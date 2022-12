Presente de Natal: veja 8 cadeiras gamer por a partir de R$ 614

O modelo mais barato da lista é a Snake Mamba, que traz duas almofadas para as regiões lombar e cervical, braços com ajuste de altura e espuma de alta densidade por cerca de R$ 614. Já a opção mais robusta é a cadeira gamer PlayStation, da PCYes, com estampas que remetem ao console e função relax por um investimento aproximado de R$ 1.915. Outras ideias de presentes podem ser encontradas na página especial da Amazon dedicada às festas de fim de ano. Confira a seleção a seguir.

1 de 9 Cadeira gamer pode ser uma boa opção de presente de Natal — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) Cadeira gamer pode ser uma boa opção de presente de Natal — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. Snake Mamba Negra - a partir de R$ 614

2 de 9 A cadeira Snake Mamba Negra é uma opção de valor mais acessível — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira Snake Mamba Negra é uma opção de valor mais acessível — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira Snake Mamba Negra é uma opção de valor mais acessível. Com espuma de alta densidade, tecido sintético, base reforçada e rodízios emborrachados, o modelo promete baixa produção de ruído, facilidade na limpeza, alta estabilidade e conforto. A cadeira oferece ainda regulagem de inclinação do encosto, da altura do assento e dos apoios de braços, para ficar nas proporções adequadas ao usuário. O item pode ser adquirido nas cores preto e branco, preto e verde, preto e vermelho, e preto puro.

Avaliado com nota média 4,1 de 5 pelos consumidores da Amazon, o produto teve nota máxima em 57% de suas avaliações, com indicações de que a cadeira atende ao esperado e oferece conforto. Porém, alguns usuários indicam que ela pode apresentar falhas com pesos superiores aos 80 kg. É possível adquirir a Snake Mamba Negra por valores a partir de R$ 614.

Prós: valor acessível

possíveis falhas sob cargas superiores a 80 kg

2. PCTop Racer 1006 - a partir de R$ 810

3 de 9 A cadeira gamer PCTop Racer 1006 é uma boa alternativa ainda abaixo dos R$ 1.000 — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira gamer PCTop Racer 1006 é uma boa alternativa ainda abaixo dos R$ 1.000 — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira gamer PCTop Racer 1006 é uma alternativa interessante ainda abaixo dos R$ 1.000. Produzida em tecido PVC e com estofado de alta densidade, o modelo suporta até 120 kg e entrega regulagem de altura e de inclinação, além de contar com apoio para os pés e almofadas para pescoço e lombar. Porém, vale destacar que alguns usuários indicam que o modelo pode ser frágil, o que requer cuidado na hora de regular.

Avaliado com 3,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo teve nota máxima em 46% de suas avaliações. Os elogios vão para o conforto oferecido e o custo-benefício do modelo. Aos interessados, é possível adquirir a PCTop Racer 1006 por valores a partir de R$ 810.

Prós: resistente e com apoio para pés

sem regulagem no apoio de braço

4 de 9 A MoobX GT Racer tem design mais elegante, com cores sóbrias — Foto: Reprodução/Amazon A MoobX GT Racer tem design mais elegante, com cores sóbrias — Foto: Reprodução/Amazon

A MoobX GT Racer pode ser indicada para quem deseja adquirir uma cadeira gamer confortável e com design elegante, para jogar ou trabalhar no home office. O assento oferece espuma injetada, com promessa de conforto e alta durabilidade, que se soma à sua pintura black piano, para um visual clean. O encosto reclina em uma angulação de até 180º, e as almofadas de suporte lombar e para a cabeça devem trazer conforto e segurança no uso diário.

Com nota média 4,5 de 5 na Amazon, o modelo tem nota máxima em 73% das avaliações e se destaca pela facilidade na montagem e pelo custo-benefício. Os comentários negativos indicam que o material sintético estimula a transpiração. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer MoobX GT Racer por valores a partir de R$ 899.

Prós: design elegante e minimalista

sem regulagem do apoio de braços

4. MyMax MX5 - a partir de R$ 999

5 de 9 A cadeira MyMax MX5 é mais uma opção interessante para quem não deseja ultrapassar os R$ 1 mil — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira MyMax MX5 é mais uma opção interessante para quem não deseja ultrapassar os R$ 1 mil — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira MyMax MX5 é mais uma opção interessante para quem não deseja ultrapassar os R$ 1 mil. Com um estofado de espuma injetada de alta densidade no assento e no encosto, o modelo promete conforto e resistência para cargas de até 150 kg. O encosto reclina em uma angulação de até 180º, é possível regular a altura do assento e dos suportes de punhos, e o modelo oferece ainda a função balanço.

