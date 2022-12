Presente de Natal: 8 jogos de PlayStation e Xbox para mandar bem

Jogos para PlayStation e Xbox podem ser uma opção de presente de Natal para agradar os fãs de games. A lista a seguir reúne oito games em mídia física, o que pode ser interessante para quem não quer ocupar espaço no console ou mesmo quer emprestar o jogo para amigos. Dentre as opções, Death Stranding se passa em um mundo pós-apocalíptico e guia o jogador pela Terra após uma bomba explodir no planeta e mudar todo o ecossistema e pode ser adqurido por a partir de R$ 114 .

1. Death Stranding – a partir de R$ 114

O Death Stranding é um jogo desenvolvido pela Kojima Productions e voltado tanto para consoles quanto para PCs. O game retrata a vida de uma sociedade pós-apocalíptica após uma explosão modificar a Terra e todo o seu ecossistema. Na trama, o protagonista Sam Bridges (interpretado por Norman Reedus, de The Walking Dead) trabalha como um entregador e, para cumprir suas tarefas, precisa lutar contra inimigos invisíveis e eventos provenientes desse apocalipse climático, como uma chuva ácida que queima e envelhece tudo o que toca.

O título se encaixa na categoria de jogos que auxiliam o usuário a refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, principalmente quando aborda assuntos como a chuva ácida e as consequências disso para a vida humana. Vale lembrar que o enredo retratado e as cenas do game possuem uma classificação indicativa para maiores de 16 anos. O jogo para PS4 pode ser adquirido por a partir de R$ 114, enquanto a versão para PS5 se encontra por a partir de R$ 149. O TechTudo testou o game em novembro de 2019 e constatou que ele revoluciona, mas narrativa lenta incomoda.

Prós: disponível nas versões de PS4 e PS5

disponível nas versões de PS4 e PS5 Contras: narrativa lenta pode incomodar

O Halo Infinite Steelbook Edition foi desenvolvido para os consoles Xbox One e Xbox Series X. O produto é um game de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela 343 Industries, e continua a história do personagem Master Chief. A história tem início logo após o final de Halo 5: Guardians, em que Master Chief é ateado ao espaço pelos vilões. Meses depois, o piloto Echo-216 resgata o personagem principal dos destroços de uma nave e reativa sua armadura. Ele é encontrado por cerca de R$ 139.

Após Master Chief voltar à ativa, ele precisa enfrentar a realidade devastadora de como o anel Zeta Halo ficou em sua ausência e tomar as melhores decisões para reverter a situação. Vale destacar que esta versão do jogo conta com um exclusivo estojo metálico (steelbook), o que facilmente destaca a edição para colecionadores. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o preço razoável.

Prós: edição especial de colecionador

edição especial de colecionador Contras: relatos de a versão digital ser mais atrativa

O Marvel’s Guardians Of The Galaxy foi desenvolvido pela Eidos Montréal e oferece uma classificação indicativa de 14 anos. Com uma trilha sonora dos anos 80, o jogo é ambientado anos depois de uma guerra terrível que devastou o universo. Nisso, uma equipe resolve explorar a situação e até ganhar dinheiro enquanto resolvem missões. O time é composto por Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Groot e Drax.

Em uma das missões, os personagens causam um acidente que influencia uma série de eventos catastróficos, capazes de ameaçar a estabilidade do universo caso eles não sejam responsáveis o bastante para assumir os seus erros e consertar a situação. O jogo para Xbox One apresenta um valor de R$ 139, enquanto as versões para PS5 é vista por R$ 299, e a de PS4 é encontrada por a partir de R$ 299. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a diversão proporciona pela narrativa do jogo.

Prós: possui muita ação

possui muita ação Contras: narra uma história diferente das dos filmes

4. Ghost of Tsushima – a partir de R$ 170

O Ghost of Tsushima narra a história de Jin Sakai, o último samurai vivo de seu clã. Este guerreiro luta para proteger seu povo e a sua terra contra as forças hostis do Império Mongol, que já destruiu nações inteiras em meio a tentativas de conquistar todo o Oriente. A Ilha de Tsushima é tudo o que resta do Japão e cabe a Jin deixar de lado suas tradições e traçar o "caminho do fantasma" para alcançar a liberdade de Tsushima.

O disco para PS4 se encontra por valores a partir de R$ 170, enquanto a versão do PS5 é vista por R$ 175. É importante ressaltar que o game possui cenas de violência e de sangue, portanto, a classificação indicativa é para maiores de 18 anos. O game foi produzido pelo estúdio Sucker Punch. O TechTudo testou o jogo em julho de 2020 e constatou que a progressão do jogo é viciante e melhora a cada missão.

