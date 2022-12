Pokémon em ordem cronológica: saiba como organizar os jogos da franquia

Pokémon , série de games desenvolvida pela Game Freak em parceria com a Nintendo , está na ativa desde o ano de 1996. Sua fórmula de colecionar, evoluir e batalhar com monstrinhos do anime atraiu uma legião de fãs que seguem acompanhando os lançamentos até hoje. A franquia, focada no estilo RPG, foi uma febre nos portáteis da Nintendo e ainda faz sucesso com títulos mais modernos lançados para o Nintendo Switch . Por sinal, o último game da saga, Pokémon Scarlet e Violet , foi lançado recentemente, no dia 18 de novembro.

O grande número de jogos de Pokémon da Game Freak pode confundir um pouco aqueles que não acompanharam os títulos desde o princípio e desejam jogá-los em ordem cronológica. Por isso, o TechTudo reuniu, em uma lista, todos os títulos da saga organizados por esse critério, abordando detalhes como história, as plataformas que foram lançados e a gameplay. Confira:

Lançado em janeiro de 2022, Pokémon Legends: Arceus levou uma proposta interessante de contar a história de um tempo bem mais antigo do universo dos monstrinhos. O enredo mostra o início da relação entre humanos e os Pokémons, colocando o game de Nintendo Switch no início da cronologia da franquia da Game Freak. Em Pokémon Legends: Arceus, o jogador assume o controle de um jovem recruta da Galaxy para explorar a região de Hisui, catalogar os Pokémons que serão encontrados pelo caminho e desvendar segredos.

As tarefas do game envolvem objetivos bem diferentes do resto da franquia, que focam em batalhas de ginásio e torneios. Não se sabe exatamente em qual época se passa Pokémon Legends: Arceus no universo da franquia, mas o título parece apresentar os antepassados dos personagens principais de Pokémon Diamond e Pearl.

2. Pokémon Red, Blue e Yellow (1996-98)

A história da franquia Pokémon com a Game Freak começou em 1996 com Pokémon Red e Pokémon Blue. Lançados para Gameboy, os jogos de RPG apresentaram a primeira leva de 151 Pokémons, presentes na região chamada de Kanto, e o início da fórmula que coloca o jogador para encarar líderes de ginásio, a elite dos quatro e seu rival para se tornar campeão da liga.

Destaque também para a clássica escolha de Pokémon inicial entre Charmander, Bulbasaur e Squirtle, e a necessidade de encarar o grupo de criminosos chamado de Equipe Rocket. Vale ressaltar que Blue e Red possuem poucas diferenças, sendo a principal delas, os Pokémons que cada um possui.

Enquanto isso, Pokémon Yellow, lançado em 1998, é uma versão muito parecida com Red e Blue, mas conta com elementos diferentes para se assemelhar com o anime, que teve início em 1997. Por exemplo, seu Pokémon inicial é um Pikachu que se recusa a evoluir, semelhante ao Pikachu de Ash, o protagonista do anime. Os jogos ainda receberam os remakes Pokémon Fire Red e LeafGreen, para Game Boy Advance, em 2004, e foram relançados, em 2016, para o Virtual Console de Nintendo 3DS. Vale ressaltar também Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, de 2018, remakes da região de Kanto focados no Yellow.

3. Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald (2002)

Pokémon Ruby e Sapphire apresentam a terceira geração de jogos de Pokémon. Dessa vez, a região da aventura é Hoenn, um local que possui a mesma distância entre Kanto (primeira geração) e Johto (segunda geração). Os jogos foram foram lançados em 2002 para Game Boy Advance, depois de Pokémon Gold e Silver. Contudo, de acordo com um tuíte deletado de Toshinobu Matsumiya, roteirista da Game Freak, Ruby e Sapphire ocorrem no mesmo tempo que Fire Red e Leaf Green, o que o colocam à frente na cronologia em relação ao seu antecessor.

Ruby e Sapphire apresentam uma gameplay semelhante, com a adição de elementos como batalhas em duplas, missões secundárias novas e o enredo entre Team Aqua e Team Magma. Depois, temos Pokémon Emerald, de 2004, uma versão final de ambos os jogos, com muito mais conteúdo e melhorias gráficas em geral. Já em 2014, foram lançados Pokemon Omega Ruby e Alpha Sapphire, para Nintendo 3DS, remakes dos jogos originais com gráficos atualizados para a nova geração de portáteis.

