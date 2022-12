Qual o pior jogo de 2022? Veja 10 games com as menores notas no Metacritic

O ano de 2022 ofereceu alguns grandes clássicos em todos os consoles, como God of War: Ragnarok , A Plague Tale: Requiem e Xenoblade Chronicles 3, no entanto, houve também alguns jogos que não foram bem avaliados. Títulos como Babylon's Fall e CrossfireX falharam em encantar tanto a crítica especializa de jogos quanto o público durante este ano. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com os 10 piores jogos lançados em 2022 com base na lista divulgada pelo site agregador de análises Metacritic, que reúne avaliações de diversos veículos da mídia de games internacional. Confira a seguir:

1 de 11 Confira alguns dos piores jogos na mira dos críticos em 2022, entre eles CrossfireX e Babylon's Fall — Foto: Reprodução/Microsoft Store Confira alguns dos piores jogos na mira dos críticos em 2022, entre eles CrossfireX e Babylon's Fall — Foto: Reprodução/Microsoft Store

👉 Não consigo instalar a Steam: o que eu faço? Veja no Fórum TechTudo

Vale ressaltar que o Metacritic utiliza um sistema de média ponderada no qual certos veículos possuem mais peso que outros. A lista de piores jogos do site usou critérios para incluir apenas games que tivessem um certo número de análises, para garantir que sejam títulos relevantes apesar de criticados. A lista não foi dividida por diferente plataformas. No caso de jogos que saíram em mais de um videogame e PC, a versão com pior nota foi a escolhida para representar o game na seleção, indicada entre parênteses no título.

10. Blade Runner: Enhanced Edition - (SW), PS4, XB, PC

Muitos fãs do filme Blade Runner podem não saber que existiu um jogo oficial baseado no universo do filme lançado em 1997, o qual seguia a jogabilidade de apontar e clicar dos clássicos jogos da época com algum sucesso. O jogo seguia uma história original de um detetive chamado Ray McCoy que precisava caçar um grupo de replicantes, androides perigosos que se passam por humanos mostrados no filme.

As críticas sobre o título envolvem a qualidade da conversão, que conta com bugs, além da jogabilidade que não foi atualizada, o que não torna o game necessariamente ruim, mas difícil de recomendar para jogadores da atual geração segundo as análises. O título recebeu a pior nota na versão para Nintendo Switch, mas também chegou para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

2 de 11 Blade Runner: Enhanced Edition teve alguns problemas em sua conversão, mas em boa parte não é ruim, apenas datado — Foto: Reprodução/Steam Blade Runner: Enhanced Edition teve alguns problemas em sua conversão, mas em boa parte não é ruim, apenas datado — Foto: Reprodução/Steam

9. Kamiwaza: Way of the Thief - (PS4), SW, PC

Mais um jogo que sofreu de um mal parecido com Blade Runner foi Kamiwaza, uma remasterização de um jogo de 2006 originalmente lançado para o PlayStation 2 (PS2). Neste game de ação e furtividade jogadores contra um ladrão chamado Ebizo que tenta ganhar a vida pelas ruas de Mikado de maneira honrada como uma espécie de ladrão cavalheiro.

O game teve poucas atualizações em seus visuais e não realizou muitas mudanças em sua jogabilidade, deixando-a muito datada e confusa para os padrões atuais. A versão de PS4 foi a mais lembrada negativamente, mas o jogo também ficou disponível para Switch e PC.

3 de 11 Kamiwaza: Way of the Thief apresenta um jogo de PlayStation 2 remasterizado sem novidades o bastante para torná-lo interessante atualmente — Foto: Reprodução/Steam Kamiwaza: Way of the Thief apresenta um jogo de PlayStation 2 remasterizado sem novidades o bastante para torná-lo interessante atualmente — Foto: Reprodução/Steam

8. The Waylanders - (PC)

Criado por uma produtora espanhola chamada Gato Studio por meio de uma campanha de financiamento coletivo, The Waylanders tinha grandes ambições ao se inspirar em clássicos como Dragon Age: Origins, Neverwiner Nights e Baldur's Gate, mas não conseguiu alcançá-las. O game conta a história de um guerreiro medieval que enfrentou seus deuses e após quase morrer se vê dividido entre duas linhas temporais, nas quais suas ações têm reflexo no futuro.

