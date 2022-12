Presente de Natal: veja 8 caixas de som por a partir de R$ 148

1 de 9 8 caixas de som para comprar no Natal 2022 — Foto: Lucas Santos/TechTudo 8 caixas de som para comprar no Natal 2022 — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Soundbar Samsung: onde comprar e qual modelo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. i2Go Essential Sound Go - a partir de R$ 148

A i2Go Essential Sound Go é uma caixa de som compacta que pode ser transportada com facilidade para ouvir música em qualquer lugar. Com promessa de autonomia de até oito horas, o modelo possui conexão Bluetooth 5.0, entradas para cartão microSD, cabo auxiliar de 3,5 mm e USB que permite conectar pen drive. Com driver de 45 mm, a caixa de som promete entregar 10W de potência RMS. Outro destaque é sua resistência à água com classificação IPX4. O produto pode ser encontrado por preços a partir de R$ 148.

A caixa de som portátil possui estrutura cilíndrica e pode ser transportada na mão. Em sua lateral também é possível encontrar um encaixe para alça de segurança. O modelo está disponível na cor preto. Na Amazon, a i2Go Essential Sound Go possui nota 4,5 de 5, conforme a avaliação dos clientes. Dentre os principais destaques, os consumidores ressaltam que o modelo possui boa duração da bateria e consideram sua portabilidade ideal para o transporte. A qualidade sonora, no entanto, é um ponto negativo no produto.

Prós: produto portátil com bateria de boa duração e certificação IPX4

produto portátil com bateria de boa duração e certificação IPX4 Contras: qualidade sonora pode deixar a desejar

2 de 9 i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO

2. Echo Dot (3ª Geração) - a partir de R$ 331

A Echo Dot (3ª geração) é um clássico entre os modelos de caixa de som compactas. O smart speaker da Amazon pode ser acionado por comando de voz pela Alexa, sendo possível pedir para tocar playlists, podcasts, rádios online e notícias. Em sua estrutura há quatro microfones que prometem ouvir o usuário mesmo a distância. As conexões são via Bluetooth, para conectar aparelhos sem fio, e entrada auxiliar que permite conectar outra caixa de som para ampliar o volume do que está sendo reproduzido. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 331.

O smart speaker de entrada possui um alto-falante de 1,6 polegada. A promessa é entregar boa qualidade sonora em diversos ambientes. Para se conectar com os aplicativos de streaming de música sem a necessidade de conectar o celular, o usuário precisa ter conexão Wi-Fi conectada à caixa de som. Com nota 4,8 de 5 na avaliação dos clientes que adquiriram o produto pela Amazon, seus principais pontos positivos são a qualidade do volume e do som, além da fácil instalação. Por outro lado, a falta de bateria interna limita seu uso. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e constatou que é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: qualidade do som e fácil instalação

qualidade do som e fácil instalação Contras: falta bateria interna

3 de 9 Echo Dot (3ª geração) traz integração com Alexa — Foto: Lucas Santos/TechTudo Echo Dot (3ª geração) traz integração com Alexa — Foto: Lucas Santos/TechTudo

3. Multilaser SP386 - a partir de R$ 484

A caixa de som portátil SP386, da Multilaser, é um modelo compacto para os usuários que desejam fazer a festa em qualquer lugar. O dispositivo de áudio conta com uma bateria recarregável que promete autonomia de oito horas de música. A conexão Bluetooth possibilita que os usuários conectem outros dispositivos à caixa de som. Além disso, há entrada para cabo auxiliar, USB e rádio FM. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 484.

O aparelho de áudio promete graves reforçados e sem ruídos com seus radiadores passivos duplos. Outro destaque é a tecnologia TWS que possibilita conectar duas SP386 sem a necessidade de qualquer cabo. Com nota 4,4 de 5 na avaliação dos clientes que compraram o produto pela Amazon, seus principais destaques são o custo-benefício, qualidade do som e duração da bateria. O modelo não possui nenhuma certificação de segurança que garanta resistência contra água, o que limita a experiência de uso a certos ambientes.

Prós: custo-benefício, som e autonomia da bateria

custo-benefício, som e autonomia da bateria Contras: falta certificação de resistência à água

4 de 9 Multilaser SP386 pode ser uma boa opção para quem busca bom custo-benefício — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser SP386 pode ser uma boa opção para quem busca bom custo-benefício — Foto: Divulgação/Multilaser

A Xboom Go PL7, da LG, é um modelo leve e compacto com bateria que promete longas horas de áudio. O dispositivo de áudio possui autonomia de até 24 horas. Outro destaque é sua certificação IPX5, o que garante à caixa de som resistência contra água, sendo possível usar o modelo em ambientes abertos, como piscinas, praias e parques. Sua tecnologia TWS permite conectar até 99 caixas de som iguais ao mesmo tempo. O modelo é ideal para quem gosta de curtir música por longas horas e pode ser adquirido por a partir de R$ 509.

Para reproduzir as músicas com qualidade sonora premium, a caixa de som conta com tecnologia da Meridian, com promessa de graves reforçados, vocais mais nítidos e radiadores passivos que asseguram a reprodução de frequências mais baixas. Seus LEDs coloridos podem ser personalizados de acordo com a preferência do usuário. Na Amazon, o produto possui nota 4,7 de 5. A duração de sua bateria e sua qualidade sonora são os principais pontos positivos destacados pelos consumidores. Alguns usuários relatam que o modelo não entrega a potência sonora de 30W RMS prometida.

