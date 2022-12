Teclado Dell: 4 modelos para usar no computador ou notebook

A Dell é uma empresa que apresenta amplo portfólio de teclados no Brasil. Os modelos podem ser ideais para quem quer montar um computador sem gastar muito. O produto mais barato da lista é o Dell KB216, que traz teclado numérico e teclas multimídia por preços a partir de R$ 89 . Já o Dell Pro KM5221W kit completo com teclado e mouse por valores que partem de R$ 166 .

Outra alternativa é o Dell SmartCard KB813, que conta com resistência à água e conexão USB por cerca de R$ 199. Confira a seguir quatro teclados Dell para comprar em 2022.

1 de 5 Teclado Dell: veja 4 modelos por preços a partir de R$ 89 — Foto: Luciana Maline/TechTudo Teclado Dell: veja 4 modelos por preços a partir de R$ 89 — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O Dell KB216 é um teclado voltado para quem busca um modelo básico e com bom custo-benefício. O modelo é indicado para uso diário, no escritório ou em casa. Ele conta com um layout completo, incluindo teclado numérico e teclas multimídia, além de conexão com fio por valores a partir de R$ 89.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, ergonomia e custo-benefício.

Prós: valor bastante acessível

Contras: teclado básico

2 de 5 O teclado Dell KB216 pode ser interessante para quem busca um modelo básico e com bom custo-benefício — Foto: DIvulgação/Dell O teclado Dell KB216 pode ser interessante para quem busca um modelo básico e com bom custo-benefício — Foto: DIvulgação/Dell

2. Dell KB522 - a partir de R$ 149

O KB522, da Dell, promete ser uma opção confortável e prática. Com suporte para os punhos e teclado numérico, o modelo se conecta ao computador via cabo USB e disponibiliza outras duas entradas USB, ideais para outros pequenos periféricos. Além disso, o modelo entrega teclas multimídia e de atalho para aplicativos básicos, como calculadora e navegador, tornando a rotina do usuário mais fluida. O produto aparece por R$ 149 na Amazon.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e se destaca pela ergonomia e baixa produção de ruído. Porém, vale destacar que alguns compradores afirmam que as portas USB não leem informações, apenas fornece energia.

Prós: uso confortável e prático, contando com entradas USB adicionais

Contras: compradores afirmam que as portas USB não leem informações, apenas fornecem energia

3 de 5 O modelo KB522 da Dell promete ser uma opção confortável e prática — Foto: DIvulgação/Dell O modelo KB522 da Dell promete ser uma opção confortável e prática — Foto: DIvulgação/Dell

O Dell Pro KM5221W é um kit completo com teclado e mouse ideal para quem precisa de praticidade por um valor acessível. O teclado apresenta layout completo, com teclas numéricas e 12 botões programáveis, enquanto o mouse conta com clique na roda de rolagem programável e sensibilidade ajustável de 1.000 até 4.000 DPI. Além disso, traz conexão sem fio, que faz uso de pilhas AA e AAA para funcionar e se conecta sem complicações ao computador.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pelo conforto, ergonomia e baixa produção de ruído. O produto pode ser visto por cifras a partir de R$ 166.

Prós: kit completo, com mouse, teclado e conexão sem fio

Contras: modelo de teclado mais simples em relação aos outros modelos da lista

4 de 5 O conjunto de teclado e mouse Dell Pro KM5221W é pode ser ideal para quem precisa de praticidade por um valor acessível — Foto: DIvulgação/Dell O conjunto de teclado e mouse Dell Pro KM5221W é pode ser ideal para quem precisa de praticidade por um valor acessível — Foto: DIvulgação/Dell

4. Dell SmartCard KB813 - a partir de R$ 199

O Dell Smartcard KB813 aparece como uma alternativa mais completa, porém, com valor mais elevado. O modelo conta com leitor de Smartcard, resistência a líquidos e teclas baixas, que garantem uma digitação mais silenciosa e confortável ao usuário. Além disso, o modelo conta com conexão USB com fio, que embora impacte na praticidade, gera o conforto de não depender de baterias.

Avaliado com uma nota 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações no site. Os interessados precisam desembolsar R$ 199 para comprar o produto.

Prós: leitor de Smartcard e resistência a líquidos

Contras: valor mais elevado, já próximo da faixa dos R$ 200

5 de 5 O Dell Smartcard KB813 aparece como uma alternativa mais completa, porém, com valor mais elevado — Foto: DIvulgação/Dell O Dell Smartcard KB813 aparece como uma alternativa mais completa, porém, com valor mais elevado — Foto: DIvulgação/Dell