Infelizmente, The Waylanders não conseguiu implementar suas mecânicas de jogabilidade muito bem, além de o game ter sofrido com muitos bugs e diálogos fracos. O título chegou exclusivamente para PC.

4 de 11 The Waylanders era um jogo ambicioso, mas não conseguiu atingir a qualidade dos games que inspiraram sua produção — Foto: Reprodução/Steam The Waylanders era um jogo ambicioso, mas não conseguiu atingir a qualidade dos games que inspiraram sua produção — Foto: Reprodução/Steam

7. The Last Oricru - (XBSX/S), PS5, XB, PC

Buscando inspiração na franquia Dark Souls, The Last Oricru traz um RPG de ação que apresenta um mundo interessante para jogadores, os quais controlam um protagonista chamado Silver que desperta após 350 anos congelado. Eles encontrarão um mundo tomado por uma guerra entre duas forças inimigas e poderão escolher se desejam ajudar um dos lados ou deixar que o mundo queime pelas mãos deles.

A fórmula de sucesso de Dark Souls exige um delicado equilíbrio entre a quantidade certa de desafio, frustração e senso de conquista, então não é tão incomum que certos jogos inspirados pelo game não consigam achar esse ponto de equilíbrio. Além dos Xbox Series X e Xbox Series S, que receberam a versão com pior nota no Metacritic, tambném é possível jogar The Last Oricru no PlayStation 5 (PS5), Xbox One e PC.

5 de 11 The Last Oricru tenta acertar a fórmula de sucesso de Dark Souls, mas não encontra seu ponto de equilíbrio — Foto: Reprodução/Steam The Last Oricru tenta acertar a fórmula de sucesso de Dark Souls, mas não encontra seu ponto de equilíbrio — Foto: Reprodução/Steam

6. Zorro: The Chronicles - (PS5), XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado em uma série de animação de mesmo nome que reconta as clássicas histórias do herói mascarado Zorro, este é um game voltado para crianças, com ação e furtividade no estilo de Assassin's Creed. Jogadores podem usar os personagens Jego ou Ines para lutar contra oficiais corruptos do exército na Califórnia, nos Estados Unidos, no século 19.

Diferente de alguns outros jogos da lista, Zorro: The Chronicles não falhou em alcançar grandes ambições: desde o início seu objetivo era criar um jogo simples. Ainda assim, o excesso de repetição e bugs fazem com que ele seja monótono até mesmo para crianças. A versão de PS5 foi lembrada como a pior, mas o game também chegou para Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

6 de 11 Zorro: The Chronicles apresenta um game simples voltado para crianças, mas que pode ser monótono até mesmo para os pequenos — Foto: Reprodução/Steam Zorro: The Chronicles apresenta um game simples voltado para crianças, mas que pode ser monótono até mesmo para os pequenos — Foto: Reprodução/Steam

5. LEGO Brawls - (PS5), XBSX/S, PS4, XB, SW, PC, iOS

Este jogo da LEGO tenta criar uma experiência de luta inspirada pelos mesmos moldes da série Super Smash Bros. Ultimate da Nintendo com até 4 jogadores se enfrentando em arenas. As fases remetem a temas de conjuntos conhecidos de LEGO como Espaço, Velho-Oeste, Medieval e Ninjago, além de franquias licenciadas como LEGO Jurassic World. Inicialmente lançado para iPhone (iOS), o jogo simplesmente não fez muito para ser mais que um clone básico de Super Smash Bros. com um escopo menor e limitações mobile que ficam mais aparentes nos consoles.

Vale lembrar que há muitos outros títulos melhores no mesmo estilo, gratuitos como Multiversus ou pagos como Nickelodeon All-Star Brawl. Além do iPhone, LEGO Brawls chegou também para PS5, onde tem a pior nota, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

7 de 11 LEGO Brawls tenta conquistar um espaço entre games estilo Super Smash Bros. sem oferecer muito aos jogadores — Foto: Reprodução/Steam LEGO Brawls tenta conquistar um espaço entre games estilo Super Smash Bros. sem oferecer muito aos jogadores — Foto: Reprodução/Steam

4. XEL - (SW), PC

Um jogo de aventura em um mundo aberto com visão aérea, XEL é o tipo de game que poderia ter sido razoável, não fossem por problemas técnicos. O título segue a história de Reid, uma heroína com amnésia que cai no planeta XEL, habitados por diferentes tipos de pessoas e tribos. Durante sua jornada ela precisará explorar o mundo e utilizar um sistema que permite alternar entre o passado e o presente para resolver quebra-cabeças.

