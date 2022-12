Onde assistir a Crepúsculo? Conheça os filmes da saga e ordem correta

Crepúsculo, saga com cinco filmes lançados entre 2008 e 2012, reformulou todo o estigma das narrativas vampirescas na história dos cinemas. A trama, adaptada de quatro livros de Stephenie Meyer, foi criada a partir de um sonho da autora e reúne até hoje, dez anos após o seu fim, uma legião de fãs ao redor do mundo. Protagonizados por Kristen Stewart (As Panteras), Robert Pattinson (Batman) e Taylor Lautner (Idas e Vindas do Amor), os filmes acompanham a jovem Bella Swan, que se apaixona pelo vampiro Edward Cullen enquanto vive tensões amorosas com Jacob, um amigo de infância.

Pensando no sucesso da saga disponível na Amazon Prime Video, Netflix, Lionsgate+ , Star+, Paramount+, Globoplay, Claro TV+ e plataformas de aluguel, o TechTudo preparou uma lista que reúne todos os títulos por ordem de lançamento, além de aprofundar sobre a trama de cada um deles. Confira a seguir.

2 de 7 Robert Pattinson e Kristen Stewart viveram um romance durante as filmagens da saga — Foto: Divulgação/Paris Filmes Robert Pattinson e Kristen Stewart viveram um romance durante as filmagens da saga — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Crepúsculo

O filme que abre a saga foi lançado nos cinemas em dezembro de 2008 e mostra a mudança de Bella Swan para a cidade de Forks, em Washington, nos Estados Unidos, para viver com o pai. Enquanto tenta se adaptar à nova escola, ela conhece Edward Cullen, um jovem muito cobiçado, mas introvertido. Seus segredos vampíricos são descobertos pela garota, que deseja aprofundar-se cada vez mais nos mistérios acerca de sua existência.

3 de 7 O primeiro filme da saga Crepúsculo chegou aos cinemas em 2008 — Foto: Divulgação/Paris Filmes O primeiro filme da saga Crepúsculo chegou aos cinemas em 2008 — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Apesar de ter sido um sucesso logo de cara entre o público, a mídia especializada não avaliou tão bem o longa, que acumula apenas 49% de aprovação no Rotten Tomatoes. À vista disso, em 2008, o filme foi definido pelo crítico Justin Chang, da Variety, como "um conto decepcionantemente anêmico de amor proibido que deve saciar os pré-convertidos, mas irá confundir e desapontar os telespectadores que não devoram a franquia best-seller juvenil de Stephenie Meyer".

Lua Nova

Após um ataque que quase tirou sua humanidade, Bella segue se relacionando com o vampiro e passa a conviver com sua família. No entanto, para proteger a jovem e manter a segurança de todos, os Cullen decidem se mudar da pequena Forks. Sofrendo por meses com a partida do amado, a jovem encontra conforto em Jacob, um amigo de infância que também guarda segredos.

4 de 7 Bella, Edward e Jacob formam um triângulo amoroso — Foto: Divulgação/Paris Filmes Bella, Edward e Jacob formam um triângulo amoroso — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Se o primeiro filme não havia sido bem recebido pela crítica, a aceitação do filme que deu continuidade a saga derrapou ainda mais, com 29% de aprovação. Segundo o USA Today, a sequência “se arrasta e falha, mesmo em cenas destinadas a serem infundidas com paixão.”

Eclipse

Na mira dos Volturi por ser a única humana com a ciência sobre a existência de vampiros, Bella também corre perigo por meio de uma vampira maléfico, que busca vingança contra os Cullen. No âmbito pessoal, a jovem ainda precisa decidir entre continuar seu romance com Edward ou manter sua amizade com Jacob. Sua decisão, no entanto, aquece a rivalidade entre vampiros e lobisomens.

5 de 7 Eclipse chegou aos cinemas em junho de 2010 — Foto: Divulgação/Paris Filmes Eclipse chegou aos cinemas em junho de 2010 — Foto: Divulgação/Paris Filmes

Lançado em 2010, o terceiro filme da série retornou com a recepção mediana da crítica e manteve estabilidade com 47% de aprovação. “De longe o melhor filme Crepúsculo até hoje, deve satisfazer a base de fãs enquanto abre a série para espectadores mais céticos”, publicou a Empire Magazine.

Amanhecer: Parte 1

A adaptação do último livro da saga foi dividida em dois filmes. Amanhecer mostra o tão aguardado casamento de Bella Swan e Edward Cullen, em uma cerimônia com amigos e familiares. Na lua de mel, que teve o Brasil como plano de fundo, Bella engravida. A gestação inumana é nociva para mãe e filha, colocando suas respectivas vidas em risco. Enquanto para Bella o nascimento de Renesmee marca seu renascimento, para Jacob, no entanto, o acontecimento tem um significado intrigante para todos.

6 de 7 No quarto filme da saga, Bella finalmente atinge a imortalidade — Foto: Divulgação/Paris Filmes No quarto filme da saga, Bella finalmente atinge a imortalidade — Foto: Divulgação/Paris Filmes

O penúltimo filme foi marcado com a pior avaliação de toda a saga. Com a aceitação de apenas 25% da crítica, o material é definido pela revista britânica Times como "parte horror médico, parte fotos cafonas do catálogo da Victoria's Secret.”

Amanhecer: Parte 2

No filme que encerra a trama nos cinemas, a família Cullen trava uma nova batalha contra os Volturi. Para proteger Renesmee, Edward e Bella, que já está confortável na pele de uma imortal, eles reúnem um batalhão de vampiros, lobisomens e amigos de todas as partes do mundo. O objetivo deles é defender a filha das falsas alegações sobre a vida de uma pessoa meio-humana e meio-vampira.

7 de 7 Vampiros e Lobisomens se juntam para batalha no último filme da saga — Foto: Divulgação/Paris Filmes Vampiros e Lobisomens se juntam para batalha no último filme da saga — Foto: Divulgação/Paris Filmes