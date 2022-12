TV LG 55 polegadas: 7 modelos para assistir a filmes e séries

A LG oferece amplo portfólio de TVs de 55 polegadas no Brasil. Elas podem ser uma boa opção para quem busca um modelo grande para usar na sala de estar para assistir a filmes e séries com a família. O modelo mais barato é a 55UQ801COSB.BWZ, que promete qualidade de imagem aprimorada com resolução em 4K por preços a partir de R$ 2.683 .

Já a OLED55C1 traz painel OLED com pretos puros e compatibilidade com sistema Dolby Vision IQ e Atmos por valores que partem de R$ 5.224. Existem ainda modelos top de linha como a OLED55C2, que traz recursos superiores de imagem por cerca de R$ 7.099. Confira a seguir sete modelos de TVs LG com 55 polegadas para comprar em 2022.

1 de 8 TV LG 55 polegadas: veja sete opções a partir de R$ 2.683 para comprar no Brasil — Foto: Divulgação/LG TV LG 55 polegadas: veja sete opções a partir de R$ 2.683 para comprar no Brasil — Foto: Divulgação/LG

Smart TV: qual devo comprar? Opine no fórum TechTudo

A LG 55UQ801COSB.BWZ traz um design fino e elegante com bordas infinitas. A smart TV tem qualidade de imagem em 4K com resolução de 3840 x 2160 pixels, tela LCD e taxa de atualização de 60 Hz. Ela possui compatibilidade com Alexa e Google Assistente e pode ser controlada à distância por meio de comandos de voz. O sistema operacional do modelo é o webOS 22 e acompanha controle remoto Smart Magic.

Ela vem com aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e YouTube instalados de fábrica, mas também conta com loja de aplicativos, permitindo que usuários baixem novos programas. No site da Amazon, é possível encontrar a TV por cifras a partir de R$ 2.683. Por lá, o produto é avaliado com nota 4,8 de 5 e consumidores elogiam a qualidade de imagem e som do modelo.

Prós: bom custo-benefício e qualidade de imagem aprimorada

bom custo-benefício e qualidade de imagem aprimorada Contras: a tela da TV é em LCD, inferior aos painéis de LED de modelos mais avançados

2 de 8 A LG 55UQ801COSB.BWZ apresenta tela com proporção de 16:10 — Foto: Divulgação/LG A LG 55UQ801COSB.BWZ apresenta tela com proporção de 16:10 — Foto: Divulgação/LG

A smart TV 55UQ8050PSB promete uma experiência de cinema em casa. O modelo tem resolução Ultra HD em 4K, é compatível com tecnologias de aprimoramento de imagem como HDR10 Pro e ainda pode transformar conteúdos padrão para deixá-los com qualidade de imagem semelhante ao 4K. A TV também possui compatibilidade com Alexa e Google Assistente, permitindo que seja controlada por meio de comandos de voz.

O modelo também conta com diferenciais como o modo otimizador de jogos e o recurso de alertas esportivos, que envia notificações momentos antes das partidas. O sistema operacional da TV é o webOS 22. No site da Amazon, a TV é avaliada com nota 4,4 de 5 e é possível encontrá-la por valores que partem de R$ 3.131. Consumidores que adquiriam o modelo elogiam a qualidade da imagem, mas criticam que o sistema pode apresentar lentidão.

Prós: qualidade de imagem superior e compatibilidade com recursos como HDR10 Pro

qualidade de imagem superior e compatibilidade com recursos como HDR10 Pro Contras: segundo relatos, o sistema operacional do modelo pode apresentar travamentos

3 de 8 LG 55UQ8050PSB é equipado com sistema operacional webOS 2.2 — Foto: Divulgação/LG LG 55UQ8050PSB é equipado com sistema operacional webOS 2.2 — Foto: Divulgação/LG

A smart TV 55NANO80SQA traz qualidade de imagem em 4K com resolução de 3840 x 2160 pixels e tecnologia NanoCell, capaz de reproduzir cores mais vivas e intensas. O seu processador, a5 Gen 5 AI, ainda promete aprimorar a imagem e o som da TV, aumentando a imersão do usuário ao assistir séries e filmes, por exemplo. Ela é visto por cerca de R$ 3.499.

O modelo é equipado com sistema operacional webOS 22 e possui tecnologia LG ThinQ AI integrada. É compatível com Alexa e Google Assistente e acompanha controle remoto Smart Magic, que pode funcionar como mouse, facilitando sua usabilidade.