Infelizmente o jogo teve um lançamento repleto de bugs que forçam o jogador a reiniciar ou impedem por completo seu progresso. No futuro, o jogo poderia se tornar melhor se esses problemas forem consertados. A versão para Nintendo Switch foi considerada entre as piores do ano, mas o título também foi lançado para PC.

8 de 11 XEL é um jogo de aventura que possui boas ideias, porém apresenta muitos bugs que atrapalham a experiência — Foto: Reprodução/Steam XEL é um jogo de aventura que possui boas ideias, porém apresenta muitos bugs que atrapalham a experiência — Foto: Reprodução/Steam

3. Babylon's Fall - (PS5), PS4, PC

Fruto de uma parceria entre a Platinum Games, desenvolvedores de Bayonetta 3, e a Square Enix, de jogos como Final Fantasy XVI, surgiu inesperadamente um dos piores jogos de 2022: Babylon's Fall. O título foi projetado para ser um jogo como serviço no qual até 4 jogadores tentam retomar a Torre de Babel no papel de Sentinelas, prisioneiros do Império que recebem grandes poderes através de um artefato chamado Gideon Coffin.

Apesar de ter a Platinum Games no desenvolvimento o combate do jogo é monótono e repetitivo, com pouco progresso e missões igualmente cansativas, um problema semelhante ao jogos Marvel's Avengers também da Square Enix. O fracasso de Babylon's Fall foi tão grande que após seu lançamento em março de 2022 o game já encerrará seus serviços em 27 de fevereiro de 2023. Além do PS5, o título pode ser jogado no PS4 e no PC.

9 de 11 Babylon's Fall, apesar dos grandes nomes em seu desenvolvimento, será encerrado menos de um ano após seu lançamento — Foto: Divulgação/Square Enix Babylon's Fall, apesar dos grandes nomes em seu desenvolvimento, será encerrado menos de um ano após seu lançamento — Foto: Divulgação/Square Enix

2. CrossfireX - (XBSX/S), XB

Uma grande decepção nos consoles Xbox foi o lançamento de CrossfireX, um game da Microsoft em parceria com a Smilegate Entertainment no multiplayer e Remedy Entertainment na campanha. O jogo segue a história de um futuro distópico no qual duas facções militares privadas estão em guerra: a Global Risk e a Black List, cada qual com seus objetivos. O game seria uma versão melhorada do popular jogo gratuito "Crossfire" de 2007, com campanhas criadas pela Remedy Entertainment, conhecida por Quantum Break e Control.

O game foi anunciado em 2019 e sofreu vários atrasos até ser lançado em fevereiro de 2022, trazendo controles terríveis para um jogo de tiro moderno e uma história com um nível muito abaixo do esperado. O game é um exclusivo do Xbox, ficando disponível para Xbox Series X/S e Xbox One.

10 de 11 Um projeto com grande potencial, CrossfireX apresentou uma péssima experiência de FPS nos consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store Um projeto com grande potencial, CrossfireX apresentou uma péssima experiência de FPS nos consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Os games da série Postal são conhecidos por seu conteúdo extremamente ofensivo, ocasionalmente cruzando a linha do bom senso e bom gosto. Neste novo capítulo, que tem o envolvimento dos criadores originais da série, o Postal Dude e seu cachorro Champ procuram por um novo lar na cidade de Edensin, anos após a destruição da cidade de Paraiso nos eventos de Postal 2: Share the Pain.

A jogabilidade apresenta um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) em mundo aberto com grande foco em liberdade e humor. O produto final, no entanto, é um game com jogabilidade limitada, bugs, problemas de performance e piadas que envelheceram mal e já não tem mais graça. O título chegou exclusivamente no PC.