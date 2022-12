1 de 9 Presente de Natal: veja 8 notebooks por a partir de R$ 1.268 — Foto: Divulgação/Apple Presente de Natal: veja 8 notebooks por a partir de R$ 1.268 — Foto: Divulgação/Apple

Vai comprar um notebook? Tire suas dúvidas no fórum do TechTudo

1. Positivo Motion Gray Q464C-O – a partir de R$ 1.268

O Motion Gray Q464C-O, da Positivo, oferece um design sem teclas numéricas lateralizadas. A parte superior do teclado apresenta orifícios para saída de som e botões para controle multimídia. Já a região inferior oferta três botões de atalhos para diferentes apps, sendo eles: Netflix, Deezer, e YouTube. A tela tem 14 polegadas, menor do que os de modelos tradicionais e traz uma resolução HD de ‎1366 x 768 pixels. O software da máquina garante o sistema operacional Windows 10 e o processador Intel Atom. Ele é vendido por valores que partem de R$ 1.268.

É importante frisar que este dispositivo é adequado para rotinas de baixa produtividade, como navegação básica na internet. Isso porque o armazenamento interno apresenta um HD com espaço para 64 GB e uma memória RAM de 4 GB. As laterais da máquina fornecem entradas para conexão cabeada com outros dispositivos, sendo HDMI, USB, e P2 para fone de ouvido. Dentre os programas já inclusos, os usuários podem desfrutar do Microsoft Office 365. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e a versatilidade trazida pelos botões de atalho.

Prós: botões de atalhos para aplicativos de streaming

botões de atalhos para aplicativos de streaming Contras: a localização dos alto-falantes pode desagradar alguns públicos

2 de 9 Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo Positivo Motion Gray Q464C-O possui tela de 14,1 polegadas — Foto: Divulgação/Positivo

O Inspiron i15-i1100-A20PF, da Dell, também é indicado para rotinas com pouca produtividade, contudo, apresenta maior agilidade e fluidez para ligar, acionar, e rodar softwares. Essa possibilidade se justifica pelo SSD, o que aumenta a velocidade de execução das tarefas. O armazenamento interno disponibiliza um total de 128 GB, acompanhado por uma memória RAM de 4 GB. Além disso, o usuário também pode usufruir do sistema operacional Windows 11, do pacote Microsoft Office 365 e de uma tela de 15,6 polegadas. Um ponto que chama bastante atenção é a memória externa: a fabricante disponibiliza armazenamento de 1 TB na nuvem da Microsoft, o que deve agradar os usuários com alta quantidade de arquivos, como documentos, fotos, vídeos e programas. O produto é vendido por preços a partir de R$ 2.699.

O processador disponível é a 11ª Geração do Intel Core i3, enquanto o display garante uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. A configuração interna disponibiliza dois slots para memória RAM extra, o que promete uma expansão máxima de 16 GB para quem precisar de mais memória. Além disso, o usuário ainda pode usufruir de um teclado com padrão ABNT2, teclas numéricas lateralizadas e botões voltados para configuração multimídia.

Prós: teclado com padrão ABNT2

teclado com padrão ABNT2 Contras: pouca memória RAM

3 de 9 Dell Inspiron i15-i1100-A10PF apresenta processador Intel Core i3 — Foto: Divulgação/Dell Dell Inspiron i15-i1100-A10PF apresenta processador Intel Core i3 — Foto: Divulgação/Dell

O Vivobook X515JA-EJ1791W, da Asus, apresenta especificações técnicas atrativas para quem busca por mais espaço para guardar arquivos e até por melhor desempenho para rodar programas. Isso porque o armazenamento interno em SSD disponibiliza uma capacidade de 512 GB e uma memória RAM de 8 GB. Esta última pode ser útil para iniciar e processar softwares um pouco mais exigentes e até alguns jogos mais leves. Outro detalhe que pode chamar atenção de alguns usuários é o processador Intel Core i5 e o sistema operacional Windows 11. O laptop pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.799.

A tela oferta o tamanho padrão de 15,6 polegadas e uma qualidade Full HD. O teclado é útil para quem busca pela melhor digitação de algarismos, pois hospeda botões numéricos lateralizados. Outro destaque é a placa de vídeo integrada, que deve ajudar no processamento de softwares com maior demanda gráfica. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício pela ficha técnica ofertada. No entanto, alertam que as entradas de conexão são muito justas, o que pode forçar os plugs dos eletrônicos.

Prós: placa de vídeo integrada

placa de vídeo integrada Contras: autonomia de bateria é baixa

4 de 9 Asus X515JA-EJ1791W apresenta placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/Asus Asus X515JA-EJ1791W apresenta placa de vídeo integrada — Foto: Divulgação/Asus

O Dell G15 é um notebook gamer capaz de atender demandas mais exigentes. Ele traz SSD de 512 GB para proprocionar maior velocidade para rodar softwares e um espaço considerável para hospedar arquivos robustos. Alé disso, a memória RAM de 8 GB promete um desempenho mais eficiente é acompanhada por uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650. Esta GPU favorece o processamento eficiente de jogos com gráficos dedicados, o que pode ofertar uma melhor experiência durante a jogatina. O laptop é vendido por cerca de R$ 4.149.

