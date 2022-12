Relembre 11 memes que bombaram nas redes sociais em 2022

Em ano de Copa do Mundo , o Brasil não conquistou o hexa, mas foi campeão nos memes — como de costume. Redes sociais como Twitter , Instagram e TikTok foram tomadas por imagens bem-humoradas sobre tudo e todos. O bordão “Reage, bota um cropped!”, que incentiva as pessoas a levantar a cabeça diante do desânimo, "abriu os trabalhos" e rendeu uma série de memes logo no início de 2022. O ano foi marcado pelas eleições presidenciais: atentos aos debates televisivos, os internautas transformaram diversos momentos dos confrontos em memes.

Atrações televisivas como o reality show Big Brother Brasil e o remake da novela Pantanal também renderam imagens bem-humoradas que provocaram risadas na Internet. Entre os destaques de 2022 estão ainda a música "Acorda, Pedrinho", uma das mais pesquisadas no Google, e os bordões do influenciador Luva de Pedreiro, eleito talento do ano na retrospectiva do TikTok. Relembre, nas próximas linhas, 11 memes que bombaram nas redes sociais em 2022.

"Bora, Bill!" foi um dos memes que bombou nas redes sociais em 2022; veja retrospectiva

1. “Reage, bota um cropped”

O meme surgiu de um tuíte feito no final de 2021 por uma internauta que foi aconselhada pela irmã a “reagir e colocar um cropped” enquanto chorava. O uso da peça de roupa seria uma forma de aumentar a autoestima e se empoderar. Não demoraram a surgir diversas montagens sobre o tema, e a frase caiu no gosto de muitos jovens ao longo de todo 2022, sendo usada como um incentivo para contornar sensações como tristeza e desânimo.

Veja alguns memes sobre a expressão.

2. Memes do BBB

O Big Brother Brasil 2022 deu o que falar de janeiro até abril. Em um elenco de famosos e anônimos –ou camarote e pipoca –, “Nanacita”, apelido dado à cantora Naiara Azevedo, roubou a cena. A breve passagem da artista pelo reality rendeu vários memes, assim como sua saída.

Larissa Tomásia, apesar de uma trajetória também breve no programa, rendeu diversos memes quando foi ao seu antigo colégio e dançou a música Socadona, da cantora Ludmilla.

Dentro da casa, a falta de habilidade da influenciadora Jade Picon com atividades domésticas também dominou a Internet. Entre os destaques está uma cena em que Arthur Aguiar, campeão da edição, teve que ensinar a influenciadora a utilizar uma vassoura.

3. Resenhas cinéfilas de Isabela Boscov

A famosa jornalista Isabela Boscov, que faz críticas de TV com um humor ácido em seu canal no Youtube, também protagonizou um dos principais memes do ano. Frases ditas por Boscov nos vídeos começaram a ser tiradas de contexto e usadas em montagens no TikTok e Instagram. "É inovador e revolucionário?" está entre os memes mais famosos feitos a partir das críticas da jornalista.

4. Luva de Pedreiro

Outro que protagonizou memes em 2022 foi o influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro. Eleito como o grande talento do ano na retrospectiva do TikTok, o jovem conquistou os brasileiros com seu famoso bordão “Receba!”. O sucesso foi tanto que a voz do influenciador chegou, inclusive, ao aplicativo de navegação Waze.

Luva de Pedreiro é responsável pelo meme "Receba!"

Com uma história de superação, que começou em bullying e terminou com fama, Luva de Pedreiro viralizou após postar seus lances jogando futebol. O apelido vem do fato de ele utilizar luvas de construção no lugar de luvas de inverno, por condições financeiras.

5. Memes de Pantanal

Este ano a TV Globo lançou o remake da famosa novela Pantanal, que foi ao ar originalmente em 1990. chegou a bater recordes de audiência. Sucesso de público e elogiada também pela crítica, a nova versão da produção movimentou as redes sociais e rendeu diversos memes.

