Teclado Microsoft: 7 modelos com ou sem fio para comprar em 2022

1. Microsoft ANB00005 - a partir de R$ 120

O Microsoft ANB00005 é uma opção voltada para custo-benefício e deve ser ideal para quem busca um teclado voltado para o trabalho. O modelo promete teclas silenciosas, atalho para a calculadora, design resistente a líquidos, teclado numérico e teclas multimídia. Porém, seu design pouco elegante pode ser um peso negativo na avaliação do consumidor, incomodando alguns usuários.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca por sua ergonomia e custo-benefício. Ele é vendido por valores a partir de R$ 120.

2. Microsoft M7J00021 - a partir de R$ 288

O kit teclado e mouse sem fio Microsoft M7J00021 pode ser interessante para quem busca a praticidade de um conjunto unificado de periféricos. O produto preza pelo conforto e entrega suporte acolchoado para as mãos no teclado e laterais emborrachadas no mouse, além da tecnologia Plug & Play, descartando a necessidade de instalação de quaisquer softwares para o funcionamento dos equipamentos.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e se destaca por sua ergonomia, conforto e precisão. O modelo é vendido por cerca de R$ 288.

3. Microsoft PT300005 - a partir de R$ 430

O conjunto de teclado e mouse PT300005, da Microsoft, é uma opção interessante para quem busca uma alternativa de design mais minimalista. Ele traz teclas de atalho, digitação silenciosa, consumo de bateria econômico e criptografia AES (Advanced Encryption Standard), que confere maior segurança às informações do usuário. Além disso, a conexão plug & play proporciona maior praticidade ao usuário.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e custo-benefício, além de gerar pouco ruído. O produto é visto por cifras que partem de R$ 430.

O Microsoft ‎21Y-00031 pode ser interessante para quem busca a versatilidade de um periférico compatível com Mac e PCs. O produto apresenta conexão Bluetooth, design compacto, conexão simultânea com até três dispositivos e teclas de baixo perfil. Ele promete elegância sem perder rendimento. Porém, é importante destacar que o modelo não conta com teclado numérico.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações e se destaca por seu conforto e ergonomia. Ele é visto por cifras a partir de R$ 439.

O Microsoft ‎LXM-00001 pode ser interessante para os usuários exigentes que buscam teclados na faixa dos R$ 500. Ele conta com design aprovado por especialistas e entrega formato com o objetivo de reduzir o risco de fadiga e lesões. Além disso, os atalhos embutidos nas teclas e suporte acolchoado para punho prometem ainda mais conforto ao usuário. Porém, o modelo traz formato americano e por isso não conta com algumas teclas de digitação em português.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações e se destaca por sua ergonomia, conforto e custo-benefício. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 510.

O Microsoft ‎QSZ-00001 é mais uma opção de teclado com conexão Bluetooth, compacto e prático, mas com a vantagem de contar com um teclado numérico. Seu design moderno e fino prometem uma digitação cômoda e suas teclas de atalho proporcionam agilidade no dia a dia. Porém, o modelo também segue padrão americano e por isso não conta com algumas teclas de digitação em português.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 70% de suas avaliações. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 564.

O conjunto Sculpt ‎L5V-00001, da Microsoft, pode ser uma boa escolha para quem deseja ter o que há de melhor, mesmo que para isso seja necessário comprometer uma parcela maior do orçamento. Ele apresenta design ergonômico, teclado numérico separado, descanso para punho e mouse com formato angulado. O modelo pode ser conectado por meio de um único receptor sem fio. Porém, é importante destacar que o teclado traz padrão americano.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 73% de suas avaliações. Os interessados precisam desembolsar R$ 1.140 para comprar o produto.