Avaliado com uma nota média 4,6 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% das avaliações e pode ser adquirido nas cores preto e branco, preto e verde, preto e vermelho e preto puro. Os elogios mencionam o conforto, a facilidade na montagem e a qualidade da construção. É possível adquirir a cadeira gamer Mymax MX5 por valores a partir de R$ 999.

Prós: resistente e com boa regulagem

valor elevado em comparação a modelos semelhantes

6 de 9 A cadeira ELG CH05BKWH é indicada para quem busca um visual mais esportivo — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira ELG CH05BKWH é indicada para quem busca um visual mais esportivo — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira ELG CH05BKWH é indicada para quem busca um visual mais esportivo. Inspirada no design de bancos automotivos, o modelo possui estrutura ergonômica, encosto reclinável, espuma de alta densidade e regulagem de altura no assento e no suporte de braços. O item suporta cargas de até 150 kg e traz as duas almofadas convencionais: lombar e cervical.

Com nota média 4,6 de 5 dada pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 72% de suas avaliações e pode ser adquirido nas cores preto e branco, preto e azul e preto puro. Os comentários positivos falam da beleza e do conforto da cadeira, mas há algumas reclamações para peças faltando. A ELG CH05BKWH é encontrada por valores a partir de R$ 1.139.

Prós: design esportivo diferenciado

valor elevado em comparação a modelos com funções semelhantes

7 de 9 A cadeira ThunderX3 TGC12 é uma opção para quem busca um modelo premium ainda distante dos R$ 1.500 — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira ThunderX3 TGC12 é uma opção para quem busca um modelo premium ainda distante dos R$ 1.500 — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira ThunderX3 TGC12 é uma opção para quem busca um modelo premium ainda distante dos R$ 1.500. O acessório traz construção em fibra de carbono e material sintético no estofado, que tem formato de diamante para uma aparência futurista. Traz ainda encosto reclinável, suporte para punhos com rotação e ajuste de altura, e capacidade para carga de até 120 kg. As almofadas lombar e cervical completam as especificações.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e pode ser adquirido nas cores preto e azul, preto e verde, preto e vermelho, e preto puro. Os elogios falam do conforto e da qualidade na construção da cadeira, mas há alguns comentários sobre o apoio de braços, que regula pouco na altura. Aos interessados, é possível adquirir a cadeira gamer ThunderX3 TGC12 por valores a partir de R$ 1.355.

Prós: construção robusta

não traz apoio para os pés

8 de 9 A cadeira ThunderX3 BC3BK é a escolha perfeita para quem busca dar um toque futurista ao setup — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira ThunderX3 BC3BK é a escolha perfeita para quem busca dar um toque futurista ao setup — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira ThunderX3 BC3 pode dar um toque futurista ao setup. Com design minimalista, o modelo é construído em material sintético, fibra de carbono e espuma de moldagem de alta densidade, que se adapta ao corpo do usuário para proporcionar maior conforto. O produto contém encosto reclinável em até 180º, suporte para punho com rotação e ajuste de altura, e suporte para cargas de até 150kg.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e é produzido sempre na cor preta, podendo ser adquirida com detalhes em vermelho ou ciano. Os pontos positivos são o conforto e a resistência. Aos interessados, é possível adquirir a ThunderX3 BC3 por valores a partir de R$ 1.428.

Prós: design futurista e minimalista

valor elevado

9 de 9 A cadeira PCYes PlayStation é a escolha para os fãs dos consoles da Sony — Foto: Reprodução/Amazon A cadeira PCYes PlayStation é a escolha para os fãs dos consoles da Sony — Foto: Reprodução/Amazon

A cadeira PCYes PlayStation é a escolha para os fãs dos consoles da Sony, que não se importam de pagar um pouco mais para ter um produto customizado. Com suporte para até 120 kg, encosto reclinável em até 135º, suporte para os pés e construção em tecido 100% poliéster, o modelo promete grande conforto para a jogatina. Além disso, o suporte de braços traz regulagem 4D, que permite o ajuste individual de altura e angulação. Por fim, o produto entrega almofada lombar e de cabeça personalizadas com símbolos do console.

A média é de 4,6 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, e o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações. Os comentários elogiosos indicam o conforto, a resistência e a qualidade dos materiais de construção. No entanto, alguns compradores indicam que o modelo faz barulho. A cadeira gamer PCYes PlayStation é vendida por valores a partir de R$ 1.915.

Prós: design personalizado

valor elevado