Prós: equipada com tecnologia NanoCell, capaz de exibir cores mais vívidas

equipada com tecnologia NanoCell, capaz de exibir cores mais vívidas Contras: não há

4 de 8 LG 55NANO80SQA traz qualidade de imagem em 4K — Foto: Divulgação/LG LG 55NANO80SQA traz qualidade de imagem em 4K — Foto: Divulgação/LG

O modelo 55UP751C0S é equipado com painel LED Ultra HD, com resolução 4K de ‎3840 x 2160 pixels. A TV tem frequência nativa de 60 Hz e proporção 16:9, traz sistema operacional webOS 6.0 e é compatível com as assistentes de voz Alexa e Google Assistente. Ela ainda possui sistema inteligente integrado AI ThinQ. O produto é visto por cifras a partir de R$ 3.863.

Aplicativos como Netflix, Prime Video e HBO Max já vem instalados de fábrica na televisão. O modelo é avaliado com nota 4,8 de 5 e consumidores destacam o fácil manuseio da TV e a qualidade da imagem como pontos positivos, mas relatam que a TV apresenta travamentos ao rodar filmes em 4K.

Prós: qualidade de imagem superior e compatibilidade com assistentes de voz

qualidade de imagem superior e compatibilidade com assistentes de voz Contras: segundo relatos de usuários, a TV pode apresentar travamentos ao rodar conteúdos em 4K

5 de 8 A smart TV 55UP751C0S possui painel LED com resolução em 4K — Foto: Divulgação/LG A smart TV 55UP751C0S possui painel LED com resolução em 4K — Foto: Divulgação/LG

A smart TV 55QNED80 traz um design superior com bordas ultrafinas. O modelo traz tecnologias como o NanoCell e QuantumDot, capazes de exibir imagens com cores mais nítidas e realistas. Os sombreados da TV também são aprimorados, já que o modelo conta com um sistema de escurecimento profissional que diminui o chamado “efeito halo”.

O processador da TV é o a7 Gen5 AI, seu sistema operacional é o webOS 22 e o modelo também vem equipado com a inteligência artificial ThinQ. Ela ainda possui compatibilidade com Alexa e Google Assistente, painel LED com resolução 4K e frequência nativa de 120 Hz.

Prós: painel LED com tecnologias NanoCell e QuantumDot

painel LED com tecnologias NanoCell e QuantumDot Contras: preço elevado

6 de 8 A TV 55QNED80 possui painel com tecnologias NanoCell e QuantumDot — Foto: Divulgação/LG A TV 55QNED80 possui painel com tecnologias NanoCell e QuantumDot — Foto: Divulgação/LG

A LG OLED55C1 possui tela ultrafina e qualidade de reprodução em 4K com resolução de 3840 x 2160 pixels. Seu painel OLED com pixels que se autoiluminam pode reproduzir pretos puros e sem “efeito halo”, garantindo uma qualidade de imagem superior. O modelo também vem equipado com Gallery Stand e pode ser pendurada na parede e usada como quadro decorativo quando não estiver ligada. O produto é vendido por valores a partir de R$ 5.224.

Com sistema de som surround e compatibilidade com tecnologias como o Dolby Atmos e Vision IQ, a TV garante maior imersão ao assistir a séries e filmes. Ela é compatível com Alexa e Google Assistente, tem sistema operacional webOS 6.0, processador a9 Gen 4 e frequência nativa de 120 Hz. Ela é avaliada com nota 4,9 de 5, e consumidores elogiam a qualidade da imagem e de som do modelo, mas criticam sua aparência frágil.

Prós: qualidade de imagem e som superiores

qualidade de imagem e som superiores Contras: usuários relatam que a TV possui aparência frágil por ter tela ultrafina

7 de 8 LG OLED55C1 traz painel OLED com pixels que se autoiluminam — Foto: Divulgação/LG LG OLED55C1 traz painel OLED com pixels que se autoiluminam — Foto: Divulgação/LG

O modelo OLED55C2 possui painel OLED com resolução 4K e pixels que se iluminam. Com a tecnologia, os contrastes ficam maiores, com bancos mais brilhantes e pretos mais profundos. Seu processador a9 Gen5 também tem papel importante na qualidade das reproduções, já que ele aprimora objetos em primeiro plano para criar profundidades mais realistas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 7.099 para comprar o produto.

A smart TV também é compatível com Dolby Atmos e Dolby Visions IQ e vem com aplicativos como Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video instalados de fábrica. O modelo também possui alta performance para jogos com taxa de atualização de 120 Hz. O sistema operacional é o webOS 22.

Prós: tela OLED capaz de reproduzir brancos brilhantes e pretos puros

tela OLED capaz de reproduzir brancos brilhantes e pretos puros Contras: valor elevado

8 de 8 LG OLED C2 possui painel OLED com resolução 4K — Foto: Divulgação/LG LG OLED C2 possui painel OLED com resolução 4K — Foto: Divulgação/LG

Com informações da LG (1/2/3/4/5)

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart