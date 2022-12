Algumas músicas e trends do TikTok fizeram muito sucesso em 2022 e marcaram o ano. De canções como Malvadão 3, do rapper Xamã, a brincadeiras como "Era para ser só uma ficada", elas engajaram inúmeros famosos, como Cristiano Ronaldo e Pabllo Vittar, e se tornaram virais no app para Android e iPhone (iOS), chegando a mais de trinta milhões de reproduções. O TechTudo reuniu uma lista com sete músicas e trends que fizeram muito sucesso no TikTok em 2022. Nas próximas linhas, descubra quais são elas e relembre o contexto em que elas viralizaram durante o ano.

1 de 8 TikTok: relembre 7 músicas e trends que viralizaram no app em 2022 — Foto: Raquel Freire/TechTudo TikTok: relembre 7 músicas e trends que viralizaram no app em 2022 — Foto: Raquel Freire/TechTudo

📝 Como agendar um post no TikTok? Confira no Fórum do TechTudo

1. Na rebolada

"Na Rebolada", do DJ Zullu e Os Quebradeiras, viralizou em setembro de 2022 e chegou a ocupar o primeiro lugar na lista de músicas virais mais usadas no TikTok. Foram mais de 33 milhões de vezes em que a hashtag da música foi acionada no aplicativo, com trend cuja coreografia é caracterizada pela “viradinha”.

Embora esteja em circulação desde meados do meio do ano, a música bombou após o craque da seleção brasileira, Neymar Jr., fazer dancinha na comemoração a um gol feito durante uma partida jogada pelo Paris Saint-Germain. Outras celebridades e influenciadores como Anitta, Ludmilla e Pablo Vittar também já gravaram os seus vídeos com esse sucesso musical. Para fazer um vídeo com ele, basta buscar por "Na rebolada" na hora de buscar a canção no app.

2 de 8 Danças com refrões animados agitam o público — Foto: Gisele Souza/TechTudo Danças com refrões animados agitam o público — Foto: Gisele Souza/TechTudo

2. Desenrola, bate, joga de ladinho

Os versos de "Desenrola, bate, joga de ladinho" viralizaram no TikTok em 2022 e ultrapassaram as barreiras nacionais. O sucesso foi lançado em março deste ano pelo grupo Os Hawaianos, com participação do rapper L7nnon, e foi coreografado pelo seu sobrinho do vocalista do grupo, Tonzão. A dança é marcada pelas mãos girando como se estivessem "desenrolando", a batida em formato de uma única palma e a jogadinha de lado com a cintura.

A trend viralizou de vez em setembro, quando o craque português, Cristiano Ronaldo, dançou a música com a sua família. A hashtag já foi utilizada 207 milhões de vezes, e outras celebridades como Leo Santana, Paulo André, Gil do Vigor, Zeca Pagodinho, Lima Duarte e Neymar também publicaram os seus vídeos com a dança, que bombou no TikTok.

3 de 8 As trends virais levam as músicas para além das barreiras nacionais — Foto: Gisele Souza/TechTudo As trends virais levam as músicas para além das barreiras nacionais — Foto: Gisele Souza/TechTudo

3. Malvadão 3

O cantor Xamã viu o seu hit, "Malvadão 3", entrar na lista dos mais tocados no início deste ano, em janeiro, apesar da música ter sido lançada ainda no final de 2021. Isso porque a canção viralizou no TikTok em 2022, em uma trend que guarda mais de 770 milhões de utilizações.

Na coreografia, são performados alguns movimentos que remetem a frases da música - como o símbolo de um avião feito com as mãos, por exemplo. Os criadores de conteúdo populares na plataforma foram alguns dos responsáveis por impulsionar o número de visualizações do hit, incluindo nomes como a atriz Deborah Secco e o ex-BBB Gil do Vigor.

4 de 8 A trend "Malvadão" é um exemplo de que uma música pode se manter entre os singles mais escutados por mais tempo — Foto: Gisele Souza/TechTudo A trend "Malvadão" é um exemplo de que uma música pode se manter entre os singles mais escutados por mais tempo — Foto: Gisele Souza/TechTudo

4. Cachorrinhas

"Cachorrinhas", de Luísa Sonza, contou com um maior engajamento com as trends, já que as coreografias foram criadas com um nível médio de dificuldade, mas que ainda sim foram reproduzidas por muitos. A música foi lançada pela cantora em julho desse ano, e rapidamente viralizou no app. Após o lançamento, diversas trends inspiradas na canção surgiram, e a hashtag da música no TikTok foi usada mais de 610 milhões de vezes.

Uma das trends consiste em uma coreografia sensual e ousada, que une movimentos rápidos que imitam os animais citados na canção. Já em outra trend, os usuários da rede social brincam com os seus ciclos de amizades e irmãos, elencando a personalidade de cada pessoa a partir da definição dos quatro animais na música.

5 de 8 "Cachorrinhas" provou que dá para viralizar com trends de dança e encenação — Foto: Gisele Souza/TechTudo "Cachorrinhas" provou que dá para viralizar com trends de dança e encenação — Foto: Gisele Souza/TechTudo

5. ¿Que prima?

"¿Que Prima?", dos rappers Ingrid Laien e Los Del Fino, foi uma das trends mais reproduzidas neste ano, com 70 milhões de vezes ao todo. O hit que viralizou no TikTok ficou famoso a princípio na República Dominicana, popularizando-se no Brasil em agosto deste ano. Nele, os usuários encenam uma discussão com os seus companheiros(as), brincando com a letra da música. O diálogo começa com um rapaz dizendo a sua namorada que irá sair com uma prima, e ela o questiona “¿qué prima?”.

Alguns dos artistas que dublaram e fizeram papéis de ciumentos foram Jade Picon, Larissa Manoela, Giovanna Ewbank, além do casal Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe.

6 de 8 Conteúdos com simulações atraem o público — Foto: Gisele Souza/TechTudo Conteúdos com simulações atraem o público — Foto: Gisele Souza/TechTudo

6. Era pra ser só uma ficada

A trend "Era pra ser só uma ficada" reforçou a linha do tempo de relacionamentos no TikTok. Ela ficou famosa no segundo semestre deste ano, principalmente entre anônimos nas redes sociais. Nestes vídeos, os casais postam fotos de quando se conheceram – sem terem ainda um compromisso sério –, com a respectiva evolução dos seus relacionamentos amorosos.

A trend, que conta com uma hashtag utilizada mais de seis milhões de vezes, tem diversas histórias inusitadas e que atraem a atenção do público.

7 de 8 Público utiliza trends para reviver histórias — Foto: Gisele Souza/TechTudo Público utiliza trends para reviver histórias — Foto: Gisele Souza/TechTudo

7. Evoque prata

A música “Evoque prata”, do MC Menor HR e MC Menor SG, lançada em setembro deste ano, tem um desafio de dança que brinca com os movimentos semelhantes ao de dirigir de um carro. Criada de forma inusitada e criativa durante um caminho para a padaria, a música é a mais recente da lista e já foi aplicada mais de 280 milhões de vezes em vídeos no TikTok.

O single contou com uma maior repercussão, em especial, pela artista Larissa Manoela, que publicou seu vídeo na plataforma e elevou o engajamento da dança da música no aplicativo.

8 de 8 O funk é um dos estilos de música mais requisitados para a produção de trends — Foto: Gisele Souza/TechTudo O funk é um dos estilos de música mais requisitados para a produção de trends — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Com infomações de TikTok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Veja ainda: Como viralizar no TikTok? 4 dicas para fazer sucesso no app