Entre os memes mais famosos está o de Juma Marruá, interpretada pela atriz Alanis Guillen, querendo ir embora de todos os lugares a todo momento. A expressão “Querimbora” virou um áudio usado por vários famosos e pessoas comuns em dublagens publicadas no TikTok e Instagram. As aplicações eram as mais variadas possíveis: "querimbora" da academia, do trabalho, da faculdade...

O personagem Jove, interpretado pelo ator Jesuíta Barbosa, também protagonizou diversos memes. As brincadeiras tratavam Jove como uma “lenda do queernejo” – junção da palavra "queer" (representado pelo "Q" na sigla LGBTQIA+) com sertanejo.

6. “Bora Bill”

O meme “Bora Bill” não poderia ficar de fora desta lista. Tudo começou durante uma transmissão de um campeonato amador de futebol do Ceará, quando um narrador também amador repete a frase incontáveis vezes, na tentativa de incomodar Bill, o técnico do time em campo. O vídeo do episódio viralizou, e a frase prontamente caiu no gosto dos internautas, que lotaram as redes sociais de memes.

7. “Acorda, Pedrinho”

A música "Acorda, Pedrinho", da banda Jovem Dionísio foi a trilha sonora de uma das trends mais bombadas de 2022. O verso “Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato” surgiu despretensiosamente entre os compositores do grupo e remete a um senhor de 50 anos que dormia no bar e acordava para jogar sinuca, mas ganhou coreografia e explodiu no TikTok e Instagram. O sucesso foi tanto que a letra de "Acorda, Pedrinho" liderou o ranking das letras de música mais buscadas no Google em 2022.

8. “Isso aqui é a elite”

A frase “Isso aqui é a elite” também está entre os memes mais famosos de 2022. A expressão foi dita pelo streamer Casimiro Miguel, famoso por fazer reações espontâneas a vídeos em seu canal na Twitch. Durante um vídeo do youtuber analisando pokémons, ele soltou a frase "Isso aqui é a elite!" para se referir a algo positivo. Não demorou muito para que a expressão virasse meme e passasse a ser usada em diversos contextos – para avaliar pretendentes, roupas, comidas e muito mais.

9. Memes das Eleições 2022

As Eleições de 2022, marcadas pela acirrada disputa entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, foram pauta para uma série de memes durante todo o período de campanha. Internautas encheram as redes sociais com imagens bem-humoradas após os debates presidenciais, no dia da votação e também ao longo da apuração das urnas eletrônicas.

10. Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 atraiu olhares do mundo inteiro e, como já era esperado, gerou vários memes. O mascote La'eeb, por exemplo, protagonizou uma série de imagens bem-humoradas e foi apelidado pelos brasileiros de "tapioca homofóbica", em tom de crítica às duras leis do Catar, que proíbe a homossexualidade no país. Além disso, o personagem, que foi inspirado nos lenços de cabeça da cultura árabe, foi comparado ao fantasma Gasparzinho. Houve ainda memes ironizando a proibição da venda de bebidas alcóolicas em determinados locais no país, como ao redor dos estádios.

Com o apito inicial do Mundial, os memes só aumentaram. O streamer e humorista Diogo Defante foi um dos principais produtores de memes nesta Copa com suas entrevistas inusitadas. Também não faltaram imagens bem-humoradas comentando as principais partidas do torneio do Catar.

Diogo Defante foi responsável por vários memes durante a Copa do Mundo 2022

11. Patriota do caminhão

Com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, apoiadores do candidato fizeram diversos protestos ao redor do país, com bloqueio de estradas por parte de bolsonaristas. Durante um dos protestos antidemocráticos, um caminhão furou o bloqueio, e um manifestante se prendeu no para-brisa do veículo para tentar impedir sua passagem. O caminhoneiro não se intimidou, e seguiu viagem normalmente por quilômetros com o homem pendurado. O episódio foi filmado, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Começaram, então a surgir diversos memes com o "patriota do caminhão". Bem-humoradas, as imagens tiram sarro do homem e do que aconteceu: há montagens com o rapaz "dando a volta ao mundo" no para-brisas do caminhão, comparações com a capa do single "Girl From Rio", de Anitta, e até um videoclipe inspirado no caso.

