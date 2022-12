Terrifier: 6 fatos sobre a franquia de filmes de terror com Art O Palhaço

A franquia de filmes de terror Terrifier (Aterrorizante, em português) tornou-se viral nas redes sociais em outubro deste ano por conta de cenas de violência extrema, que causaram vômitos e mal-estar , logo na estreia do segundo longa em cinemas dos Estados Unidos. Por conta da repercussão, a história do personagem assassino Art O Palhaço ganhou o mundo e Terrifier 2 estreia, inclusive, no Brasil nesta quinta-feira (29).

Vale lembrar que o primeiro título está disponível no Amazon Prime Video, sendo possível encontrá-lo para aluguel também no YouTube, Microsoft e Apple iTunes. Confira, a seguir, seis curiosidades sobre a franquia de filmes Terrifier.

1. Art O Palhaço apareceu pela 1ª vez em um curta

Apesar do que todos acham, Art O Palhaço não apareceu pela primeira vez nos filmes da franquia, mas sim em dois curtas-metragens de Damien Leone: The 9th Circle e Terrifier, lançados em 2008 e 2011, respectivamente. No primeiro, o protagonista é apenas um homem sinistro que sequestra uma mulher na noite de Halloween e a mata de uma forma brutal e sem escrúpulos por meio de tortura. Já no segundo curta, o sádico Art começa a perseguir uma jovem mulher, que é a única testemunha do assassinato que ele cometeu na história anterior.

É válido ressaltar que nestas aparições iniciais, Art O Palhaço ainda não era uma entidade sobrenatural, apenas um serial killer fantasiado. Isso porque os dons malignos do vilão só aparecem mesmo em All Hallows' Eve (2013), filme antológico que antecede os acontecimentos dos longas Terrifier 1 e 2.

2. Pode ter um terceiro filme

No final de outubro, Damien Leone, diretor da franquia, revelou, durante uma entrevista à Variety, que tem planos de produzir um terceiro filme e até talvez uma quarta sequência para Terrifier. Segundo o cineasta, o final do segundo longa deixou muitos arcos com histórias incompletas e ressaltou que ele “tinha uma 'Parte 3' em mente ao escrever a 'Parte 2'". Leone reconhece que há perguntas que não são respondidas no segundo longa. "Isso fazia parte do design [do filme] porque sei que estou entrando em uma terceira parte", explica.

No entanto, em relação à quarta sequência, Leone demonstrou certa preocupação no que se refere ao enredo e que talvez ele possa ser insatisfatório. "Meu medo é que eventualmente o poço seque [...] e não haverá mais nada a dizer com esse personagem", explica. "Acontece com muitas franquias das quais ainda sou um grande fã. Eu assisti todas essas 'Partes 10' e 'Partes 13', mas às vezes isso pode realmente arruinar toda a franquia", ressalta.

3. O diretor usa carne de animais para criar órgãos

Um dos pontos fortes da franquia são os efeitos especiais e gráficos para dar vida às cenas de mutilação e violência extrema. Ainda durante a entrevista à Variety, Damien revelou que, para criar os órgãos realistas das cenas de assassinato, a equipe de produção utilizou "muita carne de verdade" e que isso adiciona autenticidade e inovação para o projeto de terror.

Ainda de acordo com o diretor, ao utilizar carne de verdade nas cenas é necessário "gravar rapidamente e não pode deixá-las sob luzes quentes. Alguns órgãos são feitos de látex e silicone, mas às vezes você tem que colocar algumas costeletas de frango e bacon dentro", revela Leone.

4. Leone mudou o foco do roteiro de Terrifier 2 após críticas do 1º filme

Devido às inúmeras críticas sobre a falta de uma narrativa concreta em Terrifier (2016), o diretor resolveu "ressuscitar" um conceito de personagem que ele criou logo após o lançamento de seu curta-metragem The 9th Circle (2008). Com a ideia de usar uma heroína em uma fantasia de anjo como dicotomia em relação a Art O Palhaço, Leone acabou transformando seu conceito na personagem Sienna, do segundo longa.

5. Os filmes são independentes e precisaram de financiamento coletivo

Após sua estreia na direção com All Hallows' Eve (2013), Damien Leone teve a ideia de fazer um spin-off do filme para dar continuidade à história de Art O Palhaço. Assim, em 2015, ele lançou uma campanha de crowdfunding no site Indiegogo para produzir Terrifier, de modo independente. Com o investimento do cineasta Phil Falcone (Joe's War), o projeto saiu do papel e ganhou as telonas em 2016.

Em Terrifier 2, algo parecido ocorreu, com a diferença de que o financiamento para o longa foi extremamente exigente, visto um roteiro inovador e orçamento mais caro para a produção. Com financiamento privado garantido antes mesmo da gravação do segundo filme, Damien ainda lançou uma campanha de crowdfunding no mesmo site que realizou a primeira arrecadação e acabou conseguindo mais de 430% do valor inicialmente estipulado.

6. Terrifier 2 teve melhor recepção da crítica que o primeiro filme

No primeiro longa de terror da franquia, a recepção do projeto obteve notas e críticas medianas, principalmente em sites agregadores, como é o caso do Rotten Tomatoes, onde o trabalho de Leone conquistou apenas 56% de aprovação com base em 18 reviews. O filme não chega a ser avaliado no Metacritic. Já no IMDb, onde 35 mil usuários votaram, o longa teve nota 5.6.