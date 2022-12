Quatro desafios e trends do TikTok que fizeram polêmica em 2022

Alguns desafios do TikTok polemizaram em 2022. Isso porque algumas tendências foram consideradas perigosas, gerando até mesmo a morte de adolescentes ao redor do mundo. Entre as trends , estiveram, por exemplo, o Desafio do desodorante, em que se incentivava a inalação do aerossol presente no produto e pode ser prejudicial à saúde dos usuários. Com o objetivo de prevenir e alertar sobre os perigos desses desafios, o TechTudo fez uma lista com quatro polêmicas do TikTok em 2022. Relembre a seguir quais eram e entenda o contexto de cada uma delas.

Conheça os tipos de conteúdos banidos do TikTok e evite mensagem de vídeo sob revisão

Desafio do desodorante

A trend do Desafio do Desodorante é polêmica e possui um elevado número de visualizações, sendo assistida mais de 2,5 milhões de vezes no app. A boa notícia, no entanto, é que ela conta com poucas reproduções - ou seja, poucos usuários participaram dela. O desafio viralizou inicialmente em 2016 e, em 2018, ocasionou a morte de uma criança de sete anos em São Paulo. Neste 2022, em agosto, o desafio voltou a viralizar e fez outra vítima: uma criança de dez anos de Minas Gerais perdeu a vida tentando realizá-lo.

As mortes acontecem porque a "brincadeira" desafia os usuários a inalar o aerossol pelo maior tempo possível - o que pode ocasionar uma arritmia cardíaca e lesões no pulmão. Ainda, os aerossóis possuem substâncias tóxicas que irritam as vias áreas, podendo causar uma reação alérgica e até mesmo morte por asfixia. Para evitar que outros casos como esse ocorressem, a plataforma baniu os vídeos relacionados ao desafio e oferece um controle que impede que crianças com menos de 13 anos tenham acesso ao app.

Desafio do desodorante é responsável por casos de asfixia de crianças e adolescentes que usam o app

Blackout Challenge

O polêmico desafio do Blackout não nasceu no TikTok, mas ficou popular por lá em 2021 e retornou recentemente à plataforma, em 2022. Ele propõe aos usuários provocar um desmaio prendendo a respiração e contraindo os músculos do peito, e é potencialmente perigoso porque pode, inclusive, levar à morte. Para tentar mitigar a viralização da trend, o TikTok excluiu do seu sistema a hashtag que era utilizada nas reproduções.

Para se ter dimensão do problema, nos últimos 18 meses, o desafio foi associado a, no mínimo, 15 mortes de crianças com idades de 12 anos, além de outras cinco mortes de crianças entre 13 e 14 anos. Os dados foram compilados pelo portal Businessweek e envolve jovens de todo o mundo. Com o alto índice de ocorrências e vários processos contra a plataforma, o TikTok chegou a acrescentar um aviso já na aba de pesquisa, sinalizando o perigo aos usuários.

Os vídeos do desafio foram apagados do TikTok

Frango com Nyquil

Viralizado em setembro deste ano de 2022, o desafio do Frango com Nyquil vem preocupando profissionais de saúde, já que no conteúdo da trend os usuários utilizam o xarope para tosse para temperar o frango, supostamente garantindo a cura de resfriados e gripes. Assim, eles banham o frango em uma panela fervente de NyQuil, que é um medicamento com venda livre nos Estados Unidos, mas que pode causar, quando aquecido, sonolência, tontura, convulsões, náuseas e outros problemas graves de saúde.

O prato, que causou a reação de muitos usuários já nos primeiros vídeos publicados, começou a ser reproduzido na rede social. De acordo com a agência estadunidense de controle de drogas e alimentos, a FDA, a inalação do vapor do medicamento faz com que o corpo absorva altos níveis da droga. Por ser um desafio mais recente, ainda não há dados de vítimas fatais da trend, que vem se popularizando e sendo um ponto de atenção das autoridades de saúde.

O medicamento quando aquecido pode causar graves lesões no pulmão

Trend do clareamento de axila com limão e bicarbonato

A trend de clarear as axilas com limão surgiu entre fevereiro e março de 2022, prometendo o clareamento de manchas que surgem nas axilas. Basicamente, para realizar o procedimento, os internautas mostravam que a mistura de limão com bicarbonato podia melhorar o aspecto da região, tornando-a mais uniforme. No entanto, ela revelou ser perigosa porque tem o potencial de causar mais danos a essa região do corpo, como possíveis irritações e inflamações na pele. A hashtag já conta com mais de 46 milhões de visualizações e preocupa dermatologistas.

Filtros embranquecem a pele de usuários do TikTok

