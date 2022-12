Relembre 5 funções do iOS 16 que revolucionaram o iPhone em 2022

O iOS 16 , versão mais recente do sistema operacional da Apple , foi lançada para o público geral em setembro deste ano e trouxe diversos recursos e melhorias para quem possui iPhone . A atualização ficou disponível para modelos a partir do iPhone 8 e, entre as novas funções, estão avanços significativos na customização do celular. Agora, por exemplo, você pode modificar a aparência da tela de bloqueio, testando novas fontes para o relógio e mais. Nas próximas linhas, relembre cinco funções lançadas no iOS 16 que revolucionaram o iPhone e marcaram 2022.

ios 16 geral — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Nova tela de bloqueio com widgets

Os widgets da tela de bloqueio são atalhos para aplicativos, que permitem acesso de forma rápida e prática, sem a necessidade de desbloquear o telefone. A atualização ficou disponível logo no lançamento do iOS 16, sendo possível adicionar até quatro widgets na tela. Vale lembrar, no entanto, que nem todos os aplicativos podem ser ativados por esses atalhos - é preciso que o app conte com essa opção.

Para adicionar um widget na tela de bloqueio do iPhone, basta pressionar a tela bloqueada e tocar na opção “Personalizar”. Então, selecione a caixinha acima ou abaixo do horário para visualizar as opções disponíveis e toque no widget desejado. Arraste-o e confirme em “OK”. Caso não haja mais espaço em sua tela, é possível selecionar o botão “Remover” para retirar um widget, abrindo espaço para substituí-lo.

Além dessa função, o iOS 16 trouxe diversas novidades para a tela inicial, como a personalização do papel de parede, possibilidade de adicionar temas ao plano de fundo e mudanças da cor e fonte do relógio.

Veja como colocar widget na tela de bloqueio do iPhone no iOS 16 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Live Activities

As Live Activities são atualizações ao vivo de alguns aplicativos, disponíveis diretamente na tela de bloqueio. A novidade abriu mão da necessidade de desbloquear o telefone e entrar no app para conferi-las. Ela ficou disponível somente a partir de outubro, na versão 16.1 do sistema. Nos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, as Live Activities ficam na Dynamic Island.

Elas têm uma utilidade muito prática e servem, por exemplo, para acompanhar atualizações de um jogo de basquete ou futebol em tempo real. Para isso, bastaria ter um app compatível com o recurso e ativar a opção Live Activities para que os placares sejam atualizados diretamente em sua tela de bloqueio. Da mesma forma, um app de caronas pode mostrar a situação de sua corrida sem que você precise desbloquear o aparelho.

Live Activities exibirá notificações dinâmicas na tela de bloqueio – informações serão atualizadas em tempo real — Foto: Divulgação/Apple

Para ativar a opção em seu iPhone devidamente atualizado, vá até “Ajustes” e procure por “Face ID e Código”. Na opção “Permitir acesso quando bloqueado”, toque no alternador ao lado e ative a função “Atividades ao vivo”. Agora você receberá atualizações em sua tela de bloqueio de todos os apps que possuem o recurso. Vale lembrar, porém, que é preciso primeiramente que os aplicativos liberem uma versão compatível com as Live Activities.

3. Novos recursos do app Fotos

O aplicativo nativo de mídias da Apple, o Fotos, recebeu um cuidado especial com a chegada do iOS 16. Na nova atualização, diversas funções úteis foram adicionadas e otimizadas. Uma delas é a opção para encontrar automaticamente fotos duplicadas e, então, excluir a que for de menor qualidade. Para usar o recurso, vá até a opção "Álbuns", role a tela e procure por “Duplicatas”. Nesta seção, é possível visualizar lado a lado as fotos duplicadas e, depois, tocar na opção “Combinar” para que o sistema mantenha a foto de maior qualidade e mova a outra para o álbum “Apagados”. Caso não haja fotos duplicadas, você não poderá visualizar o álbum.

Outro recurso interessante é a possibilidade de salvar as configurações de edição de uma foto (preset) e aplicá-las em outra. Assim, fotografias similares terão configurações iguais sem que você precise editar novamente. Para usar essa opção, abra uma foto editada e toque nos três pontinhos no canto superior direito. Em seguida, selecione “Copiar edições” e abra a foto em que gostaria de replicar as edições. Por fim, vá nos três pontos e toque em “Colar edições”.

App Fotos do iPhone (iOS) ganhou novidades a partir do iOS 16 — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

Além dessas funções, a Apple disponibilizou novas configurações para melhorar a privacidade de seus usuários no Fotos. A opção de trancar álbuns, por exemplo, permite que você bloqueie conteúdos para impedir a visualização por pessoas não autorizadas, sendo também possível “esconder” um álbum.

Para usar o recurso, abra um álbum de fotos e selecione uma imagem que gostaria de proteger. Depois, basta clicar nos três pontinhos no canto superior. Toque em “Ocultar” e, em seguida, em “Ocultar foto”. O material será movido para a pasta “Itens ocultos”, que poderá ser acessada na tela inicial da galeria usando o Face ID, PIN ou digital, o que vai variar de acordo com o seu aparelho.

4. Retorno da porcentagem da bateria

Um dos recursos mais aguardados com o lançamento do iOS 16 era a volta do nível de porcentagem de bateria na barra de status, que permite visualizar o número exato da carga, e não apenas uma representação visual. Inicialmente, o recurso só estava disponível para iPhones Pro, iPhone 12, iPhone 13 e Iphone 14, mas hoje já pode ser usado em todos os outros modelos compatíveis com a atualização.

Para ativar a opção, é simples: o primeiro passo é ir em “Ajustes”. Por lá, procure pela opção “Bateria”. Por fim, ative o botão de “Nível da bateria”.

Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

5. Live Objects

O iOS 16 trouxe para o iPhone os Live Objects, expansão visual do Live Text. O recurso permite a detecção e recorte automáticos de elementos em fotos, para que você possa copiá-los e compartilhá-los em outros aplicativos. Essa opção é útil para transformar arquivos em PNG e criar figurinhas, por exemplo. Além disso, pode servir como substituto de alguns apps de edição - o que ajuda a economizar espaço no aparelho.

Para criar uma figurinha com esse recurso, abra uma imagem com um elemento que deseja recortar e pressione o elemento até que ele seja separado do restante da imagem. Toque em “Compartilhar” e em “Salvar imagem”. Em seguida, envie a imagem PNG para o seu e-mail.

Agora, baixe o arquivo no seu e-mail, conecte-se ao WhatsApp Web e inicie uma conversa. Toque sobre o ícone de clips de papel ao lado da barra de digitação e, no menu que será aberto, selecione a opção “Figurinha”. Carregue a imagem que você baixou e a envie. Agora, basta abrir o WhatsApp em seu celular, ir até a conversa e adicionar a figurinha às suas favoritas.

Live Objects chegaram no iOS 16 e revolucionaram o jeito de fazer figurinha no celular — Foto: Divulgação/Apple

Com informações de Support Apple (1, 2, 3)

