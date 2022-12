Por que Wandinha é Wednesday? Tire dúvidas sobre a série da Netflix

A série Wandinha (Wednesday, no original em inglês) é a mais nova produção de sucesso da Netflix e já chegou à plataforma quebrando recordes de audiência, ultrapassando até mesmo o número de horas assistidas da quarta temporada da aclamada série Stranger Things . Criada por Alfred Gough e Miles Millar, com direção e produção executiva do aclamado cineasta Tim Burton (Edward Mãos de Tesoura), esta nova versão tem como protagonista a atriz Jenna Ortega (Yes Day).

A popularidade da série trouxe também perguntas, como a tradução do nome e a história de Wandinha, bem como curiosidades sobre seus outros parentes assombrosos. Pensando nisso, o TechTudo responde, a seguir, algumas dúvidas sobre a série Wandinha da Netflix:

1 de 2 Série de comédia de terror teen é protagonizada pela atriz Jenna Ortega — Foto: Divulgação/Netflix Série de comédia de terror teen é protagonizada pela atriz Jenna Ortega — Foto: Divulgação/Netflix

Por que a tradução de Wednesday é Wandinha?

Uma das grandes questões sobre a nova série da Netflix é o motivo do nome Wandinha ter sido escolhido como a tradução do nome original da protagonista. O título original é Wednesday, que em inglês significa "Quarta-Feira". Segundo Mortícia (Catherine Zeta-Jones), mãe da personagem na trama, a jovem leva esse nome por conta de um poema infantil chamado “Monday’s Child”, publicado originalmente em 1838, e que define características da criança com base no dia da semana em que ela nasceu. Na cantiga original, o trecho “Wednesday’s child is full of woe” significa que "a criança nascida em uma quarta-feira é cheia de aflições e desgostos".

No entanto, mesmo com o nome Wednesday, a personagem afirma logo no primeiro episódio da série que, na verdade, nasceu em uma sexta-feira 13. Aliás, vale lembrar também que aqui no Brasil o nome da personagem-título foi escolhido como Wandinha devido à difícil pronúncia do nome original em inglês.

Qual atriz já interpretou Wandinha?

Nesta nova versão live-action da Família Addams, a personagem Professora Thornhill é interpretada pela atriz Christina Ricci (Gasparzinho, o Fantasminha Camarada). No entanto, vale ressaltar que a artista já deu vida à personagem Wandinha na franquia no longa-metragem de 1991, quando tinha apenas 10 anos e também, na sequência do filme, de 1993. Assim, após quase trinta anos desde seu último filme como a personagem, Ricci recebeu o convite para participar do novo projeto original da Netflix através do diretor Tim Burton, com quem ela já havia trabalhado no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999).

Quando estreia a 2ª temporada?

Apesar do enorme sucesso entre o público e do recorde de audiência quebrado na plataforma, a Netflix ainda não renovou oficialmente Wandinha para uma segunda temporada. Contudo, os fãs possivelmente podem aguardar uma sequência do projeto da gigante do streaming, visto que muitos arcos narrativos da primeira temporada ficaram soltos, faltando algumas explicações na trama.

Além disso, Miles Millar, showrunner da série de comédia de terror teen, revelou durante entrevista exclusiva ao site TV Line, que a história de Wandinha tem muito potencial para ser explorada ainda. “Sentimos que apenas tocamos a superfície com esses personagens e os atores são tão incríveis nesses papéis”, afirma.

Além disso, Millar também comenta sobre os demais personagens do drama, afirmando que apesar de eles quererem “realmente focar o show na Wandinha”, eles “definitivamente querem apresentar a família como fizeram nesta temporada em alguns episódios, se quisermos uma segunda season."

2 de 2 O elenco de Wandinha, da Netflix, estrelando Jenna Ortega como a personagem principal — Foto: Divulgação/Netflix O elenco de Wandinha, da Netflix, estrelando Jenna Ortega como a personagem principal — Foto: Divulgação/Netflix

Qual música Wandinha dança?

Uma das cenas mais populares da série é o momento do baile, quando Wandinha começa a dançar e a criar toda uma sequência de passos esquisitos e intrigantes ao som de "Goo Goo Muck", da banda The Cramps. Aliás, uma curiosidade sobre essa cena em específico é que a coreografia da personagem foi criada pela própria Jenna Ortega, que pegou inspiração nos movimentos das cantoras Siouxsie Sioux (vocalista da banda punk Siouxsie and The Banshes) e Lene Lovich. Essa parte da série ficou tão famosa que a dancinha de Wandinha se tornou um desafio viral na rede social TikTok, no qual os usuários gravam vídeos imitando a coreografia.

Qual a idade da atriz de Wandinha?

A produção original da Netflix é protagonizada pela atriz norte-americana Jenna Ortega, de 20 anos. A estrela ficou conhecida inicialmente por seu papel na série Jane the Virgin (2014), e logo depois, a artista teve sua revelação oficial ao mundo do entretenimento com a série A Irmã do Meio (2016), da Disney.

No entanto, foi a partir de 2019 que Jenna passou a trabalhar em produções originais de destaque da Netflix, como é o caso da série de suspense You (2018) e o longa-metragem de terror A Babá: Rainha da Morte (2020). Por fim, no primeiro semestre de 2021, foi anunciado que a atriz iria protagonizar a personagem Wandinha Addams na mais nova produção seriada live-action da Netflix.

Confira o trailer oficial de Wandinha: