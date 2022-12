Os 10 melhores filmes de 2022 para assistir online

Fim de ano é época de assistir (ou rever) os principais filmes lançados em 2022. O ano foi repleto de produções blockbusters que encheram as salas de cinema em todo o mundo, mas também de obras lançadas em festivais de cinema que cativaram a crítica, mas que ainda não saíram comercialmente nas telonas. Isso sem deixar de lado o streaming, com produções originais que também agradaram a imprensa e audiência.

Com base nos portais de resenhas Metacritic e Rotten Tomatoes, conhecidos por contabilizarem avaliações da crítica especializada, você confere uma lista com as principais produções mais bem pontuadas nesse ano que estão disponíveis para assistir online, em plataformas como Netflix, HBO Max, Google Play Filmes,Amazon Prime Video e mais. Em cada tópico você confere enredo, elenco e as notas dos agregadores.

1. Não! Não Olhe!

O terceiro filme do diretor Jordan Peele (Corra) chegou aos cinemas depois de uma expectativa grande em torno de sua história. Em Não! Não Olhe!, o cineasta usa de suspense ufológico para relacionar fatos como apagamento dos negros no cinema, a busca incessante por visibilidade e referências bíblicas. No longa, os irmãos OJ (Daniel Kaluuya) e Em Haywood (Keke Palmer) contratam o técnico de vídeo Angel (Brandon Perea) para instalar câmeras em sua propriedade, pois os dois acreditam que há um OVNI instalado na região.

Disponível em aluguel no Apple iTunes, Amazon Prime Video e Google Play Filmes por R$ 14,90, o filme está em terceiro lugar na lista do Metacritic entre as principais obras do ano. Neste portal, o filme tem nota 77. Já no Rotten Tomatoes, outro principal agregador de resenhas, o tomatômetro é 82%, com o selo "fresco" estampado no índice.

2. O Acontecimento

A França costuma produzir filmes que conquistam os olhares da crítica mundial, e não poderia ser diferente com O Acontecimento, filme da diretora Audrey Diwan (À Beira da Loucura). Adaptado do romance homônimo da escritora Annie Ernaux, o drama de época conta a história de Anne (Anamaria Vartolomei), uma adolescente que tem um futuro brilhante pela frente. Entretanto, ao ficar grávida, ela faz de tudo para seguir com sua vida estudantil, ao passo que o nascimento de seu filho se aproxima.

O filme, que está disponível no HBO Max, foi exibido na 78ª edição do Venice International Film Festival, realizado em setembro de 2021. Com distribuição comercial nos EUA nesse ano, O Acontecimento obteve nota 86 no Metacritic e ocupa a segunda posição na lista do Rotten Tomatoes, com tomatômetro de 99%.

3. Kimi: Alguém Está Escutando

A atriz Zoë Kravitz esteve em alta nesse ano ao dar vida à Mulher Gato no filme Batman (2022). Porém, outro filme protagonizado pela atriz que chamou atenção do público e crítica foi Kimi: Alguém Está Escutando. Dirigido por Steven Soderbergh (Traffic: Ninguém Sai Limpo), o enredo narra a vida enclausurada de uma programadora que sofre de agorafobia (tipo de transtorno de ansiedade que pode gerar ataques de pânico). Ao identificar uma agressão cometida contra uma mulher, ela tem de lidar com suas crises para denunciar o crime.

O suspense exclusivo do HBO Max usa do período da pandemia para lançar reflexões sobre isolamento e dependência de tecnologias smart dentro do ambiente doméstico. Aclamado pela crítica nesse ano, Kimi tem nota 79 no Metacritic e tomatômetro de 92% no Rotten Tomatoes, onde ocupa a 72ª posição na lista.

4. Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Obra da dupla de cineastas Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos como "Os Daniels", este longa foi considerado pela crítica o melhor filme sobre multiverso lançado nesse ano. Longe da premissa dos filmes da Marvel, o enredo é baseado na vida cotidiana de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma sino-americana que tenta lidar com as pressões da vida familiar e profissional. Até que um dia uma versão alternativa do seu marido avisa que só Evelyn é capaz de lidar com uma ameaça do multiverso.

O filme está disponível em streaming na Claro TV+. Ao misturar comédia, ação, suspense, romance, drama e ficção científica, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo cativou a crítica com sua união fluida de gêneros. O filme está em sexto lugar na lista do Metacritic, com nota 81, e na 26ª posição no ranking do Rotten Tomatoes, com índice de 95% de aprovação.

5. Nada de Novo no Front

Lançado exclusivamente para a Netflix, este filme do diretor alemão Edward Berger (Jack) é uma adaptação do livro homônimo do escritor Erich Maria Remarque. Assim como o romance original, Nada de Novo no Front narra o cenário cruel das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. É neste período que o soldado Paul (Felix Kammerer), recém-chegado ao campo de batalha, tem um choque de realidade com o caos ao seu redor.

Além de Kammerer, integram o elenco do filme Daniel Brühl (Falcão e o Soldado Invernal), Albrecht Shuch (Transtorno Explosivo), Edin Hasanovic (Lara), Michael Pitthan (Altantic Crossing) e Michael Wittenborn (As Faces de Toni Erdmann). No Metacritic, o filme tem metascore de 76; já no Rotten Tomatoes, onde o longa ocupa a 83ª posição do ranking dos melhores do ano, o filme tem índice de 91% de aprovação.