4. Pokémon Gold, Silver e Crystal (1999)

A segunda geração da franquia foi mostrada em Pokémon Gold e Silver, jogos de 1999 lançados para Game Boy Color. Dessa vez, a exploração é em Johto, região que apresenta novos Pokémons e uma nova trama com os lendários Suicune, Entei e Raikou.

Embora os jogos tenham muitas semelhanças de gameplay, Gold e Silver contam com a adição de muitos recursos que agregam mais à jogatina, como itens, relógio interno e novos tipos de Pokébolas. O destaque fica para o excelente pós-game, que coloca o jogador para explorar novamente a região de Kanto e até duelar com Red, o lendário protagonista dos primeiros jogos.

Gold e Silver também têm sua versão aprimorada, Pokémon Crystal, de 2000. Entre as novidades, destaca-se a possibilidade de escolher o gênero do personagem, algo que não havia nos jogos anteriores, onde o protagonista era sempre masculino. Por fim, foram lançados, em 2009, Pokémon Heart Gold e Soul Silver, os remakes dos games de 1999 para Nintendo DS.

5. Pokémon Diamond, Pearl e Platinum (2006-08)

A próxima dupla de jogos da franquia é Pokémon Diamond e Pearl, a quarta geração. É sabido que os jogos se passam um tempo após Ruby e Sapphire, mas graças à informação compartilhada por Toshinobu Matsumiya, ficou confirmado também que os eventos desses jogos ocorrem ao mesmo tempo que Heart Gold e Soul Silver. Diamond e Pearl foram lançados em 2006 para Nintendo DS e seguiram bem fieis à gameplay de seus antecessores, com o complemento de novas mecânicas de batalha, o lançamento da nova região, Sinnoh, e o enredo com os antagonistas da Equipe Galáctica.

A versão melhorada dos jogos, Pokémon Platinum, chegou em 2008 para o mesmo console, com novas áreas, personagens e Pokémons. Recentemente, em novembro de 2021, foram lançados Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, os remakes de Diamond e Pearl para Nintendo Switch.

6. Pokémon Black e White (2010)

A quinta geração de Pokémon chegou com Pokémon Black e Pokémon White, lançados em 2010 para Nintendo DS. Agora, a exploração é em Unova, uma região muito distante das regiões anteriores. Em um primeiro momento, era confuso saber em qual momento da história se passavam os jogos, mas o tweet de Toshinobu Matsumiya confirmou que eles se passam após Pokémon Diamond e Pearl. É possível supor também que Black e White se passam três anos após os acontecimentos de Red e Blue.

Black e White conta com gráficos superiores aos de Diamond e Pearl, e uma apresentação muito mais detalhada das batalhas, como animações e diferentes ângulos em ataques específicos. O enredo segue a mesma fórmula de sempre, escolhendo o Pokémon inicial e partindo para encarar os ginásios e a elite dos quatro, enquanto lida com o grupo antagonista da vez, a Equipe Plasma.

7. Pokémon Black 2 e White 2 (2012)

A sequência de Pokémon Black e White é bastante óbvia. Pokémon Black 2 e Pokémon White 2 foram lançados em 2012 para Nintendo DS e Nintendo 3DS, e se passam dois anos após o enredo dos primeiros White e Black. Ambos agregam ainda mais à região de Unova, apresentando novas localidades, Pokémons e líderes de ginásio, visto que os antigos passaram o bastão para uma nova geração. A Equipe Plasma, vilã dos jogos anteriores, retorna como Neo Equipe Plasma e faz novamente parte dos principais acontecimentos dos games com o Pokémon lendário Kyurem.

Entre as novidades de Pokémon Black 2 e White 2, destaca-se o Pokémon World Tournament. Trata-se de uma instalação em Unova onde o jogador poderá duelar com líderes de ginásio e treinadores lendários de outras regiões.

8. Pokémon X e Y (2013)

Pokémon X e Pokémon Y marcaram uma das maiores mudanças na franquia: a passagem do 2D para a exploração em 3D. Colocados no mercado em outubro de 2013, os jogos foram os primeiros a serem lançados exclusivamente para o Nintendo 3DS, ajudando a renovar a mesma fórmula de sempre dos jogos desenvolvidos pela Game Freak e a criar um caminho para os futuros games da série. Novamente, graças ao tweet de Toshinobu Matsumiya, foi confirmado que X e Y se passam ao mesmo tempo que Pokémon Black 2 e Pokémon White 2.

Além da nova região, Kalos, o conteúdo que mais se destaca em Pokémon X e Y é a Mega Evolução, um recurso utilizados por Pokémons totalmente evoluídos para adquirirem uma forma superior, como Mega Charizard e Mega Rayquaza. Esse detalhe deixa dúvidas em relação à cronologia e cria uma teoria de que X e Y se passa em um universo diferente de Black 2 e White 2, visto que não há Mega Evolução nos jogos anteriores.

