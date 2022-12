É possível proteger sua privacidade no Facebook com a ajuda de algumas dicas simples. Evitar adicionar desconhecidos na rede social e não inserir informações pessoais desnecessárias estão entre as práticas recomendadas para reduzir a exposição ao utilizar o aplicativo. Além disso, ajustar as configurações de privacidade das publicações e trancar o perfil na plataforma também contribuem para uma experiência mais segura na rede social. Confira, na lista a seguir, seis ajustes que ajudam a manter o seu Facebook mais privado.

1 de 7 Lista reúne seis dicas simples para proteger sua privacidade no Facebook; confira — Foto: Getty Images/SOPA Images Lista reúne seis dicas simples para proteger sua privacidade no Facebook; confira — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 Como recuperar Facebook hackeado? Veja dicas no Fórum do TechTudo

1. Não adicione desconhecidos

Adicionar pessoas desconhecidas no Facebook pode ser um grande perigo, uma vez que não é possível saber exatamente quem está por trás do perfil. Além de você não conhecer a identidade do usuário, as intenções do estranho também são uma incógnita — e elas podem ser, inclusive, maldosas. Por isso, não aceite solicitações de amizade de estranhos e procure adicionar no Facebook somente as pessoas que você realmente conhece.

2 de 7 Não aceite sugestões de amizade de desconhecidos no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Não aceite sugestões de amizade de desconhecidos no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

2. Não insira todas as suas informações no Facebook

Em seu perfil no Facebook, um usuário pode inserir informações detalhadas sobre carreira, estudos, família, relacionamentos, hobbies, entre outras coisas. Acontece que não é recomendado adicionar tantos dados pessoais à plataforma, uma vez que as informações podem ser visualizadas por usuários mal intencionados e também usadas para personalizar propagandas.

3 de 7 Não informe excesso de dados em seu perfil na rede social — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Não informe excesso de dados em seu perfil na rede social — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Dessa forma, busque inserir nesta seção apenas as informações que são, de fato, relevantes. Nome, cidade, país e foto de perfil atualizada estão entre os tópicos necessários na rede social. Se quiser preservar ainda mais a privacidade, evite também adicionar sua localização quando fizer uma publicação no Facebook, para que as pessoas não saibam onde você está.

3. Altere a privacidade das suas publicações

A rede social da Meta dispõe de um recurso que permite alterar a privacidade dos posts. Com ele, os usuários conseguem deixar as publicações visíveis somente para um público específico, opção que oferece mais controle e segurança aos usuários. É possível alterar a privacidade do conteúdo mesmo após já ter feito a publicação.

4 de 7 Altere o público que pode ver as suas publicações no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Altere o público que pode ver as suas publicações no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Para alterar a privacidade de um post no Facebook, basta clicar na opção "visibilidade", que fica logo abaixo do nome do usuário. Em seguida, é preciso escolher o público desejado entre as seguintes opções: "somente eu", "amigos específicos", "amigos exceto", "amigos" e "público". Nos Stories do Facebook, também é possível ir até as configurações e ajustar entre "público", "amigos", "personalizado" e "ocultar story de".

4. Tranque o seu perfil

Trancar o perfil é outra sugestão válida para manter a privacidade no Facebook. O recurso serve para limitar o que os outros usuários podem visualizar em determinada conta. Dessa forma, é possível proibir pessoas que não estão na lista de amigos de abrir a foto de capa, clicar na foto de perfil, ver informações pessoais ou checar as publicações compartilhadas na rede social, por exemplo.

5 de 7 Faça ajustes de privacidade e bloqueie o seu perfil no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Faça ajustes de privacidade e bloqueie o seu perfil no Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Para trancar um perfil do Facebook, clique no ícone de três pontos localizado do lado direito da tela. Depois, selecione a opção "configurações de perfil e de marcação". Assim, você será direcionado para a página "privacidade", na qual é possível escolher quem pode ver publicações, informações pessoais, marcações, lista de amigos, entre outros ajustes para deixar o Facebook privado.

5. Verifique constantemente os dispositivos aos quais você está conectado

O Facebook conta com uma ferramenta que exibe os dispositivos nos quais o usuário fez login. Ela é útil para que as pessoas tenham controle de todas as vezes que entram na plataforma, já que é possível checar se os aparelhos exibidos nessa seção realmente são aqueles que o usuário utiliza para se conectar à rede social. Para preservar sua privacidade, evite deixar informações registradas em dispositivos públicos, como computadores do trabalho ou de lan houses.

6 de 7 Tenha o hábito de checar os dispositivos conectados à sua conta do Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Tenha o hábito de checar os dispositivos conectados à sua conta do Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Verificar os dispositivos conectados é fácil: entre no menu do Facebook e vá até "configurações e privacidade". Depois, selecione a opção "configurações" e clique em "segurança e login". No tópico "onde você fez login", é possível conferir os dispositivos ligados à conta. Caso note o acesso de algum aparelho desconhecido, a recomendação é trocar a senha e ativar a autenticação em dois fatores.

6. Conceda apenas as permissões necessárias ao Facebook

A rede social da Meta coleta uma série de dados dos usuários, por exemplo, quando pede permissão para acessar localização, câmera, galeria, entre outras informações. A plataforma rastreia ainda movimentos como os cliques em anúncios, o endereço IP, os conteúdos que são carregados e o histórico de pesquisa. Por isso, é interessante conceder somente as permissões realmente necessárias ao Facebook.

7 de 7 Dê apenas as permissões necessárias ao Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Dê apenas as permissões necessárias ao Facebook — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Vá até as configurações do celular, abra a seção de Aplicativos e role a tela até encontrar o app do Facebook. Então, faça os ajustes de privacidade. Em "Localização", escolha a opção "nunca" ou "pedir na próxima vez ou quando eu compartilhar". Em "Fotos", opte por "fotos selecionadas" ou "nenhuma". Por fim, desmarque a opção "permitir rastreamento".

Com informações de Make Use Of

Veja também: Fake News: como denunciar no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps 📱