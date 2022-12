TV LG: 6 modelos de polegadas e tecnologias variadas para comprar

A LG apresenta amplo portfólio de TVs no Brasil. A empresa sul-coreana apresenta modelos que podem ser ideais para quem quer assistir a filmes e séries ou mesmo jogar. O modelo mais barato da lista é a LM631, que traz sistema operacional webOS e uma tela com 43 polegadas por preços a partir de R$ 2.227 .

Já a UQ8050 apresenta 60 polegadas e resolução 4K por valores que partem de R$ 3.399. Outra opção é a OLED A1, que traz compatibilidade com Alexa e Google Assistente por cerca de R$ 5.709. Veja a seguir seis TVs da LG para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 TV LG: 7 modelos de polegadas e tecnologias variadas para comprar — Foto: Divulgação/LG TV LG: 7 modelos de polegadas e tecnologias variadas para comprar — Foto: Divulgação/LG

O que é TV QLED? Descubra no Fórum TechTudo

A LM631 é um televisor smart de 43 polegadas com resolução Full HD. Com sistema operacional webOS, o periférico resguarda compatibilidade com serviços de streaming e com inteligências artificiais, tais como ThinQ AI. Os usuários ainda poderão usufruir de alto-falantes embutidos com potência alcança os razoáveis 20 W. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 2.227.

O display da TV possibilita uma taxa de atualização de 60 Hz e a região traseira carrega um painel de conexão com entradas USB, HDMI, e AV. Além disso, é possível conectar-se ao aparelho por meio do Wi-Fi ou Bluetooth. Recursos como Dolby Audio e Dynamic Color Enhancer são responsáveis, respectivamente, por reproduzir som e imagens com eficiência e nitidez. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade satisfatória do som. Porém, criticam a fragilidade dos pés do suporte.

Prós: conectividade sem fio

conectividade sem fio Contras: os pés são frágeis

2 de 7 LG LM631 traz conectividade Wi-Fi ou Bluetooth — Foto: Divulgação/LG LG LM631 traz conectividade Wi-Fi ou Bluetooth — Foto: Divulgação/LG

2. LG NanoCell NANO80 – a partir de R$ 3.499

A NanoCell NANO80 hospeda design slim ultra fino e bordas bastante reduzidas. Com 55 polegadas e qualidade de imagem 4K, este modelo proporciona uma taxa de atualização de 60 Hz e compatibilidade com os serviços de streaming. Além disso, é possível usufruir do ThinQ IA e Alexa. As opções de conectividade variam entre Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, e USB. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 3.499.

A resolução de imagem aborda medidas de ‎3840 x 2160 pixels. A ficha técnica fica completa com as dimensões de 123 cm de largura por 78 cm de altura.

Prós: design slim ultrafino

design slim ultrafino Contras: tempo de resposta muito alto

3 de 7 LG NanoCell NANO80 promete 55 polegadas e qualidade de imagem 4K — Foto: Divulgação/LG LG NanoCell NANO80 promete 55 polegadas e qualidade de imagem 4K — Foto: Divulgação/LG

A UQ8050 fornece bordas infinitas e design slim ultrafino. As 60 polegadas são indicadas para usuários exigentes ou para aqueles que buscam por experiências imersivas de som e vídeo durante a reprodução de filmes e séries. O software estabelece integração com a Alexa e Google Assistente, além da inteligência artificial LG ThnQ AI. Ela é comercializada por cifras a partir de R$ 3.287.

Em razão da conectividade Wi-Fi, também é possível acessar aplicativos como YouTube, Netflix, e HBO Max. Além disso, o display apresenta uma resolução 4K e tempo de resposta de 8 ms e sistema operacional webOS.

Prós: tela infinita

tela infinita Contras: baixo tempo de resposta

4 de 7 LG UQ8050 apresenta conectividade Wi-Fi — Foto: Divulgação/LG LG UQ8050 apresenta conectividade Wi-Fi — Foto: Divulgação/LG

A OLED Evo C2 oferta uma tela com espessura bastante reduzida, disposta em um total de 42 polegadas. O sistema interno promete a exibição verossímil, nítida e agradável das cores de filmes, séries e jogos. Recursos como Dolby Vision IQ e Dolby Atmos podem proporcionar uma experiência digna de tela e áudio de cinema, sem ruídos ou alta pigmentação na imagem. Além disso, a fabricante promete 20% mais brilho do que os modelos convencionais. O produto é vendido por valores a partir de R$ 5.019.

O item proporciona resolução de imagem 4K, taxa de atualização de 60 Hz e dimensões aproximadas de 93 cm de largura por 57 cm de altura. O software do televisor deve proporcionar um contraste infinito, pois os pixels autoiluminados conseguem atingir os pretos mais profundos e emitir alta nitidez para imagens escuras. O painel de conexão oferta portas USB e HDMI, além de conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. O consumidor pode usufruir de serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.

Prós: design com tela ultrafina

design com tela ultrafina Contras: preço elevado

5 de 7 LG OLED Evo C2 promete altíssima qualidade, compatível com experiências similares aos do cinema — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG OLED Evo C2 promete altíssima qualidade, compatível com experiências similares aos do cinema — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

5. LG OLED C1 – a partir de R$ 5.299

A OLED C1 oferece um design de tela extremamente fina e uma traseira robusta, que engloba entradas HDMI e USB para conexão cabeada. A resolução 4K do display é distribuída em dimensões de 122 cm de largura por 73 cm de altura em 55 polegadas. Com o sistema operacional webOs, esta televisão fornece conectividade Wi-Fi e Bluetooth, que auxilia a utilização de serviços de streaming. O produto é visto por valores a partir de R$ 5.299.

Além disso, suporta uma taxa de atualização de 120 Hz, um valor acima de todos os itens já citados aqui e que favorece um processamento mais eficiente. Também suporta a integração com assistentes virtuais, entre elas Alexa, Google Assistente e LG ThinQ. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo processamento de gráficos durante as partidas de jogos, mas criticam o surgimento de pixels mortos na tela com pouco tempo de uso.

Prós: ideal para gamers

ideal para gamers Contras: produto frágil

6 de 7 LG OLED C1 traz resolução 4K — Foto: Divulgação/LG LG OLED C1 traz resolução 4K — Foto: Divulgação/LG

6. LG OLED A1 – a partir de R$ 5.709

A OLED A1 é um modelo com tela de 65 polegadas e qualidade de imagem 4K. Um dos destaques desta opção é a sua compatibilidade com serviços de inteligências artificiais, como Alexa, Google Assistente, e ThinQ AI. Esta característica é essencial para realizar o controle remoto das configurações do aparelho, o que aumenta a versatilidade de seu uso. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.709 para comprar o produto.

O televisor promete dimensões de 144 cm de largura por 89 cm de altura, e integração com a tecnologia Dolby Vision. Os recursos tecnológicas desta televisão prometem reproduzir as cores com uma taxa de verossimilhança de 100%. A tensão oferece compatibilidade com 110 V e 220 V, e um design com interface de conexão USB, Ethernet, e HDMI. A taxa de atualização do display hospeda um valor convencional de 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários denotam positivamente o design elegante e a qualidade satisfatória das imagens exibidas.

Prós: tela com verossimilhança de cores

tela com verossimilhança de cores Contras: baixa taxa de atualização

7 de 7 LG OLED A1 apresenta 65 polegadas — Foto: Divulgação/LG LG OLED A1 apresenta 65 polegadas — Foto: Divulgação/LG

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?