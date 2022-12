Teclado Multilaser: 6 modelos por a partir de R$ 28 para comprar em 2022

Já o Multilaser TC264 apresenta padrão de tecla ABNT2 e espaço específico para encaixar celulares ou tablets por valores que partem de R$ 39. Outra alternativa é o Multilaser TC250, que conta com um kit com teclado e mouse por cerca de R$ 212. Veja a seguir seis teclados Multilaser para comprar em 2022.

1. Multilaser TC204 – a partir de R$ 28

O TC204 apresenta design slim e teclas numéricas lateralizadas. O teclado conta com padrão ABNT2 e promete uma performance eficiente, confortável e silenciosa para atender a maior parte dos públicos. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 28.

Sua tecnologia interna demonstra compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. Ele apresenta um cabo de conexão USB e funcionamento plug and play. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo custo-benefício do eletrônico, voltado para funções mais básicas.

Prós: presença do padrão ABNT2

Contras: ausência de teclas multimídia

2. Multilaser TC193 – a partir de R$ 30

O TC193 oferece teclas numéricas lateralizadas, o que auxilia durante a digitação. As letras impressas nas teclas estão em formato ABNT2, que traz o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Já o cabo de conexão é USB, compatível com desktops. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 30.

Os botões prometem resistência à água e cliques silenciosos, o que pode agradar um público mais exigente. A confecção do dispositivo é baseada em plástico ABS. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o preço acessível. Porém, criticam a ausência de conforto nas teclas e a presença de ghosting.

Prós: conexão USB auxilia na compatibilidade com vários modelos de desktop

Contras: não oferece teclas para controle multimídia

3. Multilaser TC243 – a partir de R$ 34

O TC243 é um teclado com acabamento na cor preta, mas com algumas teclas em destaque em um tom vivo de vermelho. A parte superior apresenta botões dedicados para a configuração multimídia, o que pode ser útil para usuários que querem administrar serviços de streaming sem mover o mouse ou sair da tela cheia. O modelo promete padrão ABNT2, ou seja, oferece o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. Também conta com teclas numéricas lateralizadas, o que pode auxiliar na digitação dos algarismos. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 34.

Outro destaque deste modelo são as hotkeys: teclas de atalho utilizadas para acionar comandos específicos durante jogos. O item apresenta um cabo de conexão USB compatível com desktops, além de suportar o sistema operacional Windows. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a superfície suave e confortável das teclas. No entanto, criticam que a ausência de double injection nas teclas faz com que as letras desapareçam com facilidade.

Prós: presença de hotkeys e padrão de tecla ABNT2

Contras: incompatível com o sistema macOS

4. Multilaser TC264 – a partir de R$ 39

O TC264 oferece um espaço específico para encaixar celulares ou tablets na vertical ou horizontal. Além disso, traz teclado numérico lateralizado, padrão de tecla ABNT2 e botões para configuração multimídia. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 39.

O periférico foi confeccionado em plástico ABS branco, mas com acabamentos em cinza. É compatível com o sistema operacional Windows e hospeda hotkeys para auxiliam os jogadores durante os games. O modelo apresenta conectividade cabeada via USB. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o baixo nível de ruído durante a digitação, mas criticam as teclas duras.

Prós: apoio para celular e tablet

Contras: incompatível com outros sistemas operacionais

5. Multilaser TC212 – a partir de R$ 104

O TC212 é um kit com dois periféricos. O primeiro é um teclado slim, que chama atenção pelas teclas quadradas. Ele oferece botões numéricos lateralizados, atalhos para a configuração de arquivos e softwares multimídia, padrão ABNT2 para atender às necessidades de digitação do público brasileiro e conectividade sem fio via plug USB. O item pode ser utilizado em notebook ou desktop e é vendido por cerca de R$ 104.

O segundo item é um mouse simples, construído em design ambidestro. Ele também traz conectividade sem fio com plug USB. Ambos os produtos precisam de duas pilhas AAA para funcionamento. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a digitação confortável e silenciosa proporcionada pelo teclado. Porém, destacam negativamente o tamanho reduzido do mouse.

Prós: bom custo-benefício para dois equipamentos

Contras: mouse é pequeno

6. Multilaser TC250 – a partir de R$ 212

O TC250 oferece um teclado construído em plástico ABS preto e botões numéricos lateralizados. As teclas chamam atenção pelo design levemente quadrado e pela ergonomia atribuída à superfície de contato, que promove uma ligeira concavidade. A região superior apresenta atalhos para configurações multimídia e outras funções. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 212 para comprar o produto.

O item ainda acompanha um mouse ambidestro, que fornece dois botões personalizáveis de atalho e uma tecla central para configurar o DPI. Ambos apresentam compatibilidade exclusiva com o sistema operacional Windows. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto gerado pelas teclas, mas criticam que o mouse apresenta muito delay.

Prós: teclado com padrão ABNT2 e botões côncavos

Contras: relatos de a digitação apresentar ruídos

