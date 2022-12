Teclado USB: 7 modelos com fio para jogos, trabalho ou estudo

Os teclados com conectividade USB são interessantes para diferentes tipos de uso, como trabalho, estudo ou jogos. Isso porque este tipo de conector é um dos mais comuns atualmente, encontrado na maioria dos computadores, notebooks e outros dispositivos. Na lista abaixo, acessórios das marcas Dell , Multilaser , Logitech , Microsoft , HyperX e Macally oferecem funções variadas por preços que começam em cerca de R$ 27.

O Logitech G413 é um modelo gamer que traz iluminação vermelha nas teclas, layout ABNT2 e promessa de uso silencioso por valores a partir de R$ 339. Já o Multilaser TC213 é compatível com os sistemas MacOS, Windows e Linux, oferece design slim e pode ser comprado por cerca de R$ 27. Conheça todos os detalhes na lista a seguir.

O Multilaser TC213 é um teclado básico, para quem busca por custo-benefício. O modelo traz conexão USB, design slim e promessa de teclas macias e silenciosas. Já o sistema de funcionamento é plug & play: basta conectá-lo à máquina para começar a usar, o que deve ser uma boa opção para escritórios e estudos. O layout é o ABNT2, oferecendo teclas muito usadas no português.

Avaliado com uma nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 69% das avaliações e se destaca pelo conforto e ergonomia. No entanto, alguns comentários indicam que o periférico pode apresentar problemas nas teclas após pouco tempo de uso. Aos interessados, é possível adquirir o Multilaser TC213 por valores a partir de R$ 27.

Prós: valor acessível

2. Logitech K120 - a partir de R$ 51

O teclado Logitech K120 é uma escolha interessante para quem busca conforto sem comprometer muito o orçamento. As especificações indicam design de teclas de perfil baixo com tamanho padrão, altura ajustável, teclado numérico e estrutura resistente a derramamento de líquidos. O modelo promete maior naturalidade na digitação e segurança no uso diário. Aqui, também aparecem o layout ABNT2 e o funcionamento plug & play.

Avaliado com nota média 4,8 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu 5 estrelas em 85% das avaliações. Os elogios vão para o custo-benefício, o conforto e a durabilidade, mas os compradores ressaltam que a opção deve ser usada apenas para tarefas básicas. Aos interessados, é possível adquirir o Logitech K120 por valores a partir de R$ 51.

Prós: resistente ao derramamento de líquidos

O teclado Dell KB216 também é indicado para uso diário, no escritório ou em casa, para tarefas de rotina. O periférico conta com um layout completo, incluindo teclado numérico e teclas multimídia, além de conexão com fio e conector USB. O design entrega uma estrutura minimalista, com ajuste de altura e teclas de perfil baixo.

Avaliado com 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 86% de suas avaliações. Ele se destaca pelo conforto, ergonomia e custo-benefício. Todavia, alguns reclamam da sensibilidade das teclas. É possível encontrat o teclado KB216 por valores a partir de R$ 99.

Prós: ergonômico, ideal para uso intensivo no trabalho ou nos estudos

4. Microsoft Wired Keyboard 600 - a partir de R$ 119

O Microsoft Wired Keyboard 600 é a opção para quem busca um teclado mais robusto para o trabalho. O modelo traz teclas silenciosas, atalho para a calculadora, design à prova de líquidos, teclado numérico e teclas multimídia. Assim, deve entregar a praticidade e a resistência necessárias para otimizar a execução de tarefas cotidianas. Porém, vale destacar que o design é menos discreto, o que pode incomodar alguns usuários.

Avaliado com nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, soma nota máxima em 86% das avaliações e se destaca pela resistência da estrutura e pelas teclas silenciosas. No entanto, alguns comentários mencionam defeitos com pouco tempo de uso. Os interessados podem adquirir o teclado Microsoft Wired Keyboard 600 por valores a partir de R$ 119.

Prós: silencioso e à prova de líquidos

O Logitech G413 é uma opção interessante para o público gamer que deseja comprometer um pouco menos do orçamento. Entre as características indicadas pela fabricante estão a iluminação vermelha nas teclas, o layout ABNT2 e os switches Romer-G, que prometem mais velocidade e precisão ao toque sem gerar muito ruído. Ainda, a estrutura em liga de alumínio deve oferecer alta resistência, que junto à conexão USB de cabo removível proporciona mais segurança e durabilidade do acessório.

Avaliado com 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 86% das avaliações e se destaca por sua robustez e conforto, sendo indicado para o público gamer. As poucas reclamações indicam que o produto foi entregue com defeito. Aos interessados, é possível adquirir o teclado Logitech G413 por valores a partir de R$ 339.

Prós: modelo robusto e resistente

6. Macally QKEYB 104 - a partir de R$ 364

O Macally QKEYB 104 é um teclado voltado para usuários de dispositivos da Apple. Isso porque o periférico traz indicadores de LED e 16 teclas de comando específicas para computadores e notebooks com o sistema MacOS. O modelo entrega teclas de perfil baixo, que prometem digitação confortável, silenciosa e toques responsivos, além de ajuste de inclinação e almofadas antiderrapantes na base, para maior segurança e ergonomia no uso. Oferece extensão numérica e resistência a respingos.

Avaliado com nota média 4,3 de 5 pelos consumidores da Amazon, soma nota máxima em 65% de suas avaliações. Os compradores elogiam as teclas silenciosas e macias, mas alguns acreditam que a construção é frágil. Aos interessados, é possível adquirir o Macally QKEYB 104 por valores a partir de R$ 364.

Prós: específico para dispositivos Apple

O teclado HyperX Alloy Origins Core é indicado para quem busca um modelo gamer com dimensões compactas. O produto é construído em alumínio aeronáutico, tem switches mecânicos HyperX Red, iluminação RGB personalizável, cabo USB removível e três níveis de inclinação. O design ainda é diferenciado e promete resistência na construção. Porém, vale ressaltar que o modelo não possui extensão numérica.

Avaliado com 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 89% das avaliações e se destaca pela robustez, resposta rápida aos cliques e iluminação forte. No entanto, há alguns relatos de defeitos nas teclas após pouco tempo de uso. O HyperX Alloy Origins Core é encontrado por valores a partir de R$ 439.

Prós: resistente e compacto

