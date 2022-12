Relembre 8 plot twists dos games que deixaram os jogadores de queixo caído

O plot twist tem como objetivo causar surpresa e comoção em alguma trama. Trata-se de uma mudança drástica ou revelação inesperada que, bem executada, faz aumentar o interesse do público no enredo. Filmes, peças de teatro, livros e outras obras podem contar com plot twists, e os jogos não ficam de fora da lista. Games como Silent Hill 2 , Dead Space e Metal Gear Solid 2 contam com reviravoltas tão impactantes que marcaram a memória de muitos jogadores.

A seguir, veja oito plot twists em jogos eletrônicos que deixaram os jogadores de queixo caído. Vale lembrar, no entanto, que haverá spoilers massivos relacionados aos enredos de cada um dos jogos que serão citados na lista. Ou seja, se você não jogou algum dos títulos, vá com calma.

1. Silent Hill 2

Silent Hill é uma franquia que traz enredos sombrios e baseados em torturas psicológicas sofridas por seus protagonistas. Em Silent Hill 2, o protagonista em questão é James Sunderland, um homem que vai à cidade de Silent Hill após receber uma carta de sua esposa Mary, que havia morrido anos antes, vítima de uma doença sem cura. O casal já havia passado férias na mesma cidade em outro momento, mas James vê um lugar completamente diferente e habitado por monstros bizarros.

Nesse caminho, o jogo apresenta um plot twist que pode ser considerado clichê: o protagonista inicialmente apresentado como herói se torna um vilão depois do jogo relevar que, na verdade, ele matou a esposa. Contudo, além de toda a narrativa colaborar para o momento, é impactante a forma como o jogo faz a revelação, com James sofrendo mais e mais com sua descoberta e utilizando a própria Silent Hill para buscar o seu próprio arrependimento. Vale lembrar que o jogo tem um remake garantido que deve chegar em 2023 exclusivamente para PlayStation 5 (PS5).

2. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

A traição é um dos temas comumente utilizados nos plot twists, e, nos videogames, isso não é exceção. Call of Duty: Modern Warfare 2 prossegue com os acontecimentos do primeiro Modern Warfare, onde é apresentado aos jogadores o General Shepherd. Durante os eventos do primeiro jogo, Shepherd sofre a perda de 30 mil soldados que estavam sob seu comando. A tragédia faz com que cresça nele a vontade de vingança contra Vladimir Makarov, o principal antagonista de Modern Warfare.

O jogador controla os membros da Força-Tarefa 141, composta por nomes como Ghost, Soap e Captain Price, que recebem as ordens do General Shepherd. O enredo leva a acreditar que Makarov é a única ameaça, mas, ao final da missão "Pontas Soltas", Shepherd se rebela contra a Força-Tarefa 141 e assassina alguns dos membros da equipe depois que eles encontram provas o envolvendo em crimes e no prolongamento da guerra contra Rússia.

3. Shadow of the Colossus

Um jovem munido de uma espada explora uma região isolada do mundo e enfrenta criaturas colossais com o objetivo de ressuscitar sua amada Mono. A ideia inicial do enredo de Shadow of the Colossus se assemelha a muitas histórias de heróis arriscando a vida contra o desconhecido por conta de uma causa aparentemente nobre. No entanto, o título de 2005 vai além em seu enredo e esconde as verdadeiras consequências dos atos do protagonista até a reta final do jogo.

Todo o processo de derrotar as criaturas acaba por corromper o protagonista, Wander, de forma trágica. Após tanto trabalho, ele descobriu que a entidade Dormin, quem o disse que seria necessário matar os 16 colossos para reviver Mono, o manipulou para a assassinar criaturas que existiam para conter o mal daquele lugar. Corrompido, o corpo do protagonista ainda é tomado por Dormin, ele se transforma em um demônio e acaba sendo selado logo em seguida. No final, Wander renasce como um bebê com chifres em um encerramento cheio de mistérios.

4. Metal Gear Solid 2

A grande criação de Hideo Kojima, Metal Gear Solid é uma franquia conhecida por ter enredos complexos e que raramente o jogador os compreenderá jogando somente uma vez. Plot twists são recorrentes nessa série, e com Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) não é diferente. Um exemplo interessante é algo simples, mas que a Konami manteve em segredo para que os jogadores descobrissem sozinhos. A informação era sobre Raiden ser revelado o protagonista no lugar do já consagrado Solid Snake, uma decisão que divide até hoje a opinião dos fãs da franquia.

Em relação à história de Metal Gear Solid 2, outro plot twist também chamou bem mais a atenção, até mesmo daqueles jogadores que não se importavam tanto em estudar os detalhes de cada diálogo. Depois de algumas missões, é revelado que a maior parte do jogo era uma missão de treinamento simulada e orquestrada pelos "Patriots", a organização que comandava os Estados Unidos secretamente.

Star Wars é uma franquia que clássica e que conta com diversos jogos lançados para uma grande variedade de consoles. Em Star Wars: Knights of the Old Republic (2003), a trama foca em recuperar suas memórias perdidas e em derrubar o Lord Sith Darth Malak. Antes dos eventos iniciais do jogo, é dito que Darth Malak levou caos para toda a galáxia, destruindo membros da Ordem Jedi e criando uma super arma chamada de "Star Forge", tudo graças ao treinamento que recebeu do poderoso Darth Revan.

O jogo todo acontece normalmente, até o momento em que o jogador fica cara a cara com Darth Malak. Nesse ponto, é revelado que o protagonista da história é exatamente o mestre de Darth Malak, Darth Revan. A Ordem Jedi capturou Revan após uma batalha e fez uma lavagem cerebral nele para que pudesse lutar pelo lado da luz. Contudo, o jogo faz com que o jogador tome uma decisão nesse momento: destruir Darth Malak ou recuperar o verdadeiro poder de Darth Revan e lutar pelo lado negro novamente.

O primeiro jogo da trilogia Bioshock (2007) contou com aquele que é considerado um dos mais inesperados plot twists da história dos videogames. O protagonista do jogo é Jack, sobrevivente de um acidente aéreo no Oceano Atlântico que acaba chegando involuntariamente em Rupture, uma cidade localizada no fundo do mar. Em seu caminho, ele é guiado via rádio por um homem chamado Atlas, que promete ajudá-lo a voltar para a superfície se ele colaborar em salvar sua família que está presa em Neptune's Bounty.

O plot twist envolve a frase "Would you kindly?". Em um estágio já avançado no jogo, é mostrado que essa pergunta funciona como um gatilho na mente de Jack, hipnotizando-o a fazer aquilo que Atlas, cujo nome verdadeiro é Frank Fontaine, deseja nos eventos do game. Ou seja, tudo o que o jogador fez em Bioshock até essa revelação fazia parte dos planos de Frank, o antagonista. Isso faz com que toda a história seja vista por uma nova perspectiva, causando uma reviravolta absoluta.

7. Resident Evil

Resident Evil (1996) foi um dos grandes sucessos da extensa biblioteca de jogos para o PlayStation. A aventura conta com os agentes da S.T.A.R.S na operação em uma mansão recheada de zumbis, mutantes e outros tipos de monstros. O jogador pode controlar Jill Valentine ou Chris Redfield e recebe ajuda de Rebecca Chambers e Barry Burton em certos momentos. O grupo busca investigar os assassinatos ocorrendo nas proximidades de Raccon City e descobre eventualmente as atividades realizadas pela farmacêutica Umbrella na propriedade.

Nesse enredo, ainda há mais um "herói": Albert Wesker, aquele que liderava os membros da S.T.A.R.S pela mansão. Tudo indicava que ele era apenas um parceiro confiável nessa missão, porém, mais à frente no jogo, é descoberto que Wesker trabalhava para a Umbrella o tempo todo. O vilão ainda libera a arma biológica Tyrant, que acaba o matando no processo.

8. Dead Space

Dead Space (2008) é um jogo de survival horror e ficção científica. No game, o jogador assume o comando de Isaac Clarke, que parte rumo à nave espacial Ishimura para desvendar o que ocorreu com a tripulação. O protagonista também vai em busca de sua namorada, Nicole Brennan, que mantinha contado com ele via rádio. A aventura, no entanto, se torna muito mais perturbadora e aterrorizante do que o esperado, envolvendo conspirações com cultos religiosos e artefatos nefastos.

Infelizmente, é descoberto por Isaac que Nicole está morta desde o começo da missão e que as mensagens que ele recebia eram consequências de um artefato que o fazia alucinar. Um detalhe interessante sobre esse plot twist está nos nomes de todos os capítulos de Dead Space:

New Arrivals Intensive Care Course Correction Obliteration Imminent Lethal Devotion Environmental Hazard Into the Void Search and Rescue Dead on Arrival End of Days Alternate Solutions Dead Space

Caso você reúna somente a primeira letra de cada uma das missões, encontrará a frase: "Nicole is Dead" (Nicole está morta), confirmando uma verdade bastante devastadora para o protagonista. Dead Space é outro game da lista que ganhará um remake, com lançamento previsto para janeiro de 2023.