6. Licorice Pizza

Ambientado na Califórnia dos anos 1970, o filme de Paul Thomas Anderson (Magnólia) é um relato de como era a juventude americana naquela época. A história tem foco em Gary Valentine (Cooper Hoffman), um ator de 15 anos que se apaixona à primeira vista por Alana Kane (Alana Haim), uma jovem adulta de 25 anos. Ao passo que a relação dos dois orbita entre a amizade e o interesse amoroso, outros acontecimentos aleatórios em suas vidas fazem com que eles questionem seus sentimentos.

Disponível no Amazon Prime Video, o filme marcou presença no Oscar desse ano, onde concorreu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção. Mesmo sem ganhar uma estatueta, a epopeia de amor adolescente captou a atenção da crítica. No ranking de filmes do Metacritic, Licorice Pizza está na 10ª posição, com nota 90. No tomatômetro do Rotten Tomatoes, a obra tem índice de 91% de aprovação.

7. O Duke

O Duke é o penúltimo filme dirigido em vida pelo cineasta Roger Michell (Um Lugar Chamado Nothing Hill), morto em 2021. A obra foi exibida em festivais em 2020, mas só foi lançada comercialmente em 2022. A trama narra a história real (e surreal) do roubo do quadro Retrato do Duque de Wellington, pintado pelo artista plástico espanhol Francisco Goya, ocorrido em 1961. Sem saber o que fazer com o quadro, o ladrão Jackie (Fionn Whitehead) entrega o retrato para seu pai, Kempton Bunton (Jim Broadbent), que ingenuamente usa da situação para promover uma causa social.

A obra está disponível para aluguel no Google Play Filmes e Amazon Prime Video por R$ 11,90 e Claro Video, Apple iTunes e Microsoft por R$ 14,90. Diferente de outros filmes de roubo já feitos no cinema, como na franquia Onze Homens e Um Segredo, O Duke conquistou a imprensa por sua história inusitada e personagens cômicos. No Metacritic, o filme tem nota 74 e no Rotten Tomatoes, onde ocupa a 11ª posição no ranking, o tomatômetro é 97%.

8. X - A Marca do Medo

Mais uma obra de terror do estúdio A24 que ganhou a atenção do público e crítica nesse ano foi X - A Marca do Medo, estrelado por Mia Goth (Ninfomaníaca), Jenna Ortega (Wandinha) e Martin Henderson (O Chamado). Dirigido por Ti West (Terra Violenta), o longa narra a noite de terror de uma equipe de cinema que é perseguida após gravar um filme pornográfico em uma fazenda isolada.

X - A Marca do Medo já está disponível para aluguel nas plataformas Microsoft Store por R$ 6,90, Google Play Filmes e Amazon Prime Video por R$ 11,90, e Apple iTunes por R$ 14,90 . Vale lembrar que esta é a primeira parte de uma trilogia, sendo o segundo filme, Pearl, lançado em setembro desse ano e o terceiro, MaXXXine, tem estreia prevista para o ano que vem. X - A Marca do Medo tem nota 79 no Metacritic, além de estar na posição 34 no ranking do Rotten Tomatoes, com tomatômetro de 94%.

9. A Nuvem Rosa

E tem filme brasileiro na lista. No ranking dos 100 melhores filmes de 2022 do Rotten Tomatoes, A Nuvem Rosa, da diretora Iuli Gerbase (A Pedra), ocupa a 66ª posição. O longa teve lançamento nacional no ano passado, mas só chegou comercialmente em 2022 nos EUA. No enredo, os jovens Giovana (Renata de Lélis) e Yago (Eduardo Mendonça) se conheceram em apenas uma noite, mas são obrigados a viverem juntos para se proteger de uma nuvem rosa que tomou o céu da cidade onde vivem.

Disponível para aluguel no Google Play Filmes por R$ 6,90 e Apple iTunes por R$ 7,90, o drama brasileiro chegou a ser exibido no Festival de Sundance de 2021, um dos mais importantes eventos de cinema no mundo. Com nota 69 no Metacritic e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes (estampado com o selo "fresco"), o consenso da crítica neste último foi: "Uma estreia espantosamente relevante da diretora e roteirista Iuli Gerbase, A Nuvem Rosa atinge as linhas das falhas emocionais da vida pandêmica e surge com notáveis observações do comportamento humano."

10. Bull - Hora da Vingança

Para finalizar, um filme britânico de ação e drama que chamou a atenção da crítica neste ano. Dirigido e roteirizado por Paul Andrew Williams (Canção Para Marion), a trama conta a história de um assassino de aluguel chamado Bull (Neil Maskell), que ficou separado de seu filho por 10 anos. Após retornar à cidade onde vivia, Bull agora promete vingança contra os chefões do crime organizado que o fizeram sumir da cidade e de sua família.

Mesmo com enredo simples e já explorado em outros longas, como é o caso do filme Busca Implacável (2008), Bull - Hora da Vingança atraiu os olhares da audiência graças ao jeito old-school de contar uma história de crime com muita ação. No Metacritic, o longa possui nota 72, já no Rotten Tomatoes, o thriller alcançou a posição 63 no ranking do site com tomatômetro de 93%.