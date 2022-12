The Sims 4: 8 mods para conhecer e instalar no game

Instalar mods no The Sims 4 é uma boa forma de tornar a gameplay mais divertida. Isso porque ao introduzir novos conteúdos, jogadores adicionam mais opções de customização de personagens, além de interação com outros sims, objetos e ambientes. Para mais, alguns dos modificadores também podem melhorar aspectos técnicos da jogatina, como a qualidade dos gráficos e a resolução de bugs. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com oito mods para conhecer e instalar no game.

Vale lembrar que, antes de realizar os downloads, é importante estar atento à compatibilidade do mod com a versão do jogo instalada. Além disso, é fundamental ter cuidado e atenção ao baixar os conteúdos, uma vez que não são oficiais e, por isso, podem conter arquivos maliciosos. A seguir, veja a seleção e saiba detalhes.

1. No Blu e No Glow

Partindo da premissa de corrigir a iluminação do jogo, os mods No Blu e No Glow são uma excelente opção para melhorar a qualidade da imagem durante a jogatina. Juntos, os conteúdos atuam na correção da forte luz azul, presente em especial nas cenas e nos ambientes internos do game, deixando a imagem mais equilibrada e natural.

Embora possam ser usados separadamente, o recomendado é que os mods No Blu e No Glow sejam utilizados em conjunto. Se separados, os Sims terão aparência contrastante em relação ao ambiente, de modo a ficarem com aspecto "brilhante" no escuro.

2. Slice of Life

Adicionando mais personalidade aos Sims, o mod Slice of Life é uma ótima maneira de deixar o jogo mais interativo. O mod pode ser baixado na versão completa ou em partes individuais, porque divide o conteúdo em “fatias". Por exemplo, com o "My Party", é possível organizar e ser convidado para festas. Já com o "My Beauty", dá para usar maquiagens, perfumes e produtos de beleza diversos.

Assim, o jogador fica livre para escolher o tipo de conteúdo que mais lhe agradar para adicionar o jogo, dando forma a uma gameplay bem mais divertida e ampla.

3. MC Commander

Como um dos mods mais populares de The Sims 4, o MC Commander gera um menu de controle que permite realizar uma série de avanços e progressões na narrativa — tanto da própria household quanto da de NPCs. Dessa forma, é possível utilizá-lo para configurar a progressão de relacionamentos, mudanças no trabalho, estações do ano e até de gestações.

O conteúdo disponibilizado pelo mod traz ainda mais vida e interatividade com a vizinhança, que também passam a ter evoluções próprias. Por isso, se deseja ter mais controle no jogo e viver uma experiência mais imersiva, o conteúdo é uma excelente escolha.

4. WonderfulWhims

Entregando mais naturalidade ao jogo, o mod WonderfulWhims traz uma série de novas possibilidades relacionadas à vida pessoal dos personagens. Isso porque ele adiciona alternativas relacionadas ao ciclo menstrual, controle de natalidade, relacionamentos e atração, personalidade, sociabilidade e outras atividades. Por isso, o conteúdo é perfeito para deixar a experiência mais intensa e personalizada.

5. Drama Mod

O Drama Mod é um conteúdo que possibilita uma série de novas interações para os Sims. Com opções como “mentir sobre onde esteve” e “escolher a violência”, o mod entrega diferentes ações conforme humor e nível da relação dos Sims. A ideia dele é proporcionar mais emoção no jogo, incitando conflitos e situações desconfortáveis para tirar a jogatina da mesmice.

6. First Impressions

O mod permite que o jogador acompanhe em tempo real as impressões que os Sims têm uns dos outros, proporcionando novas dinâmicas. Para fazer isso, o conteúdo utiliza um sistema baseado nas características das personagens, gerando sentimentos e impressões quando eles se encontram pela primeira vez. Ele é muito útil, pois torna a jogatina mais realista e, inclusive, direciona o tipo de relação que os Sims podem desenvolver.

7. Have Some Personality Please!

Por depender dos comandos do jogador, muitas vezes a dinâmica dos Sims parece estática, e é exatamente isso que o mod Have Some Personality Please! busca mudar. Acentuando a personalidade das personagens jogáveis e não jogáveis, o conteúdo estimula a interação automática entre os personagens, de modo a fazer com que eles tomem atitudes de maneira independente e deixem o game mais fluido, divertido e imprevisível.

8. Simulation Unclogger

Criado pelos mesmos desenvolvedores de WonderfulWhims, Simulation Unclogger é um mod que não altera diretamente as possibilidades do jogo, mas sim a sua qualidade. Com um objetivo simples, mas extremamente útil, o conteúdo analisa as ações dos Sims para evitar possíveis erros ou falhas que pudessem travar o personagem. Assim, a qualquer sinal de complicações, o mod “reinicia” o Sim e previne problemas posteriores.