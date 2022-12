Presente de Natal: veja 8 monitores por a partir de R$ 417

Monitores podem ser uma boa opção para presentear no Natal quem quer uma segunda tela no computador — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1 de 9 Monitores podem ser uma boa opção para presentear no Natal quem quer uma segunda tela no computador — Foto: Rafael Leite/TechTudo

O monitor PCTop ‎MLP190 é uma opção para quem deseja uma tela auxiliar para o seu computador. Ele traz 19 polegadas, resolução máxima de 640 x 480 pixels, tempo de resposta de 2 ms e conexão VGA e HDMI. O modelo aparece como uma boa alternativa de tela acessível, retornando maior otimização no trabalho com baixo investimento.

O LG 20MK400H-B é uma opção interessante para quem realiza o uso intensivo das telas. O modelo conta com as tecnologias Flickr Safe, que elimina variações de brilho da tela e mantém a imagem estável e Black Stabilizer, que detecta cenas escuras e as torna mais claras. Além disso, o produto conta com tela de 19,5 polegadas, entradas HDMI e VGA para imagem e P2 para áudio e resolução de 1366 x 768 pixels. O produto é comercializado por cifras que partem de R$ 589.