Quantos dias faltam para 2023? Veja 4 sites com temporizadores

É possível saber quantos dias faltam para 2023 com a ajuda de temporizadores online. Sites como Calendarr, Contador de Dias e Relógio Online exibem contagens regressivas com dias, horas, minutos e segundos restantes para o Ano Novo. Além dessa funcionalidade, as páginas também contam com recursos como cronômetro, despertador, relógio e calendário com exibição de datas comemorativas e feriados nacionais. Na lista abaixo, o TechTudo reúne quatro sites que permitem saber quantos dias faltam para o ano acabar.

1. RelógioOnline

O site RelógioOnline (https://relogioonline.com.br/temporizador/ano-novo/) conta com um temporizador automático que exibe quantos dias, horas, minutos e segundos faltam para 2023. O design da página é bastante intuitivo, e os usuários conseguem aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, deixar o temporizador na tela inteira, mudar cores e fontes e até mesmo deixar a exibição em preto e branco. Também é possível compartilhar a contagem regressiva com amigos.

Além do temporizador, a plataforma ainda conta com outras funcionalidades, como relógio, despertador e cronômetro, localizadas ao lado esquerdo da tela ou na aba "Ferramentas". Na opção "Feriados", os usuários podem conferir uma lista com os feriados de 2023, bem como quantos dias faltam para cada um deles.

2. Calendarr

O Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/contagem-regressiva/ano-novo/) é mais uma opção de site para ver quantas semanas faltam para acabar o ano. A plataforma exibe um temporizador automático que informa os dias, horas, minutos e segundos faltantes para 2023. Rolando a tela para baixo, os usuários também podem selecionar outras datas para usar o temporizador.

A plataforma possui muitos outros recursos, como calendário anual completo com exibição de feriados e datas comemorativas. Também é possível saber mais sobre as fases da lua, calendário lunar e qual é a lua do dia – com detalhes sobre a visibilidade, fases e mais. Além disso, o Calendarr disponibiliza artigos sobre temas como ano bissexto, estações do ano, entre outros assuntos.

3. Online Alarm Kur

No site Online Alarm Kur (https://onlinealarmkur.com/countdown/pt/), o temporizador não é automático. Sendo assim, é necessário ir até a opção "crie uma contagem regressiva" e selecionar dia e horário atuais. Depois, logo abaixo, é preciso clicar em "Ano Novo", para que o temporizador comece a funcionar e mostre quantos dias, horas, minutos e segundos faltam para 2023.

É possível colocar a contagem regressiva em exibição na tela inteira, deixar o fundo claro ou escuro, e escolher outros eventos para fazer a contagem. Abaixo do temporizador, a plataforma exibe uma lista com as datas de feriados nacionais. Além disso, o site conta com outras funções, como cronômetro, relógio e despertador, disponíveis no menu localizado ao lado esquerdo da tela.

4. Contador de Dias

O site Contador de Dias (https://www.contadordedias.com.br/contagem-regressiva/) é mais uma alternativa para saber quanto tempo falta para 2023. O temporizador não é automático, de forma que é preciso inserir a data do Ano Novo em "Preencha a data final para iniciar a contagem regressiva" e clicar em "Iniciar". A plataforma também possui outro temporizador, que faz a contagem regressiva apenas dos segundos.

O site possui ainda recursos como cronômetro, calculadora de idade, contador de dias e lista de feriados. É possível usar o temporizador para fazer contagem regressiva de diversas outras datas do ano, como Páscoa, Natal, Carnaval, entre outras. A plataforma também publica artigos sobre temas relacionados, com dicas e informações sobre calendários, agendas, gerenciamento de tempo, entre outros tópicos.

