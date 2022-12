Quatro sites para fazer sorteio de amigo secreto online e a distância

É possível fazer sorteios de amigo secreto a distância e gratuitamente pela Internet. Diferentes sites facilitam a tradicional brincadeira de troca de presentes, permitindo sortear nomes de forma remota e totalmente confidencial. As ferramentas são uma opção útil para aqueles que não conseguem se encontrar presencialmente antes das festividades do final de ano, ou simplesmente não querem ter o trabalho de escrever e recortar inúmeros papeizinhos. A seguir, o TechTudo lista quatro sites para sortear amigo secreto online.

2 de 6 Conheça sites para realizar sorteio de amigo secreto online — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo Conheça sites para realizar sorteio de amigo secreto online — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

1. Amigo Secreto

Opção mais completa desta lista, a plataforma Amigo Secreto (https://www.amigosecreto.com.br/) é gratuita e permite fazer o sorteio da brincadeira de fim de ano em poucos passos. Para isso, é preciso fazer um breve cadastro no site e clicar em "Criar grupo". Em seguida, o organizador deve adicionar as informações pedidas pelo site, como nome, participantes, tipos e valores dos presentes e data da comemoração. A criação do grupo de amigo secreto gera um convite com link personalizado, que pode ser enviado por e-mail, WhatsApp ou Facebook.

O sorteio de amigo secreto online é feito manualmente, para que nenhum participante "atrasadinho" fique de fora da brincadeira. O resultado é enviado por e-mail e totalmente confidencial, de forma que cada participante pode ver apenas a pessoa que tirou.

3 de 6 Amigo Secreto permite fazer sorteio de amigo secreto a distancia — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Amigo Secreto permite fazer sorteio de amigo secreto a distancia — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Um dos diferenciais do Amigo Secreto é que ele é integrado a lojas virtuais, com parcerias com empresas como iFood e Magalu, e dá a opção de criar uma lista de presentes a partir do valor estipulado pelo grupo. Além disso, é possível enviar mensagens anônimas para seu amigo secreto e outros participantes.

2. Sorteio Amigo Secreto

No Sorteio Amigo Secreto (sorteioamigosecreto.com), o usuário tem uma experiência parecida à do primeiro item. O site requer cadastro, sendo possível fazer login diretamente a partir do Facebook. Os passos seguintes também são semelhantes: para sortear amigo secreto online, uma pessoa responsável deve criar um nome para o sorteio e adicionar os e-mails dos demais participantes de forma manual.

4 de 6 Sorteio Amigo Secreto dá opções de restringir pessoas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Sorteio Amigo Secreto dá opções de restringir pessoas — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Um recurso da plataforma que pode ser útil é a criação de restrições. Com ele, o administrador do sorteio pode colocar certas imposições para que duas pessoas que não se dão bem ou dois ex-namorados que estejam participando da brincadeira não se presenteiem, por exemplo. Outra funcionalidade é a opção de enviar uma carta perguntando ao amigo secreto o que ele quer, além de combinar um valor e marcar data para o evento.

3. Gifwe

O Gifwe (gifwe.com) é mais uma opção de site para fazer sorteio de amigo oculto online. Assim como as opções acima, ele também exige a criação de uma conta. Após fazer o cadastro, o organizador pode escolher entre duas opções de sorteio: automático ou manual. Neste, as regras são criadas automaticamente, mas podem ser editadas mais tarde. Ainda é possível convidar as pessoas por meio de links gerados por e-mail ou pelo Facebook.

5 de 6 Gifwe permite fazer sorteio de amigo oculto automaticamente — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos Gifwe permite fazer sorteio de amigo oculto automaticamente — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Uma das funcionalidades interessantes da plataforma é a de criar uma lista de presentes. Com ela, os usuários podem colar links de produtos que desejam receber. As demais configurações seguem a linha dos sites anteriores, também sendo possível estipular valores de presentes e data, hora e local da confraternização.

4. SorteioGo

SorteioGo (sorteiogo.com) é um site intuitivo que permite ao usuário realizar sorteios de amigo oculto em poucos cliques. Para usá-lo, não é necessário fazer cadastro, sendo preciso apenas informar nome e e-mail de cada um dos participantes que estarão na brincadeira. Depois disso, basta clicar em "Sortear Amigo Secreto" e a plataforma fará o resto.

6 de 6 SorteioGo realiza sorteios de maneira simples e intuitiva — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos SorteioGo realiza sorteios de maneira simples e intuitiva — Foto: Reprodução/Guilherme Ramos

Feito isso, o site realiza o sorteio e envia, para o e-mail de cada participante, quem é o seu amigo secreto. Apesar de ser mais prática, a plataforma também é mais limitada e não conta com funcionalidades extras, como montagem de lista de presentes e determinação de valores.

