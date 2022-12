TV 50 polegadas 4K: 5 modelos por a partir de R$ 2.479

TVs de 50 polegadas com resolução 4K são ideais para oferecer uma experiência de cinema em casa. Além de um tamanho generoso, os painéis podem exibir imagens com riqueza de detalhes. Empresas como Semp, Philco , Philips e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 2.479 , como é o caso da Semp 50SK8300, que traz Android TV e tecnologia Dolby Atmos.

A Semp 50SK8300 pode ser ideal para quem busca um TV de 50 polegadas com valores mais em conta. O sistema operacional baseado no Android TV também pode ser um diferencial na hora da compra, pois o software deve conferir uma ampla possibilidade de aplicativos aos usuários. Avaliada em 4,6 estrelas na Amazon, a televisão “de entrada”, como sugerem algumas classificações, agrega comentários positivos sobre seu custo-benefício. Por outro lado, o modelo também conta com alguns alertas sobre suas características menos elaboradas em termos de áudio e vídeo. Ela é encontrada por valores que partem de R$ 2.479.

O Chromecast integrado também marca presença entre as ferramentas, o que permite conectar celulares e tablets na telona para consumir conteúdos variados de forma ampliada. Mesmo com a possibilidade de encontrar plataformas diversas, o modelo se encarrega de trazer Netflix, YouTube, Globoplay e Spotify já nas configurações de fábrica. A estrutura contempla tela de 60 Hz, bordas finas e duas saídas de áudio com potência total de 16 W. A tecnologia Dolby Atmos, que também acompanha as especificações da TV, amplia a intensidade dos sons graves e agudos – o que deve otimizar a experiência dos consumidores. Além disso, o aparelho confere os modos personalizados Padrão, Esporte, Filmes, Música e Usuário.

Prós: função que permite espelhar a tela do celular na TV

função que permite espelhar a tela do celular na TV Contras: especificações mais básicas de áudio e vídeo pode não agradar o público exigente

O modelo da Philco é uma opção com valor intermediário. Um dos diferenciais do aparelho é seu sistema operacional, o Roku TV, que permite o acesso a diversos canais de streaming, como HBO Max, Globoplay e Apple TV. Além disso, o software também garante o controle via aplicativo e assistentes virtuais, de modo a ampliar as possibilidades de ajuste. Também há um controle físico para tal função. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 2.599.

A fabricante disponibiliza um componente de quatro núcleos que promete uma otimização de 50% na autonomia do televisor, em comparação com modelos anteriores. A tela oferece características como borda infinita, taxa de atualização de 60 Hz, resolução de 3840 x 2160 pixels e suporte ao HDR10, que promete conferir contrastes de tons claros e escuros. Ainda em termos de recursos, vale dizer que o modelo conta com Wi-Fi em duas bandas, entradas HDMI, USB e P2. A TV traz uma tecnologia de som estéreo, mas aqueles que quiserem um áudio privativo, também podem conectar o áudio em seus fones de ouvido sem fio. Avaliada em 4,1 estrelas na Amazon, a televisão da Philco agrega comentários positivos sobre a facilidade na navegação, mas também reúne alertas sobre seus recursos limitados.

Prós: aplicativo para controlar funções

aplicativo para controlar funções Contras: consumidores alertam sobre recursos limitados na interface da TV

A Philips 50PUG7907/78 é outra opção com sistema baseado no Android TV. Ainda na casa dos R$ 2 mil, a televisão oferece recursos de vídeo como Dolby Vision, Ambilight e HDR. Juntos, eles garantem imagens mais fiéis à realidade, com brilho destacado e sombras profundas. Já no campo do áudio, o Dolby Atmos marca presença para garantir um som nítido e tridimensional por meio das duas caixas de 10 W cada. Ela é vendida por R$ 2.599.

O produto chega com apps instalados de fábrica como Disney+, Amazon Prime Video, YouTube Music e Google. As funções podem ser acessadas tanto por controle, quanto por comando de voz via assistentes virtuais. A ficha técnica também menciona Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e processador quad-core. Consumidores classificam o produto em 4,7 estrelas e evidenciam o custo-benefício da telona, bem como a qualidade da imagem. Contudo, há algumas ressalvas em relação à experiência com o sistema operacional escolhido.

Prós: custo-benefício e imagem de destaque em filmes, séries e outros

custo-benefício e imagem de destaque em filmes, séries e outros Contras: sistema Android pode não entregar imagens em 4K em parte de sua interface de navegação

A Samsung QN50Q80BAGXZD pode se destacar entre o público que busca uma ampla gama de recursos. Entre os principais, estão as tecnologias de som Dolby Atmos e o processador Quantum 4K. Ao passo que a primeira característica confere um áudio imersivo, a segunda garante o suporte da Inteligência Artificial (IA) para otimizar a experiência com a TV. Além disso, o produto também trabalha com o Direct Full Array, ferramenta que ajusta o brilho das imagens, de modo a gerar tons escuros capazes de evidenciar o contraste na exibição. O modelo pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 3.709.

O modelo investe em um Modo Gaming que ajusta as funções do aparelho para garantir uma boa experiência com os jogos. O sistema operacional Tizen, por sua vez, possibilita o acesso a outras ferramentas, como controle de funções via Bixby, Alexa e Google Assistente. Usuários também podem explorar um hub reformulado e uma especificação que permite dividir o painel em duas partes e até espelhar videochamadas na telona.

Prós: processador com inteligência artificial integrada

processador com inteligência artificial integrada Contras: preço elevado

A Samsung QN50QN90B é o modelo mais caro entre os itens da lista. No entanto, suas especificações avançadas justificam as cifras elevadas. Além do tamanho generoso, o painel da Samsung também oferece um hub voltado para amantes de jogos, com um sistema de armazenamento em nuvem que permite dispensar os consoles. A taxa de atualização de 144 Hz, uma especificação de destaque, também pode evidenciar o modelo entre o público gamer – e também entre aqueles que prezam por uma transição de imagens eficiente e sem rastros. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.469 para comprar o produto.

O chip presente nesta TV, assim como no modelo anterior, oferece quatro núcleos que trabalham em conjunto com recursos de Inteligência Artificial (IA) para conferir dinamismo nas respostas aos usuários. Já o sistema Tizen, desenvolvido pela própria empresa, garante acesso a diversos aplicativos de streaming e ainda permite usar o SmartThings para fazer da televisão uma “central de controle” de outros eletrodomésticos inteligentes da casa conectada. Outras características também se destacam na apresentação do modelo. São elas o acabamento slim, sem bordas, e a estrutura que promete ser compacta e leve. Já no campo da ficha técnica, a imagem e o som prometem transmitir experiências reais com exibições 3D e com áudio em movimento. O produto agrega 4,8 estrelas de 5 na Amazon. Clientes pontuam em suas avaliações a qualidade em termos de vídeo, áudio e conectividade.

Prós: tela de 144 Hz e função específica para jogos

tela de 144 Hz e função específica para jogos Contras: cifras elevadas

