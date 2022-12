Parece filme! 8 jogos com os melhores gráficos de 2022

Jogos com gráficos ultra-realistas são sempre boas opções para conhecer, já que, por conta da alta qualidade que oferecem, podem proporcionar grande imersão na gameplay. Nesse sentido, o ano de 202 foi ótimo para fãs de videogame, pois vários títulos com resolução 4K e alta taxa de quadros chegaram para a atual geração de consoles, como PS5 , Xbox Series X e Xbox Series S . É o caso, por exemplo, de Horizon: Forbidden West , The Callisto Protocol e God of War: Ragnarok , que impressionam com detalhes de cenários e personagens. Por isso, veja, a seguir, 8 jogos com gráficos incríveis lançados em 2022.

1 de 9 Confira 8 jogos com os melhores gráficos de 2022 — Foto: Reprodução/Gran Turismo Confira 8 jogos com os melhores gráficos de 2022 — Foto: Reprodução/Gran Turismo

👉 Como melhorar o gráfico dos jogos no PC? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Horizon: Forbidden West

Sequência do sucesso Horizon Zero Dawn, Horizon: Forbidden West foi capaz de causar uma impressão ainda melhor do que seu antecessor. Lançado em fevereiro para Playstation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), o título traz uma nova aventura da protagonista Aloy, que avança para a fronteira conhecida como "Oeste Proibido"para encontrar a origem de uma praga que mata a todos que entram em contado com ela.

O jogo segue no estilo de mundo aberto e com a perspectiva em terceira pessoa, possibilitando observar com mais liberdade as lindas e variadas paisagens, como praias tropicais, montanhas nevadas e cidades em ruínas. Além disso, há um modo foto que permite capturas com configurações mais específicas.

Os personagens também contaram com preocupação em detalhes, mas esse ponto positivo se destaca principalmente nos NPCs, que são menos relevantes que a protagonista e outros personagens principais, mas que não são esquecidos e levam uma aparência e desempenho impecáveis. Nesse sentido, vale destacar que o Digital Foundry, portal especializado em análise técnica de software e hardware de jogos, coroou o game para PS5 como sendo o de melhor gráfico de 2022.

2 de 9 Horizon Forbidden West acompanha Aloy por um futuro pós-apocalíptico com belos cenários — Foto: Divulgação/PlayStation Horizon Forbidden West acompanha Aloy por um futuro pós-apocalíptico com belos cenários — Foto: Divulgação/PlayStation

2. The Last of Us Part I

The Last of Us Parte 1 trouxe para a atual geração de consoles uma experiência gráfica mais moderna de The Last of Us (2013). Disponível desde o mês de setembro para Playstation 5 (PS5) e com lançamento para o PC previsto para o mês de março de 2023, o remake segue o mesmo enredo do game de 2013, com Joel tendo que fazer a escolta de Ellie em um mundo pós-apocalíptico e recheado de perigos. O jogo ainda contou com a adição de The Last of Us: Left Behind, expansão com uma aventura inteiramente de Ellie.

Em relação aos gráficos, The Last of Us Part I recebeu pequenas críticas devido à baixa resolução em certas áreas. Porém, de uma forma geral, o remake acertou nesse quesito e soube aproveitar bem do poderoso hardware do PS5 para levar visuais fantásticos aos cenários e animações dos personagens. O jogo conta ainda com duas opções gráficas: Fidelidade (4K a 30 fps) e Performance (1440p a 60 fps).

3 de 9 The Last of Us Part I trouxe uma experiência ainda melhor do game de 2013 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins The Last of Us Part I trouxe uma experiência ainda melhor do game de 2013 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

O simulador de automobilismo Gran Turismo 7 ganhou uma fama negativa durante o ano por conta das suas microtransações, mas isso não impediu jogadores e críticos de fazerem elogios para a gameplay e os excelentes gráficos. Desenvolvido pela Polyphony Digital e lançado em março para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), Gran Turismo 7 foi logo reconhecido pela grande quantidade de conteúdo e visual realista, com muitos usuários chegando a colocá-lo como o melhor jogo da franquia e um dos melhores simuladores da história.

O cuidado da desenvolvedora com cada detalhe nos carros e pistas foi notável, sendo um dos pontos mais interessantes de Gran Turismo 7. Sem surpresas, a versão para PS5 concede a melhor experiência para o jogador, rodando a 4K a 60 fps. Ainda, destaca-se a possibilidade de usar Ray Tracing, tecnologia que aprimora os efeitos de luz no jogo e que aparece normalmente fora das corridas. Tal efeito pode ser ativado no jogo para melhor imersão, mas causa quedas de fps.

4 de 9 Gran Turismo 7 oferece uma experiência de corrida realista para fãs da cultura automobilística e novatos que queiram entrar nesse mundo — Foto: Divulgação/Sony Gran Turismo 7 oferece uma experiência de corrida realista para fãs da cultura automobilística e novatos que queiram entrar nesse mundo — Foto: Divulgação/Sony

A Plague Tale: Requiem é a sequência de A Plague Tale: Innocence (2019) e ficou disponível no mês de outubro para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S. Com ação e aventura em terceira pessoa, o título leva o jogador a conhecer uma nova história dos irmãos Amicia e Hugo. Dessa vez, o objetivo é encontrar uma cura para a doença enfrentada por Hugo enquanto ambos lidam com soldados e hordas de ratos. O jogo foi aclamado pela crítica e chegou a ser indicado a cinco categorias para o The Game Awards 2022.

Embora seu antecessor tenha sido lançado há pouco, o salto de qualidade visual em Requiem foi notável. Toda a atenção aos detalhes em personagens e a bela direção de arte impressionaram, principalmente quando lembramos que a equipe de desenvolvimento da Asobo Studio é menor em comparação à de outros títulos de peso.

A versão de PC é a que proporciona a melhor experiência, podendo chegar a uma média de 160 fps jogando em 4K. Já nos consoles, o jogo normalmente roda a 30 fps, mas pode alcançar 40 fps no modo de desempenho.

5 de 9 A Plague Tale: Requiem teve uma evolução gráfica considerável em relação ao A Plague Tale: Innocence — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand A Plague Tale: Requiem teve uma evolução gráfica considerável em relação ao A Plague Tale: Innocence — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

5. The Callisto Protocol

The Callisto Protocol está entre as principais decepções de 2022. Muitos fãs de survival horror aguardavam por uma experiência semelhante ou até superior à de Dead Space, tendo em vista que o diretor do jogo é Glen Schofield, co-criador do jogo da Visceral Games. Quando The Callisto Protocol chegou no dia 2 de dezembro, ele recebeu uma enorme quantidade de críticas. Seu combate pouco inspirado, a linearidade, as falhas tentativas em assustar o jogador e uma história com personagens esquecíveis estão entre as razões da decepção.

Apesar de tudo, The Callisto Protocol acertou com excelência em um ponto: gráficos. A Krafton teve todo o cuidado com os mínimos detalhes do game. Os personagens, por exemplo, apresentam características realísticas em suas expressões faciais, enquanto os cenários proporcionam uma atmosfera digna de um título de terror.

Além disso, ainda existe a possibilidade de ativar diversos recursos Ray Tracing para levar ainda mais detalhes relacionados a iluminação, sombra e reflexo, agradando até os mais exigentes em relação aos gráficos.

6 de 9 The Callisto Protocol não confirmou as expectativas dos fãs, mas os gráficos são um show à parte no survival horror — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand The Callisto Protocol não confirmou as expectativas dos fãs, mas os gráficos são um show à parte no survival horror — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

6. God of War: Ragnarok

Mais recente título da franquia da Santa Monica Studio, God of War: Ragnarok foi lançado em novembro e confirmou as expetativas dos fãs. A nova aventura de Kratos e Atreus em terras nórdicas venceu o maior número de prêmios no The Game Awards 2022, tendo perdido somente o troféu de jogo do ano para Elden Ring. Mesmo assim, ele segue sendo o melhor de 2022 para muitos fãs por conta de pontos como sua ótima narrativa, melhorias de gameplay relacionadas ao antecessor, God of War (2018), e o bom trabalho em seus visuais e level design.

God of War: Ragnarok foi lançado para Playstation 4 (PS4) e Playstation 5 (PS5), onde, obviamente, estão os melhores resultados em relação aos gráficos. Neste quesito, destaca-se a evolução no trabalho de iluminação e sombras, polimento e design de arte, que conseguem trazer os cenários da mitologia nórdica à vida com perfeição. O jogo ainda roda em 4K a 60 fps dinâmico ou em 4K a 30 fps nativo, sem perdas relevantes de desempenho.

7 de 9 God of War: Ragnarok honra o legado da franquia ao trazer gráficos ainda melhores do que o seu antecessor de 2018 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins God of War: Ragnarok honra o legado da franquia ao trazer gráficos ainda melhores do que o seu antecessor de 2018 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

The Quarry é um drama interativo desenvolvido pela Super Massive Games, mesmo nome responsável por títulos como Until Dawn e Dark Pictures Anthology. O jogo conta a história de um grupo de adolescentes que precisa sobreviver a um acampamento de verão após cruzarem com criaturas sobrenaturais. Muito elogiado por sua narrativa, o game consegue mesclar tensão, drama e comédia com bons recursos e uma excelente qualidade gráfica.

Disponível para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S e Xbox Series X, The Quarry faz o trabalho fantástico de garantir realismo aos seus personagens. Inclusive, o elenco do game realizou 42 dias de capturas de movimento para produzir 32 horas de imagens. O sistema de captura facial, o mesmo utilizado para dar vida a Thanos em Vingadores: Guerra Infinita, foi capaz de dar um resultado magistral e garantir uma experiência ainda mais marcante.

8 de 9 The Quarry fez um excelente trabalho no modelo dos personagens, um dos principais pontos a se destacar no seu sucesso — Foto: Divulgação/Supermassive Games The Quarry fez um excelente trabalho no modelo dos personagens, um dos principais pontos a se destacar no seu sucesso — Foto: Divulgação/Supermassive Games

8. Call of Duty: Modern Warfare 2

O reboot de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) foi lançado em outubro e teve uma recepção muito positiva pelos fãs da franquia. Desenvolvido pela Infinity Ward e disponível para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, Call of Duty: Modern Warfare 2 se tornou o jogo com as vendas mais rápidas da história da franquia, tendo sido o título mais rápido a alcançar a marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) em receita. Todo esse sucesso vem das melhorias realizadas no jogo, como mudanças na gameplay e novos modos de jogo.

Claro que um reboot para a nova geração de consoles teria uma evolução gráfica considerável. Inclusive, essa foi uma das razões do sucesso de Call of Duty: Modern Warfare 2. Antes mesmo do lançamento em outubro, interessados já ficavam impressionados com as primeiras imagens divulgadas. Por exemplo, houve comentários sobre a cidade de Amsterdã, Holanda, no jogo parecer praticamente a cidade na vida real. Esse realismo também se encaixa nos modelos dos personagens, o que torna o reboot um dos FPS com os melhores gráficos atualmente.