Além disso, o design confere uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD e um software com sistema operacional Linux. O processador disponibilizado é o Intel Core i5 de 10ª Geração, que pode sofrer menos com superaquecimento em razão dos dissipadores de calor instalados no acabamento da máquina. O consumidor ainda deve dispor de um teclado com retroiluminação LED e botões numéricos lateralizados. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o nível de qualidade do hadware. Porém, criticam que o acabamento do notebook arranha com muita facilidade.

Prós: placa de vídeo

placa de vídeo Contras: ausência de padrão ABNT2

5 de 9 Dell G15 é um notebook gamer com tela de 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 é um notebook gamer com tela de 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Dell

5. Lenovo IdeaPad Gaming 3i – a partir de R$ 4.275

A IdeaPad Gaming 3i, da Lenovo, apresenta características similares ao modelo citado anteriormente. Embora seja de outra marca, a ficha técnica compreende aspectos úteis para o público gamer, como o armazenamento em SSD de 512 GB, a memória RAM de 8 GB e a placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650. Com uma tela de 15,6 polegadas, o display oferece resolução Full HD, enquanto o design proporciona um acabamento chamativo na cor azul metalizado. A tela hospeda o tamanho padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD e o conjunto do software fornece o Linux como sistema operacional. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 4.275.

O teclado oferece padrão de tecla ABNT2, botões numéricos lateralizados e atalhos para a configuração multimídia. As laterais do dispositivo hospedam um slot para leitura de cartão de memória SD e um conjunto de portas de conexão: USB, HDMI, Ethernet e P2. É importante frisar que o acabamento garante dissipadores de calor para evitar o superaquecimento no interior da máquina. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa autonomia de bateria e a boa eficiência do sistema para rodar jogos.

Prós: placa de vídeo dedicada

placa de vídeo dedicada Contras: ausência de recursos para diminuir a incidência de luz azul

6 de 9 Lenovo Ideapad Gaming 3i apresenta SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Ideapad Gaming 3i apresenta SSD de 512 GB — Foto: Divulgação/Lenovo

O notebook FE14, da Vaio, hospeda um teclado mais compacto, pois não dispõe de teclas numéricas lateralizadas. O design oferece texturização na cor chumbo escuro e construção fina para facilitar a portabilidade. Com uma tela de 14 polegadas, é possível usufruir de um sistema operacional Windows 11 e de uma integração da assistente virtual Alexa. Ele é encontrado por cerca de R$ 5.449.

O display promove uma resolução de tela Full HD com 1920 x 1080 pixels, enquanto o hardware hospeda armazenamento interno em SSD com 512 GB e memória RAM com 16 GB. O público brasileiro pode demonstrar maior interesse no produto, já que o teclado conta com o padrão de tecla ABNT2. Já o processador disponível é o Intel Core i5 de 12ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a excelência de funcionalidade do sistema e o bom desempenho do SSD. No entanto, criticam que não é possível encontrar peças de reposição no mercado em caso de problemas técnicos.

Prós: integração com Alexa

integração com Alexa Contras: ausência de teclado numérico lateralizado

7 de 9 O Vaio FE14 é um dos modelos que receberão processador Intel da 12ª geração — Foto: Divulgação/Vaio O Vaio FE14 é um dos modelos que receberão processador Intel da 12ª geração — Foto: Divulgação/Vaio

O MacBook Air M2, da Apple, é o modelo de laptop mais moderno da fabricante até o momento. Isso porque dentre as vantagens proporcionados pelo chip M2, é possível usufruir de processamento mais avançado de imagem, por exemplo. Outras características do sistema de hardware são a memória RAM de 8 GB e o armazenamento interno em SSD de 256 GB. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 10.499.

A máquina apresenta uma tela de 13,6 polegadas e resolução de 2560 x 1664 pixels, sistema operacional macOS e acabamento na cor cinza escuro. A bateria promete uma autonomia de 18 horas e os alto-falantes embutidos podem apresentar uma reprodução nítida de áudio. Avaliado com uma nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o sistema eficiente do produto.

Prós: GPU com 10 núcleos

GPU com 10 núcleos Contras: preço elevado

8 de 9 Macbook Air apresenta chip M2, fabricado pela própria Apple — Foto: Divulgação/Apple Macbook Air apresenta chip M2, fabricado pela própria Apple — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Pro M1, da Apple, proporciona características muito atrativas para quem busca um notebook com alto poder de processamento e bastante espaço para guardar arquivos. O sistema de software oferece 512 GB de armazenamento interno em SSD e 16 GB de memória RAM. Estas especificações podem ser favoráveis para a reprodução de programas exigentes, enquanto a placa de vídeo integrada promete também ser ideal para melhorar a performance. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 18.999 para comprar o produto.

A tela da máquina disponibiliza um tamanho ligeiramente menor ao do produto citado anteriormente: detém 14 polegadas e uma resolução chamativa de 3024 x 1964 pixels. Por fim, hospeda design cinza espacial, autonomia de bateria de até 17 horas e uma reprodução verossímil de cores. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima tecnologia da tela. Porém, criticam o preço alto.

Prós: alto processamento gráfico

alto processamento gráfico Contras: preço muito elevado

9 de 9 Macbook Pro é ideal para usar programas pesados — Foto: Divulgação/Apple Macbook Pro é ideal para usar programas pesados — Foto: Divulgação/Apple

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart