TV Philips: 5 modelos para assistir a filmes e séries

A Philips apresenta amplo portfólio de TVs no Brasil. Elas podem ser ideais para quem quer assistir a filmes e séries e criar uma sensação de cinema em casa. O modelo mais barato da lista é a Philips 32PHG6917/78, que traz resolução HD e som Dolby Atmos por preços a partir de R$ 1.299 .

A Philips 32PHG6917/78 pode ser uma boa opção para quem busca um televisor barato e de alta qualidade. Com 32 polegadas, a smart TV conta com sistema Android TV, três entradas HDMI, conexões Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 GHz, som Dolby Atmos, comando de voz e compatibilidade com Google Assistente. Além disso, apresenta resolução HD e pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.299.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 72% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem.

Prós valor acessível

valor acessível Contras: imagem não é Full HD

O Philips 43PFG6825/78 é uma alternativa com tela ampla e conectividade com plataformas de streaming. Com tela Full HD de 43 polegadas, o modelo entrega um design amplo e clean, sem bordas, além dos aplicativos Netflix, YouTube, GloboPlay e Prime Video instalados de fábrica. Ela é vendida por valores que partem de R$ 2.046.

Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 67% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e bom custo-benefício. No entanto, vale ressaltar que, segundo comentários de consumidores, o televisor conta com um sistema operacional lento e antigo, que fazem do seu uso menos fluido.

Prós: valor acessível para uma TV de tela grande

valor acessível para uma TV de tela grande Contras: sistema operacional antigo, que apresenta lentidão

A Philips 50PUG7406/78 é o modelo ideal para quem deseja uma TV grande com promessa de som e imagem de qualidade. Com tela de 50 polegadas e resolução 4K, o televisor entrega sistema Android TV, comando de voz, Google Assistente, Dolby Atmos e Bluetooth 5.0. Além disso, traz design sem bordas e pode ser adquirida por preços que partem de R$ 2.640.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e precisão no controle do volume. Porém, vale ressaltar que consumidores apontam para um contraste de cores bastante alto, que acaba afetando a experiência de assistir algumas produções.

Prós: tela grande e imagem de alta resolução

tela grande e imagem de alta resolução Contras: relatos de que o contraste é extremamente alto

A Philips 50PUG7907/78 é um modelo interessante para quem deseja experiência imersiva e pode pagar um pouco mais. Com tela de 50 polegadas e resolução 4K, a TV entrega Ambilight 3, sistema Android TV, comando de voz, Google Assistente, Dolby Atmos, conexão Bluetooth e quatro entradas HDMI. Além disso, o televisor conta com Chromecast integrado para espelhar a tela do celular.

Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 89% de suas avaliações e se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem. O televisor pode ser encontrado por valores a partir de R$ 2.763.

Prós: modelo extremamente completo

modelo extremamente completo Contras: é possível encontrar modelos semelhantes por valores mais baixos

A Philips 65PUG7906/78 apresenta tela de 65 polegadas e pode ser ideal para criar um cinema em casa. Com imagem de resolução 4K, o modelo entrega sistema Android TV, Ambilight, comando de voz, Google Assistente integrado, Bluetooth 5.0 e Dolby Atmos. Além disso, o televisor conta com design sem bordas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.679 para comprar o produto.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 76% de suas avaliações e também se destaca pela facilidade de instalação e qualidade da imagem.

Prós: tela ampla e imagem de alta qualidade

tela ampla e imagem de alta qualidade Contras: valor elevado

