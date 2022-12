Pulseira para Mi Band 5: conheça sete opções a partir de R$ 29

A Mi Band 5 é uma pulseira fitness da Xiaomi voltada para o monitoramento de exercícios e saúde. Lançada em 2020, ela custa em torno de R$ 399 no Brasil. O TechTudo já fez uma avaliação do acessório , que é vendido com apenas uma pulseira. Felizmente, a smartband permite a troca dela por diversos outros modelos. Portanto, caso o usuário queira adquirir um modelo diferente, basta acompanhar a lista a seguir, na qual apresentamos pulseiras que vão dos R$ 29 aos R$ 119.

Vale destacar que o acessório tem uma bateria de longa duração: a Xiaomi promete autonomia de 14 dias, além de destacar a resistência à água. E como o wearable tem dimensões semelhantes à Mi Band 4 e à Mi Band 6, é possível intercambiar algumas pulseiras das três gerações.

1. Pulseira de silicone para Mi Band 5 (R$ 29)

O modelo mais simples de pulseira para a Mi Band 5 é com o material de silicone. Trata-se de uma pulseira confortável e maleável, semelhante `a pulseira oficial da Xiaomi. Para fechar, ela possui uma argola por onde parte da pulseira é inserida e fixada através de um pino em um dos pontos ao longo de toda a pulseira.

A Amazon vende este modelo de pulseira em mais de 40 cores, dentre elas: preta, branca, vinho, laranja, vermelha e verde. Esse modelo de pulseira está disponível no varejo on-line por valores na faixa dos R$ 29, independentemente da cor.

2. Pulseira de aço inoxidável para Mi Band 5 (R$ 79)

Similar a relógios mais delicados, a pulseira de aço inoxidável é um modelo refinado de pulseira de malha de aço para a Mi Band 5. O fecho do bracelete tem um pino com ajuste universal, sem o padrão de fecho de outras pulseiras, portanto o acessório deve se adaptar a diversos tamanhos de pulso. Esse modelo está disponível em oito cores metálicas e sai pelo valor de R$ 79 na Amazon.

3. Pulseira neon para Mi Band 5 (R$ 59)

Outra pulseira que destoa bastante do modelo básico da Mi Band 5 é a pulseira neon. Trata-se de uma pulseira de plástico maleável, colorido e transparente. A pulseira é adaptável, com fecho em metal, e pode ser utilizado tanto na Mi Band 5 quanto na Mi Band 6. Vendido na Amazon por R$ 59, o modelo de pulseira está disponível em seis cores diferentes: preta, verde, amarelo neon, rosa, laranja e transparente.

4. Pulseira munhequeira para Mi Band 5 (R$ 55)

Um dos modelos mais incomuns da lista é a pulseira munhequeira. Ela é feita de diversos materiais, entre eles o couro, peças de zinco e de aço inoxidável. Ela também conta com miçangas e berloques ao longo de sua extensão. Um diferencial dessa pulseira é que ela permite uma maior personalização, uma vez que possibilita ajustar e incorporar mais peças. Seu fecho é do tipo "joia", com encaixe em torno do pino e uso de pressão.

São quatro modelos de pulseira que se diferenciam pelas cores da moldura (preto e prata), e dos cordões que compõem a pulseira (preto e marrom). Na Amazon, a pulseira munhequeira é encontrada por R$ 55.

5. Pulseira elástica para Mi Band 5 (R$ 65)

Feita de nylon trançado com um fecho ajustável, a pulseira elástica apresenta uma grande variedade de cores, desde as mais sóbrias (preto e azul) as mais chamativas, como rosa, camuflado e a "pride", que traz a bandeira LGBTQIA+. Segundo a fabricante, o modelo é indicado para quem faz esportes, devido ao tecido respirável e à firmeza com que se fixa no pulso. A pulseira custa por R$ 65 na Amazon.

6. Pulseira de couro para Mi Band 5 (R$ 75)

Outra opção para fugir da tradicional pulseira de silicone é a pulseira de couro. Esse modelo aproxima a aparência da Mi Band 5 dos tradicionais relógios de pulso, enquanto a moldura de metal deve proporcionar uma maior resistência. O modelo é encontrado em quatro cores: preto, marrom e vermelho. Além disso, a pulseira possui versões com a moldura prateada ou preta. O acessório é encontrado por valores na faixa dos R$ 75.

7. Pulseira com elos de coração para Mi Band 5 (R$ 119)

O produto mais caro da lista é também o que mais se aproxima de uma joia. A pulseira com fivela de metal e elos em formato de coração é voltada para quem espera fugir do comum. Com uma temática romântica, a pulseira é tratada como joia pelo fabricante e oferece proteção extra, uma vez que ela é toda feita de metal. Disponível nas cores ouro, prata e rosa, a pulseira para Mi Band 5 é vendida na Amazon por R$ 119.

