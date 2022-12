Sigma Battle Royale: 5 perguntas e respostas sobre o 'novo Free Fire'

Sigma é um novo Battle Royale que surgiu na Google Play Store e ganhou uma grande visibilidade pela semelhança com o popular Free Fire . Entre os pontos em comum, estão os modos de jogo e o mapa, que é extremamente similar, porém com uma pegada mais cartoon. Assim, muitas pessoas se perguntam se o título não seria uma cópia do jogo de tiro da Garena . Vale lembrar que Sigma foi lançado originalmente para Android na Google Play Store pela produtora Studio Arm, porém foi removido da loja sem maiores explicações e, atualmente, não está disponível por meios oficiais.

O sucesso repentino e o sumiço na Play Store fizeram com que muitos jogadores voltassem os olhos para o game, além de levar a muitas dúvidas a respeito do título. Confira, a seguir, algumas perguntas e respostas sobre o game.

1. O que é Sigma?

Assim como Free Fire, Sigma é um jogo de tiro do gênero Battle Royale, ou seja: os participantes são jogados em um grande mapa aberto sem equipamentos e devem lutar para sobreviver. Um tema comum nos games do gênero é ter que procurar por armas e itens úteis para se defender enquanto a área segura do mapa é gradativamente reduzida, forçando o confronto entre os competidores. Isso está presente em Sigma.

Além do modo Battle Royale, o game conta também com um modo "Confronto", que traz combates entre dois esquadrões de 4 participantes. Há dois personagens jogáveis no início, cada qual com habilidades próprias, e um terceiro a ser desbloqueado.

2. Já está disponível?

O lançamento de Sigma levantou muitas dúvidas entre usuários. O jogo surgiu subitamente na Google Play Store e contava com uma mensagem dos desenvolvedores colocando a versão disponível como beta. Durante este período, usuários poderiam jogá-lo, mas seu progresso seria apagado ao fim do teste. No entanto, pouco após ser lançado, o título sumiu da Google Play Store. Entretanto, é possível que os desenvolvedores pretendam colocá-lo de novo na loja quando ele estiver completo, embora não exista uma data confirmada.

3. É igual ao Free Fire mesmo?

Um ponto que surpreendeu jogadores é a extrema semelhança do game com Free Fire, que vai além de ter os mesmos elementos tradicionais de Battle Royale. O mapa de Sigma, por exemplo, é basicamente o mesmo do mapa Bermuda de Free Fire, com o mesmo formato de ilha, estradas e até locais, como torres, vilas, usina elétrica e mais. A principal diferença, no entanto, está nos visuais: Sigma utiliza cores mais vivas e tem um visual cartoon, enquanto Free Fire tenta passar uma experiência mais séria e com cores sóbrias.

4. Sigma está em alguma loja oficial?

No momento não. Sigma chegou a ser lançado na Google Play Store e esteve disponível até o dia 25 de novembro, porém foi removido sem explicações. O fato de que o game passou pelo filtro da loja do Google indica que não havia código malicioso nesta versão originalmente lançada, mas isso não garante a segurança de APK obtidos fora da loja. Na App Store, no entanto, o game não apareceu em nenhum momento e não se sabe se a produtora tem planos de lançar o jogo para iPhone (iOS).

5. Roda em quais plataformas?

Sigma não chegou a ser lançado no iPhone, apenas em dispositivos Android pela Google Play Store antes de ser removido. Atualmente, a única forma de jogar o game é através de um APK baixado fora da loja do Google, um arquivo de instalação Android.

Os APKs são arquivos de instalação baixados fora da Google Play Store. Apesar de disponibilizarem o game, vale ressaltar que eles oferecem um grande risco de segurança aos celulares. Ao instalar APKs de fontes não oficiais sem a proteção dos filtros de segurança das lojas, usuários podem conceder acesso em seu smartphone a códigos maliciosos inseridos no aplicativo por terceiros. Este é um dos motivos pelos quais o iPhone não oferece a opção de instalações fora da App Store.