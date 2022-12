O que fazer na ceia de Natal? Veja 6 sites com sugestões de receitas

Quem não sabe o que fazer na ceia de Natal pode encontrar sugestões de pratos em sites de receitas como Tudo Gostoso , Receitaria e Panelinha . Além disso, redes sociais como Pinterest e YouTube também são boas opções para quem buscar inspirações culinárias para as festas de fim de ano. É possível encontrar dicas de entradas, acompanhamentos e sobremesas que não podem faltar à mesa, como o peru, o tender e o salpicão de frango. As plataformas são gratuitas e algumas, inclusive, estão disponíveis também para Android e iPhone ( iOS ).

Há diversas opções para quem busca uma ceia de Natal simples e barata e também para aqueles que querem um cardápio diferenciado. Isso porque algumas plataformas oferecem receitas mais criativas, como o bolo guirlanda de Natal. Além disso, algumas permitem que usuários acrescentem comentários e avaliações para ajudar outras pessoas nas preparações. Na lista a seguir, veja seis sites com sugestões de receitas para o Natal e Ano Novo.

1 de 7 Lista reúne 6 sites com sugestões de receitas para a ceia de Natal — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Lista reúne 6 sites com sugestões de receitas para a ceia de Natal — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

📝 Segurança na Internet: como saber se uma loja é confiável? Comente no Fórum do TechTudo

1. Receitas

O site Receitas (https://receitas.globo.com/) reúne sugestões de pratos fáceis e rápidos, bem como tutoriais de preparos com Ana Maria Braga, Rita Lobo, Rodrigo Hilbert, entre outros famosos. Nele você encontra tanto opções para quem quer fazer uma ceia de Natal simples e barata quanto sugestões mais criativas, para quem quer impressionar os convidados. Para ver as receitas especiais, basta acessar “Menu > Ocasiões > Data Comemorativa > Natal e Ano Novo”.

2 de 7 Site Receitas ensina pratos tradicionais e criativos para servir na ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site Receitas ensina pratos tradicionais e criativos para servir na ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além disso, a plataforma traz opções vegetarianas, como a salada de grão-de-bico e o suflê de legumes. O usuário pode ainda optar por conferir as matérias e listas preparadas no formato de web stories, que são similares aos Stories do Instagram e facilitam ainda mais a visualização das instruções.

2. Tudo Gostoso

O site Tudo Gostoso (https://www.tudogostoso.com.br/) reúne mais de 190 mil receitas de pratos para o dia a dia e também para ocasiões especiais. A plataforma conta, inclusive, com uma seção dedicada às receitas de fim de ano, como o tradicional peru de natal, salpicão de frango e pavê simples de chocolate. Não é preciso fazer login para acessar o conteúdo, mas só é possível salvar suas receitas preferidas ou enviar um prato autoral se você tiver cadastro na plataforma.

3 de 7 Site Tudo Gostoso possui uma seção especial para receitas de fim de ano — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site Tudo Gostoso possui uma seção especial para receitas de fim de ano — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

É possível procurar uma sugestão de receita selecionando uma das categorias: frango, peru, chester, pernil, acompanhamentos e sobremesa. Outra opção é buscar uma inspiração acessando uma das matérias publicadas no site, as quais reúnem desde dicas de pratos até de decoração para a sua mesa de Natal. A plataforma também disponibiliza tutoriais em vídeo com o preparo das receitas. Além da versão web, o Tudo Gostoso está disponível como aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

3. Panelinha

O site Panelinha (https://www.panelinha.com.br/home/natal) pertence à Rita Lobo, apresentadora do programa Cozinha Prática no GNT, e também possui uma seção especial com sugestões para ceia de Natal. Ele separa as receitas por categorias como "clássicos", "ceia elegante", "ceia tropical", "ceia enxuta", "sobremesas" e muito mais. Além disso, a plataforma se diferencia das demais por trazer opções de drinks com ou sem álcool. Basta deslizar pela tela inicial para ver dicas de como impressionar na ceia de Natal.

4 de 7 Site Panelinha traz dicas super práticas de receitas para uma ceia de Natal simples — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site Panelinha traz dicas super práticas de receitas para uma ceia de Natal simples — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Por outro lado, se você está buscando uma ceia de Natal simples e barata, vai gostar de saber que o Panelinha tem também uma seção com pratos mais práticos. O site traz ainda as apostas de pratos que serão tendências neste ano, montando um cardápio completo para a ceia de Natal da sua família. O usuário também pode optar por assinar a newsletter para receber as novidades.

4. Receiteria

O site Receiteria (https://www.receiteria.com.br/) traz uma proposta diferente dos demais, já que reúne, em apenas um artigo, 50 receitas de Natal. Ainda assim, é possível selecionar qual tipo de prato está buscando entre entradas, saladas, acompanhamentos, pratos principais e sobremesas. Tortinhas de maionese e queijo e dadinhos de tapioca estão entre as sugestões de entradas para ceia de natal. Basta clicar no botão “Ver receita” para ser redirecionado à página com os ingredientes e modo de preparo.

5 de 7 Site Receiteria reúne em apenas um artigo 50 receitas de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site Receiteria reúne em apenas um artigo 50 receitas de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

5. Pinterest

O Pinterest é ideal para encontrar desde inspirações de receitas para ceia até sugestões de como montar uma decoração de mesa de Natal. A rede social permite pesquisar, compartilhar e guardar ideias, organizando-as em pastas. Ao clicar sobre um pin, é possível salvar o conteúdo e também acessar o site que publicou a receita. Para começar a usar a plataforma, é necessário criar uma conta. O Pinterest está disponível tanto na versão web quanto mobile — para Android ou iPhone.

6 de 7 Pinterest é uma ferramenta de busca visual que permite salvar inspirações para ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Pinterest é uma ferramenta de busca visual que permite salvar inspirações para ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

A plataforma funciona como uma ferramenta de busca visual. O funcionamento é simples: basta digitar “Sobremesas para ceia de Natal”, por exemplo, posicionar o ponteiro do mouse sobre a imagem que você quer guardar e, em seguida, clicar em “Salvar” ao lado da pasta em que você quer armazenar o Pin. O usuário ainda pode optar por deixar pastas secretas, de forma que somente você e as pessoas que convidar poderão ver os arquivos.

6. YouTube

O YouTube é outra forma de pesquisar receitas especiais para esta época do ano. As pessoas podem recorrer aos vídeos da plataforma para buscar ideias, inspirações e dicas sobre o que servir na ceia de Natal. Você pode buscar por "ceia de natal simples para 2 pessoas", por exemplo, e conferir uma série de vídeos sobre o tema. O diferencial do YouTube em relação aos sites anteriores da lista é a possibilidade de acompanhar o preparo dos pratos em vídeo. Além disso, também é possível acessar os conteúdos do streaming por meio de dispositivos móveis.

7 de 7 YouTube traz vídeos com ideias, inspirações e dicas sobre o que servir na ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre YouTube traz vídeos com ideias, inspirações e dicas sobre o que servir na ceia de Natal — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Veja também: Como formatar o celular? Confira tutorial para iPhone e Android