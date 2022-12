TV Philco: 6 modelos de polegadas e tecnologias variadas para comprar

As TVs da Philco podem ser opções interessantes para quem está em busca de uma nova televisão. Com valores, tamanhos e tecnologias diversas, é possível adquirir um televisor da marca por preços mais acessíveis, a partir dos R$ 899. A lista abaixo traz seis opções que variam entre 24, 32, 42 e até 50 polegadas, com resoluções que vão do HD ao 4K, atendendo a vários públicos.

O modelo PTV24N19D é compacto, com 24 polegadas, mas oferece resolução Full HD e tela em LED por cerca de R$ 899. Já a PTV50G70R2CBBL é uma smart TV em 4K de 50 polegadas, com sistema operacional Roku TV e preço a partir de R$ 2.599. Veja todos os detalhes na lista a seguir.

1 de 7 TVs da Philco variam em tamanho, resolução e tecnologia de hardware — Foto: Divulgação/Philco TVs da Philco variam em tamanho, resolução e tecnologia de hardware — Foto: Divulgação/Philco

1. Philco PTV24N19D - a partir de R$ 899

A Philco PTV24N19D é o modelo para quem deseja um equipamento simples e de valor acessível. Com preço abaixo dos R$ 1 mil, o modelo oferece receptor HD integrado, além de tela LED com 24 polegadas e resolução Full HD. Porém, é importante ressaltar que não se trata de uma smart TV, por isso não permite acessar plataformas de streaming e outros aplicativos sem o uso de algum periférico, como o Fire TV Stick ou o Chromecast, por exemplo.

Avaliado com nota média 4,4 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo ainda não dispõe de comentários no site. Aos interessados, é possível adquirir a televisão Philco PTV24N19D por valores a partir de R$ 899.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: não é smart

2 de 7 A TV Philco PTV24N19D é o modelo para quem deseja um televisor simples e de valor acessível — Foto: Reprodução/Amazon A TV Philco PTV24N19D é o modelo para quem deseja um televisor simples e de valor acessível — Foto: Reprodução/Amazon

Passando para um modelo smart, a Philco PTV32G70RCH é uma opção para quem deseja uma televisão mais moderna sem ultrapassar os R$ 1.500. Com sistema Roku TV, tela HD de 32 polegadas, conversor digital integrado e processador quad core, o modelo promete alta performance por um baixo custo. O sistema Dolby Audio deve oferecer mais imersão sonora.

Avaliada com nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, a televisão recebeu nota máxima em 82% das avaliações e se destaca pelo custo-benefício e pela qualidade de imagem. Em contrapartida, alguns indicam que o modelo apresenta problemas após pouco tempo de uso. É possível adquirir a televisão Philco PTV32G70RCH por valores a partir de R$ 1.359.

Prós: valor acessível para uma smart TV

valor acessível para uma smart TV Contras: resolução HD

3 de 7 A Philco PTV32G70RCH é uma boa opção para quem deseja um televisor inteligente sem ultrapassar o teto de R$ 1.500 — Foto: Reprodução/Amazon A Philco PTV32G70RCH é uma boa opção para quem deseja um televisor inteligente sem ultrapassar o teto de R$ 1.500 — Foto: Reprodução/Amazon

A Philco PTV32D10N5SKH é outro modelo smart com 32 polegadas e resolução em HD, mas com algumas evoluções no hardware. O processador gráfico de três núcleos e o processador quad core prometem entregar imagens de alto desempenho, além de boa resposta gráfica. Na parte do som, a tecnologia Dolby Audio proporciona uma imersão sonora mais intensa.

Com nota média 4,5 de 5 dada pelos consumidores da Amazon, o modelo obteve 5 estrelas em 74% das avaliações. A TV se destaca pela facilidade na instalação e pela qualidade da imagem, mas há reclamações para a baixa variedade de aplicativos disponíveis. Aos interessados, é possível adquirir a televisão Philco PTV32D10N5SKH por valores a partir de R$ 1.685.

Prós: processadores velozes

processadores velozes Contras: resolução abaixo de outros modelos e estrutura larga

4 de 7 A Philco PTV32D10N5SKH é o modelo perfeito para quem busca uma Smart TV que proporcione uma experiência de cinema em casa — Foto: Reprodução/Amazon A Philco PTV32D10N5SKH é o modelo perfeito para quem busca uma Smart TV que proporcione uma experiência de cinema em casa — Foto: Reprodução/Amazon

Dando um upgrade no modelo apresentado anteriormente, a PTV42G52RCF é uma opção para quem deseja custo-benefício em uma tela maior e com mais qualidade. São 42 polegadas e resolução Full HD, além de sistema operacional Roku TV, processador quad core e tecnologia Dolby Audio.

Avaliada com nota média 4,5 de 5 pelos consumidores da Amazon, o modelo tem nota máxima em 73% de suas avaliações. Os destaques vão para o custo-benefício e a qualidade de imagem. No entanto, alguns indicam que o som pode sair "abafado" e precisar de configurações específicas para melhorar. Aos interessados, é possível adquirir a televisão por valores a partir de R$ 1.669.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: som poderia ser melhor

5 de 7 A TV Philco PTV42G52RCF é uma boa opção para quem deseja custo-benefício em uma tela um pouco maior — Foto: Reprodução/Amazon A TV Philco PTV42G52RCF é uma boa opção para quem deseja custo-benefício em uma tela um pouco maior — Foto: Reprodução/Amazon

A smart TV Philco PTV50G70R2CBBL é a opção da lista para quem busca por um modelo robusto em diversos sentidos. A televisão tem tela de 50 polegadas, resolução 4K, sistema operacional Roku TV, taxa de atualização de 60Hz e design de bordas finas. Na conectividade, oferece Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI.

Avaliada com 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, somou nota máxima em 62% das avaliações e se destaca pela facilidade na instalação e pelo custo-benefício. Aos interessados, é possível adquirir a Philco PTV50G70R2CBBL por valores a partir de R$ 2.599.

Prós: tela ampla e de alta resolução

tela ampla e de alta resolução Contras: modelo sem grandes otimizações no sistema de som

6 de 7 A smart TV Philco PTV50G70R2CBBL é a melhor opção para quem busca uma opção robusta — Foto: Reprodução/Amazon A smart TV Philco PTV50G70R2CBBL é a melhor opção para quem busca uma opção robusta — Foto: Reprodução/Amazon

A Philco PTV42G10N5SKF tem tela de 42 polegadas em resolução Full HD. O diferencial está no hardware, com placa gráfica de três núcleos, processador quad core e tecnologia Dolby Audio. O modelo traz bordas mais perceptíveis e tecnologia LED no display. As conectividades oferecidas são USB, Ethernet e HDMI.

A TV mais cara da lista soma 4,4 de 5 estrelas dadas pelos consumidores da Amazon, com nota máxima em 66% das avaliações. Os comentários elogiam o custo-benefício e a qualidade de imagem. Todavia, alguns usuários reclamam do sistema operacional, que pode ser lento e com apps limitados. É possível adquirir a televisão Philco PTV42G10N5SKF por valores a partir de R$ 2.917.

Prós: hardware elaborado

hardware elaborado Contras: bordas largas e valor elevado

7 de 7 A TV Philco PTV42G10N5SKF se apresenta como uma versão otimizada do modelo PTV32D10N5SKH — Foto: Reprodução/Amazon A TV Philco PTV42G10N5SKF se apresenta como uma versão otimizada do modelo PTV32D10N5SKH — Foto: Reprodução/Amazon