9. Pokémon Sun e Moon (2016)

Pokémon Sun/Moon foram lançados em novembro de 2016 para Nintendo 3DS e apresentaram a nova região Alola. Nesse caso, não houve confirmações de Toshinobu Matsumiya sobre em que ponto da cronologia os jogos se encontram. No entanto, como os games contam com o retorno de alguns personagens de X e Y, pode-se chegar à conclusão que um tempo se passou entre os jogos. Destaca-se também as aparições dos personagens Red e Blue notavelmente mais velhos, mesmo que a idade deles não seja revelada durante o enredo.

Os jogos chamam a atenção pelas "Formas Alola", trazendo de volta Pokémons antigos, como Vulpix e Exeggtor, mas com tipos e aparência diferentes, e pelos Movimentos-Z (Z-Moves). Estes são poderes que só podem ser utilizados uma vez na batalha e que obrigam treinador e Pokémon a estarem em harmonia. Um remake dos games, Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, ainda foi lançado em 2017 também para Nintendo 3DS.

Exclusivo para Nintendo Switch, temos Pokémon Sword e Shield, de 2019. Aqui, há poucas pistas a respeito de onde se encaixam os jogos na cronologia, pois eles se tratam de um pequeno reboot da série. Contudo, como Sword e Shield contam com a apresentação de novas tecnologias, como o Rotom Phone, entende-se que um tempo se passou entre os jogos anteriores e esses. Ainda assim, a falta de referências dos demais games da franquia faz com que se arrisque a teoria de que Sword e Shield se passam em um universo diferente.

Os jogos trazem a região de Galar, que conta com uma área selvagem que possui um elemento de mundo aberto. Outro charme dos jogos é a novidade Gigantamax, um recurso que aumenta o tamanho e a força de um Pokémon, mudando sua aparência e possibilitando-o utilizar de ataques especiais.

11. Pokémon Scarlet e Violet (2022)

Por fim, Pokémon Scarlet e Violet são os últimos jogos da franquia. No mercado desde o dia 18 de novembro de 2022, os títulos de Nintendo Switch também não possuem muita informação sobre a ordem cronológica, sendo o mais provável ele ocorrer após os eventos de Pokémon Sword e Shield. A nona geração de Pokémon leva os jogadores até Paldea e os coloca em um mundo aberto para a exploração dividido em três rotas com diferentes histórias a serem contadas.

Entre outras novidades em Scarlet e Violet, podemos citar a batalha "Let's Go", que permite enviar o Pokémon sozinho para encarar um oponente, e o Terastal, que pode ser utilizado para o monstrinho assumir uma forma diferente durante a batalha.

Na tabela abaixo, veja a ordem de lançamento de cada jogo da franquia Pokémon até o momento:

Jogos de Pokémon na Ordem de Lançamento Jogo Data Console Pokémon Red e Blue 27 de fevereiro de 1996 Game Boy Pokémon Yellow 12 de setembro de 1998 Game Boy Pokémon Gold e Silver 21 de novembro de 1999 Game Boy Color Pokémon Crystal 14 de dezembro de 2000 Game Boy Color Pokémon Ruby e Sapphire 21 de novembro de 2002 Game Boy Advance Pokémon FireRed e LeafGreen 28 de janeiro de 2004 Game Boy Advance Pokémon Emerald 16 de setembro de 2004 Game Boy Advance Pokémon Diamond e Pearl 28 de setembro de 2006 Nintendo DS Pokémon Platinum 13 de setembro de 2008 Nintendo DS Pokémon HeartGold e SoulSilver 12 de setembro de 2009 Nintendo DS Pokémon Black e White 18 de setembro de 2010 Nintendo DS Pokémon Black 2 e White 2 23 de junho de 2012 Nintendo DS Pokémon X e Y 13 de outubro de 2013 Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire 21 de novembro de 2014 Nintendo 3DS Pokémon Sun e Moon 18 de novembro de 2016 Nintendo 3DS Pokémon Ultra Sun e Moon 17 de novembro de 2017 Nintendo 3DS Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! 16 de novembro de 2018 Nintendo Switch Pokémon Sword e Shield 15 de novembro de 2019 Nintendo Switch Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl 19 de novembro de 2021 Nintendo Switch Pokémon Legends: Arceus 28 de janeiro de 2022 Nintendo Switch Pokémon Scarlet e Violet 18 de novembro de 2022 Nintendo Switch