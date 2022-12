TV 50 polegadas: 6 modelos por a partir de R$ 2.394

Outra alternativa é a Samsung QN50QN90B, que conta com função dedicada para jogos e Dolby Atmos por cerca de R$ 4.099. Veja a seguir cinco TVs de 50 polegadas para comprar no Brasil em 2022.

A LG 50UQ8050PSB pode ser ideal para quem deseja uma smart TV completa por valor de produto de entrada. O produto traz resolução 4K, sistema webOS, comando de voz e compatibilidade com Google Assistente e Alexa. Ele apresenta ainda uma ampla loja de aplicativos. Porém, alguns consumidores apontam para lentidão do aparelho quando o comando de voz é ativado.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 80% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem. O televisor pode ser encontrado por R$ 2.394.

Prós: modelo robusto com valor acessível

modelo robusto com valor acessível Contras: consumidores apontam para lentidão do aparelho quando o comando de voz é ativado

A Semp 50SK8300 é mais uma opção de smart TV completa e barata, com configurações e valores bem semelhantes aos do modelo apresentado anteriormente. Ela também traz comando por voz, compatibilidade com Google Assistente e resolução 4K. O produto se diferencia por seu sistema operacional, entregando Android TV, e se destaca pela função HDR, que traz cores mais vivas e contrastes mais nítidos. A televisão é vendido por cerca de R$ 2.399.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e também se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem, além de seu bom custo-benefício. Porém, alguns consumidores afirmam que o sistema apresenta bastante lentidão e o controle remoto é bastante frágil, podendo parar de funcionar mesmo sem grandes interferências.

Prós: modelo de valor acessível

modelo de valor acessível Contras: segundo consumidores, o modelo apresenta lentidão e possui controle remoto frágil

A Samsung 50BU8000 é ideal para quem busca imagem de alta qualidade por um valor acessível. O modelo apresenta processador Crystal 4K, que entrega imagens Ultra HD, função HDR, realce de contraste e o sistema Dynamic Crystal Color, que traz mais vida às cores da imagem, além da tecnologia Motion Xcelerator, que torna a transição de frames mais fluida e natural. A TV ainda é compatível com Alexa, Google Assistente e Bixby, além do controle remoto SolarCell, feito com plástico reciclável e recarregado através de energia solar.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem. Porém, segundo a avaliação de consumidores, o áudio do televisor deixa a desejar. Ela é encontrado por cifras a partir de R$ 2.564.

Prós: imagem de alta qualidade

imagem de alta qualidade Contras: segundo consumidores, o áudio deixa a desejar

A Samsung 50Q60B traz slim e promessa de bom desempenho. Ela apresenta tecnologia QLED e resolução 4K. Além disso, conta com comando de voz via Alexa, Bixby e Google Assistente. A ficha técnica fica completa com sistema de som em movimento para entregar uma experiência mais imersiva. O produto é vendido por valores a partir de R$ 3.411.

Avaliado com uma nota de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 100% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de imagem e por ter um controle remoto bastante completo e recarregável.

Prós: boa qualidade de imagem

boa qualidade de imagem Contras: valor elevado

A Samsung QN50QN90B pode ser interessante para quem pode investir um pouco mais para obter o melhor desempenho. Com tecnologia Neo QLED, resolução UHD 4K, som em movimento e Dolby Atmos, o modelo conta ainda com processamento via inteligência artificial, tela ultrawide e função dedicada para jogos, tornando seu uso ainda mais direcionado e otimizado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.099 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 79% de suas avaliações e também se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem.

Prós: imagem e som de alta qualidade

imagem e som de alta qualidade Contras: valor elevado

