, a ideia é que o consumidor entregue um produto usado no momento de comprar um novo dispositivo da manhã.

A aquisição pode ser feita online ou na loja física. Além do iPhone antigo, o programa ainda contempla Apple Watch ou celulares de outras marcas, como Motorola, Samsung, Asus, LG e Xiaomi, que valem como parte do pagamento na compra de qualquer produto nas lojas físicas do iPlace.

1. Onde encontrar o Buyback iPlace?

O Buyback iPlace funciona como um programa em que o iPhone antigo gera uma redução no preço de novos dispositivos. Na prática, isso significa que os usuários da maçã podem obter praticidade em conseguir descontos na compra de novos produtos da Apple. Para que a troca aconteça, há duas modalidades: o Buyback online e o Buyback nas lojas físicas.

Se o usuário preferir o modo online, ele deve informar o CEP da sua localidade para se certificar que está em uma região contemplada pelo serviço. Em seguida, basta informar o número de série do seu iPhone e avançar para a próxima etapa. Na sequência há um formulário para responder com “sim” ou “não”, são somente seis perguntas simples sobre o dispositivo usado. Por fim, você deve aceitar os termos e condições do serviço. Mas é importante ler com atenção antes de aceitar.

O próximo passo é disponibilizar a reserva de garantia no seu cartão de crédito e receber o cupom de desconto no mesmo valor, que já estará disponível para utilização na compra do seu iPhone novo. Vale mencionar que, após a avaliação feita no seu iPhone usado, o valor será estornado na sua fatura.

Logo após o pagamento, o iPlace irá enviar um e-mail com um código de postagem para o envio sem custos de seu iPhone em qualquer agência dos Correios. Depois do envio do seu aparelho, basta aguardar a avaliação dos responsáveis da operadora oficial da Apple, que acontece em até um dia útil após o recebimento do iPhone.

Quanto a modalidade na loja física, o processo é bastante similar, mas o usuário deve ir às lojas do iPlace para fazer uma avaliação do dispositivo. Na mesma hora, os consultores devem informar o valor que o aparelho antigo vai gerar de redução no novo celular. Por fim, é só escolher o novo produto e concluir a troca.

2. Quais são os aparelhos elegíveis?

Outras marcas também entram na lista, como Motorola, Samsung, Asus, LG e Xiaomi. Por isso, usuários dos Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Flip e dos smartphones Moto G8 Plus, LG K12 Max e o Xiaomi Note 10, por exemplo, estão habilitados a pleitear o cupom e conseguir a redução no preço dos produtos do iPlace.

Além de estar dentro da lista de aparelhos elegíveis, o produto usado deve estar em boas condições. Isso significa que ele deve ligar, os botões devem funcionar e a tela não deve ter danos ou arranhões. Por isso, a empresa vai fazer uma avaliação técnica antes de dar o preço no seu antigo aparelho.

3. Quais os pontos negativos?

Os usuários precisam estar atentos aos detalhes para evitar armadilhas e possíveis frustrações. Embora a iniciativa ofereça duas modalidades, se o usuário escolher por efetuar a troca online, ele precisa ter em mente que o programa é mais restrito e só aceita iPhones. Logo, caso o consumidor tenha um celular de outra marca, terá que ir à loja física do iPlace para avaliar o aparelho.

Além disso, a iPlace não aceita iPhones comprados no exterior, o que gerou reclamações de potenciais clientes nas redes sociais. Os produtos entregues em troca de desconto devem ter o selo da Anatel.

Com informações de iPlace