Prós: enredo bem desenvolvido

enredo bem desenvolvido Contras: preço elevado

O Elden Ring foi desenvolvido pela FromSoftware e explora uma ambientação medieval bastante rica, com cenários de masmorras escuras, montanhas altas, castelo imponentes, e planícies gramadas. O RPG de ação e fantasia traz um ponto de vista em terceira pessoa, focado na exploração das terras e no combate contra os inimigos. O jogador tem total liberdade para explorar todo o mapa do jogo: o destino do personagem muda de acordo com o cenário no qual ele entra. O game foi eleito o Jogo do Ano pelo Brazil Game Awards, Prêmio Melhores do Ano TechTudo e The Game Awards 2022.

De início, os jogadores começam com o controle do personagem Maculado: uma espécie de guerreiro, desenvolvido a partir da graça de Térvore. Então, ele precisa reaver os fragmentos do Elden Ring (traduzido como "Anel Prístino"), reivindicar o título de Lorde Prístino e trazer estabilidade para o reino. Mediante esta luta, muitos combates, sangue, inimigos e monstros estarão à solta. A versão para Xbox Series X se encontra por R$ 225, enquanto as de PS4 e PS5 são vistas, respectivamente, por R$ 278 e R$ 1.065. O TechTudo testou o jogo em fevereiro de 2022 e concliui que ele não deixa nada a desejar nos quesitos de gameplay e história, mas certamente irá desagradar os fãs mais críticos ao reaproveitar conteúdo visual de Dark Souls.

Prós: gráficos bem desenvolvidos

gráficos bem desenvolvidos Contras: reaproveita o conteúdo visual de Dark Souls

6. FIFA 23 – a partir de R$ 307

O FIFA 23 traz aos fãs o maior torneio de futebol atualmente: A Copa do Mundo. As partidas exibidas pelo jogo abordam tanto os times masculinos quanto os femininos. Desenvolvido pela EA, o jogo promete mais ação e realismo durante as partidas, graças aos avanços da tecnologia HyperMotion2, que hospeda o dobro de captura de movimentos do mundo real e desenvolve animações ainda mais realistas dos jogadores.

Prós: ótima jogabilidade

ótima jogabilidade Contras: preço elevado

O God of War: Ragnarok foi desenvolvido pela Santa Monica Studios e apresenta uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. O game narra um novo capítulo na história de Kratos e Atreus, que são pai e filho, respectivamente. Atreus deseja obter mais conhecimento para entender a profecia de Loki e compreender qual papel deve desempenhar em Ragnarok.

Já Kratos precisa decidir se viverá acorrentado pelo medo de reviver seus erros, ou se conseguirá se libertar para ser o pai de que Atreus tanto precisa. Desbravando pelos nove reinos, as habilidades de Kratos serão testadas enquanto luta para proteger sua família. A versão para PS4 apresenta valores a partir de R$ 263, enquanto a de PS5 é vista por R$ 307. O TechTudo fez um review do jogo em novembro de 2022 e concluiu que ele alia o aprimoramento técnico com roteiro competente e entrega experiência madura, capaz de revisitar os games antigos e trazer nostalgia a um encerramento épico.

Prós: roteiro competente

roteiro competente Contras: não ter jogado o primeiro jogo da saga pode acabar comprometendo o entendimento

O Horizon: Forbidden West narra uma história pós-apocalíptica em um mundo devastado por uma praga incontrolável. Enquanto isso, máquinas assustadores vagueiam pelos territórios e assustam aqueles que sobraram da população local. Cabe a Aloy descobrir os segredos dessas ameaças e restaurar a ordem e o equilíbrio do mundo. O game possui classificação indicativa para 14 anos e pode conter áudios e legendas em português. O disco é visto por a partir de R$ 249.

Segundo a fabricante, o game possibilita ao usuário desbravar por terras distantes, enfrentar máquinas grandes e imponentes, e absorver parte da cultura de tribos. O game pode ser indicado para quem curte personagens em primeira pessoa e um ampla mapa para ser explorado. O TechTudo testou o jogo em fevereiro de 2022 e concluiu que ele apresenta máquinas no lugar de animais e ruínas da antiga sociedade dividem espaço com lindas vistas e um domínio amplo da natureza.

Prós: game em primeira pessoa

game em primeira pessoa Contras: não apresenta grandes mudanças no enredo se comparado a versão anterior