Prós: bateria, IPX5 e qualidade do som

bateria, IPX5 e qualidade do som Contras: potência pode deixar a desejar

5 de 9 LG XBoom PL7 possui autonomia de até 24 horas — Foto: Marlon Câmara/TechTudo LG XBoom PL7 possui autonomia de até 24 horas — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

A TAS7505/00, da Philips, é uma caixa de som com bateria que promete autonomia de 20 horas. O dispositivo é uma opção ideal para os usuários que desejam ouvir música em qualquer ambiente. Com conexão Bluetooth, é possível conectar o celular ao acessório de áudio para aproveitar sua playlist favorita. Um menu de comandos na lateral permite controlar o volume da música, pausar e realizar a conexão. É possível comprar a caixa de som por a partir de R$ 656.

Seu alto-falante de 3,5 polegadas promete graves reforçados e som potente para qualquer ambiente. A caixa de som também possui resistência à água com certificação IPX7. Na Amazon, sua nota, conforme a avaliação dos clientes é 4,5 de 5. Seus principais destaques são custo-benefício, qualidade sonora e acabamentos. Apesar da promessa de ser um modelo potente, os consumidores que adquiriram o produto ressaltam que seu volume não é tão alto.

Prós: custo-benefício, certificação IPX7 e qualidade do som

custo-benefício, certificação IPX7 e qualidade do som Contras: volume não é tão alto

6 de 9 Philips TAS7505/00 tem bateria que dura até 20 horas — Foto: Divulgação/Philips Philips TAS7505/00 tem bateria que dura até 20 horas — Foto: Divulgação/Philips

A JBL Charge 5 é uma caixa de som compacta que promete 20 horas de áudio para ouvir músicas em qualquer lugar. Com certificação IP67, o modelo pode ser usado em diversos ambientes, pois é resistente à água. Sua conexão Bluetooth consegue conectar até dois aparelhos de uma vez, o que garante ao modelo mais praticidade para reproduzir músicas de dispositivos distintos de forma alternada. Outro destaque é a possibilidade de aproveitar sua bateria de longa duração para recarregar o celular via USB, tornando o acessório de áudio em um power bank. Ela é encontrado por cerca de R$ 880.

Com promessa de áudio nítido, seu conjunto de componentes inclui um tweeter separado e dois radiadores de graves, além do driver otimizado. A nota do modelo na Amazon é 4,7 de 5. Os consumidores que adquiriram o produto na varejista destacam sua portabilidade e qualidade do som como principais pontos positivos. O que pode deixar a desejar no dispositivo é a forma de transporte, pois não há nenhuma alça de segurança no modelo que é carregado na mão do usuário.

Prós: certificação IP67, qualidade sonora e power bank

certificação IP67, qualidade sonora e power bank Contras: falta alça de segurança

7 de 9 JBL Charge 5 pode ser usado como power bank — Foto: Divulgação/JBL JBL Charge 5 pode ser usado como power bank — Foto: Divulgação/JBL

O Amazon Echo Studio é um smart speaker com a proposta de levar potência sonora para festas. Com Alexa embutida, a caixa de som permite que o usuário peça música, realize comandos inteligentes e também controle a caixa de som apenas usando a voz. Com adaptação inteligente ao ambiente, o produto promete identificar a acústica do espaço em que está e realizar os ajustes necessários para uma reprodução com melhor experiência sonora. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.614.

Com cinco alto-falantes, o Amazon Echo Studio promete reproduzir sons graves com potência e menos distorção, além de frequências médias dinâmicas e agudos nítidos. Outro destaque sonoro é o Dolby Atmos que promete proporcionar percepção de espaço, clareza e profundidade no que é reproduzido. O produto é ideal para os consumidores que buscam aprimorar o sistema sonoro da sala de estar em casa. Na Amazon, sua nota 4,6 de 5. A avaliação dos consumidores destaca como pontos positivos suas tecnologias de áudio, qualidade sonora e de construção, além do bom reconhecimento de voz. Sua alimentação depende de uma fonte de energia, o que limita sua experiência de uso.

Prós: qualidade sonora e boa performance tecnológica

qualidade sonora e boa performance tecnológica Contras: falta da bateria interna

8 de 9 Echo Studio promete potência sonora — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Studio promete potência sonora — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A Partybox Bass Pro Go, da JBL, é um modelo que se propõe a levar portabilidade, desempenho e conveniência para qualquer lugar. O acessório de áudio funciona como um subwoofer em veículos, com promessa de baixas frequências. Com bateria interna, sua autonomia é de oito horas de uso, o que permite ser usada fora do veículo em ambientes diversos. A certificação IPX5 garante ao modelo resistência à água. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.229 para comprar o produto.

Sua conexão sem fio permite conectar até três dispositivos para o compartilhamento de música, além de ser possível conectar outras duas caixas Partybox Bass Pro Go para reprodução simultânea de áudio. Com nota 4,2 de 5 na avaliação dos clientes que compraram o modelo pela Amazon, seus principais destaques são a qualidade do som e volume de reprodução. Como é um modelo para ser usado no carro, o dispositivo depende do veículo para recarregar a bateria, o que limita seu uso.

Prós: qualidade sonora

qualidade sonora Contras: bateria só pode ser recarregada no carro

9 de 9 JBL Partybox Bass Pro Go é voltada para ser usada em carros — Foto: Divulgação/JBL JBL Partybox Bass Pro Go é voltada para ser usada em carros — Foto: Divulgação/JBL

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart