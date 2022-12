The Sims: 5 participações de famosos na franquia para você relembrar

A franquia The Sims é um dos grandes marcos na indústria dos games, com quatro títulos originais e uma série de expansões produzidas. Por ter mais de 20 anos de existência, o jogo, atualmente em desenvolvimento pela Electronic Arts ( EA ), já contou com a participação de muitas celebridades na divulgação de conteúdos. Entre elas, Anitta, a mais recente, Katy Perry e Lilly Allen, que regravaram músicas em Simlish, idioma do título, fizeram videoclipes ou até apareceram como personagens não jogáveis (NPCs) em pacotes.

Esses e outros tipos de colaboração foram essenciais para trazer o jogo ao mainstream e, então, transformá-lo em um item da cultura pop. Pensando em relembrar a história da produção e ficar atento às próximas novidades, o TechTudo reuniu seis aparições de famosos em The Sims. Confira a seguir.

Entrevista com Pabllo Vittar sobre sua participação em The Sims, com novas roupas e música

1. Avril Lavigne - The Sims: Superstar

Como um dos principais nomes do pop-punk, a canadense Avril Lavigne é uma entre as diversas estrelas que aparecem no pacote de expansão The Sims: Superstar. Nele, a cantora é uma NPC (personagem não jogável), que pode ser encontrada andando pelos lotes de Studio Town, a Hollywood do título, e interagir com os jogadores ao dar autógrafos.

A expansão foi lançada em maio de 2003 e conta também com a presença da cantora Christina Aguilera, do pintor Andy Warhol e membros da banda de rock Bon Jovi. Na época, Avril vivia o sucesso de seu álbum de estreia, “Let Go”, que conta com hits como “Complicated” e “Sk8er Boi”.

1 de 4 Em The Sims, Avril é uma NPC (non-playable character, um personagem não jogável), que podia ser encontrada andando pelos lotes de Studio Town, a Hollywood do jogo — Foto: Reprodução/The Sims Wiki Em The Sims, Avril é uma NPC (non-playable character, um personagem não jogável), que podia ser encontrada andando pelos lotes de Studio Town, a Hollywood do jogo — Foto: Reprodução/The Sims Wiki

2. Natasha Bedingfield - The Sims 2: Free Time

A música “Pocketful of Sunshine”, da cantora Natasha Beidngfield, foi regravada em Simlish como parte da divulgação da expansão The Sims 2: Free Time, lançada em 2008. Na época, a artista vivia um grande momento, uma vez que tinha sido indicada no ano anterior ao Grammy de "Best Female Pop Vocal Performance".

Curiosamente, a parceria voltou a ser pauta entre a comunidade do jogo em 2022, quando uma fã percebeu que uma rádio local acidentalmente tocou a versão em Simlish da música.

2 de 4 A música “Pocketful of Sunshine” gravada em Simlish foi a entrada da cantora Natasha Bedingfield no universo da franquia de simulação da EA, no ano de 2008 — Foto: Divulgação/Electronic Arts A música “Pocketful of Sunshine” gravada em Simlish foi a entrada da cantora Natasha Bedingfield no universo da franquia de simulação da EA, no ano de 2008 — Foto: Divulgação/Electronic Arts

3. Lilly Allen - The Sims 2: Estações

Outra artista que participou da divulgação do jogo foi Lilly Allen. A cantora e compositora britânica regravou seu hit "Smile" em Simlish para divulgar o pacote de expansão "Estações", lançado para The Sims 2 em 2007. A música, que podia ser escutada durante a gameplay através da rádio "Pop", também ganhou videoclipe feito inteiramente no game. Confira a seguir:

3. Katy Perry - The Sims 3: Showtime

Em 2008, como parte da divulgação do pacote The Sims 2: Apartment Life, a cantora Katy Perry regravou o seu hit “Hot n' Cold” em Simlish. Porém, em 2012, ela garantiu participação ainda maior na franquia, com o lançamento de dois pacotes de conteúdo inspirados nela: "The Sims 3 Showtime: Katy Perry Collector’s Expansion" e "The Sims 3: Katy Perry Sweet Treats".

O primeiro se trata de uma versão de colecionador da expansão Showtime, do The Sims 3, que inclui conteúdos exclusivos da cantora no jogo. Já o segundo, inspirado no álbum Teenage Dream, traz cerca de 30 peças de roupas exclusivas, 55 objetos temáticos, três locais especiais e uma versão em Simlish do single "Last Friday Night (T.G.I.F)".

4. Pabllo Vittar - The Sims 4: Kit Moda Bloco de Carnaval

Lançado em fevereiro de 2022, o kit Moda Bloco de Carnaval trouxe a artista brasileira Pabllo Vittar ao famoso game de simulação da EA. Com opções plurais, a extensão entrega 26 itens de personalização, entre roupas, maquiagens e acessórios. Além disso, a música "Buzina", sucesso de Pabllo no carnaval de 2019, também foi regravada em Simlish.

Mas a cantora foi além de simplesmente deixar a sua marca no jogo: ela participou de todo o processo de criação do pacote, a fim de garantir o melhor resultado. "Vocês vão poder me ver através dos looks, através das maquiagens (...) foi tudo escolhido por mim com muito carinho", garantiu a artista em entrevista ao TechTudo, na época. A extensão faz parte de The Sims 4, título mais recente da famosa franquia.

3 de 4 Pabllo Vittar assina coleção de carnaval em The Sims 4 — Foto: Divulgação/EA Pabllo Vittar assina coleção de carnaval em The Sims 4 — Foto: Divulgação/EA

5. Anitta - The Sims 4

A brasileira Anitta é a colaboração mais recente do jogo da Electronic Arts. Com um projeto de grandes proporções, a cantora chega à franquia com uma participação pensada ao nível internacional, que começa na gravação de "Practice", single de seu quinto álbum, em Simlish.

4 de 4 Anitta é a artista do momento que tem trabalhado em sua introdução ao universo de The Sims — Foto: Divulgação/The Sims Anitta é a artista do momento que tem trabalhado em sua introdução ao universo de The Sims — Foto: Divulgação/The Sims

Em entrevista ao TechTudo, a cantora contou que adora o jogo, curte usar códigos como "Motherlode" e prefere curtir a gameplay ao construir e decorar casas. “Amor, eu sou arquiteta no The Sims, eu construo casas incríveis, personalizo objetos, é uma forma ótima de desbloquear minha criatividade!”, declarou.

Anitta falou ainda sobre gravar sua música em um idioma completamente diferente, com boas expectativas em relação à sua participação. “É uma experiência muito diferente de tudo que já fiz. Imagina, você cantar em uma língua de um jogo! O resultado ficou muito legal. Espero que as pessoas gostem!”, concluiu a artista.