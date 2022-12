O que é selo dourado no Twitter? Entenda os novos selos de verificação

Desde que adquiriu o Twitter , Elon Musk vem fazendo uma série de mudanças no microblog. Uma das mais significativas diz respeito aos selos de verificação. Antes destinado apenas a “contas ativas, notáveis e autênticas de interesse público”, o selo azul agora pode ser adquirido por meio da assinatura do Twitter Blue , ainda não disponível no Brasil. Acontece que, na gestão do bilionário, o check azul deixou de ser a única marca de verificação: a plataforma ganhou os selos dourado, para contas comerciais, e cinza, para governos e outras figuras públicas.

Pagando US$ 11 por mês (R$ 59,90, em conversão direta), os assinantes do Twitter Blue obtêm, além do selo azul, recursos extras como edição de tuítes e personalização de interface. O selo dourado, por sua vez, pode ser obtido assinando o Twitter Blue for Business, que foi lançado na última segunda-feira (19). No momento, porém, o serviço está em fase piloto e disponível apenas para companhias selecionadas. Segundo Musk, todas as contas serão avaliadas antes de receber os selos. A seguir, entenda os novos selos do Twitter e saiba diferenciá-los.

Selo azul

Antes da gestão Musk, o Twitter só fornecia o selo de verificação azul a “contas ativas, notáveis e autênticas de interesse público”, como as de artistas, governantes e jornalistas. Ele funcionava como um atestado de autenticidade, ou seja, provava que aquele perfil realmente pertencia àquela pessoa. Agora, uma conta com o ícone azul também pode significar que a pessoa é assinante do Twitter Blue — serviço de assinatura do Twitter que adiciona alguns recursos extras ao microblog.

Por enquanto, contas que possuíam a verificação azul na era pré-Musk ainda as mantêm. A única maneira de identificar se o selo foi obtido por compra ou autenticidade é clicar na marca de seleção azul. Quando o selo foi adquirido antes de Musk assumir o Twitter, aparece a mensagem: “Esta é uma conta verificada pré-existente. Pode ou não ser uma pessoa com notoriedade.”

Nas contas daqueles que compraram o selo, por sua vez, aparece a mensagem: “Esta conta foi verificada porque está inscrita no Twitter Blue”. Vale ressaltar, no entanto, que Elon Musk anunciou que em breve a verificação azul será restrita aos usuários que pagaram pelo selo.

Selo dourado

O selo dourado é novidade para os usuários do Twitter. A marca é destinada a empresas notáveis e contas comerciais. O recurso foi criado para que contas assinantes do Twitter Blue não utilizem a verificação para fingirem ser perfis oficiais de outras empresas e organizações – prática que ocorreu logo assim que a nova versão do Twitter Blue foi lançada, em novembro. A página oficial da rede social, por exemplo, já possui o novo selo.

Empresas interessadas em adquirir o selo dourado precisarão assinar o plano "Twitter Blue for Business", lançado na última segunda-feira (19). Além de receberem o selo, as assinantes do serviço premium poderão vincular indivíduos, empresas e marcas afiliadas à sua conta. Quando o fizerem, as contas afiliadas receberão um pequeno badge quadrado com a foto do perfil da empresa ao lado do selo azul ou dourado. Outra mudança é que as contas corporativas terão avatar em formato quadrado, enquanto o redondo será destinado às pessoas físicas.

Vale ressaltar que o Twitter Blue for Business ainda está em fase piloto, sendo testado com empresas selecionadas. "Em breve, expandiremos o programa e esperamos ter mais empresas adicionadas no ano novo", disse Esther Crawford, gerente de produto do Twitter.

Selo cinza

O selo "oficial", de cor cinza, foi apresentado há algumas semanas e rapidamente removido após gerar uma série de memes. Dois dias após a desativação do recurso, porém, Musk decidiu retornar com a marca de seleção oficial devido a inúmeros relatos de usuários que compraram o selo de verificação para se passar por empresas e celebridades. Ela aparece bem abaixo do nome de usuário, para diferenciar assinantes do Twitter Blue de contas verificadas porque têm grande visibilidade.

Na última segunda-feira (19), porém, o Twitter anunciou a chegada de um novo selo cinza para representar “instituições ou funcionários governamentais, ou organizações multilaterais”. Isso inclui entidades de resposta a crises nacionais e locais, segurança pública, aplicação da lei e agências reguladoras, embaixadas e outras agências importantes de nível nacional. Os funcionários, por sua vez, abragem chefes de estado, porta-vozes oficiais estrangeiros e líderes diplomáticos de alto escalão.

