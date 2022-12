TV TCL: 5 modelos para assistir a filmes e séries

A marca TCL oferece boas opções de televisões no mercado nacional. Os modelos variam em tamanho e nas tecnologias presentes no display ou no hardware do aparelho, que melhoram a qualidade da imagem. Na lista abaixo, as telas variam entre 32, 55 e 65 polegadas, dimensões que podem se adequar a diferentes públicos.

Um dos destaques é a TCL 32S615, uma TV com 32 polegadas, tela em LED, sistema Android TV e que pode ser adquirida por preços a partir de R$ 1.249. Já para quem procura por um equipamento mais robusto, a TCL C825 oferece tecnologia QLED, tem tamanho grande de 65 polegadas e pode ser encontrada por valores próximos dos R$ 9.040. Confira lista completa.

O modelo da TCL 32S615 tem 32 polegadas, tecnologia de tela LED e resolução HD. Outro ponto interessante é o Micro Dimming, que promete controlar a iluminação em centenas de regiões da tela para máxima qualidade de brilho, contraste e cor. Conta ainda com Inteligência Artificial integrada e sistema operacional Android TV.

O design do display traz bordas finas, para aproveitar ao máximo a imagem exibida, e acompanha controle remoto com comando de voz através do Google Assistente. A TV ainda pode ser conectada a outros dispositivos inteligentes compatíveis com o assistente virtual, e o usuário será capaz de controlar toda a casa conectada através dela. A conectividade conta com Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. O modelo mais barato da lista está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 1.249. Por lá, a TV é avaliada com nota 4,5 de 5, com elogios ao custo-benefício, mas algumas reclamações sobre a dificuldade em se comunicar com o vendedor.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: comando de voz compatível apenas com Google Assistente

A TCL 55P635 é um modelo de 55 polegadas com display LED 4K e tecnologia HDR (High Dynamic Range), que proporciona imagens com maior qualidade de brilho, detalhes de sombra e cores vivas para transmissões mais realistas. A TV promete mais de 1 bilhão de cores para cenas mais detalhadas e transições mais suaves. O som conta com Dolby Áudio, capaz de oferecer diálogos mais nítidos.

Para a conectividade, o modelo traz as tecnologias Bluetooth, Wi-Fi, RF, USB e HDMI. Tem ainda Google Assistente e controle remoto, enquanto o design é sem bordas em três lados. Está à venda na Amazon por preços a partir de R$ 2.799. No site da varejista, compradores avaliaram a TV com nota 4,9 de 5 com muitos elogios para a qualidade da imagem.

Prós: mais de 1 bilhão de cores

mais de 1 bilhão de cores Contras: não tem compatibilidade com Alexa

A TV TCL 65P735 é um modelo de 65 polegadas com tela LED, resolução 4K e função HDR. Assim como o modelo anterior, promete mais de 1 bilhão de cores e tecnologia MEMC, para a transmissão de cenas mais suaves e transições vivas até em movimentos rápidos. Tem ainda Dolby Vision e Dolby Atmos, que devem oferecer cenas de alta qualidade e sons mais imersivos. Já para os gamers, oferece o padrão ALLM, para uma jogatina com latência menor.

Pode ser controlada por comando de voz através do Google Assistente e tem compatibilidade com o Google Duo para videochamadas. O design é sem bordas de três lados, e a televisão pode ser conectada a outros dispositivos via Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. Na Amazon, esta opção é encontrada por preços a partir de R$ 3.800. Os consumidores dão nota 4,6 de 5, com elogios para a qualidade do equipamento.

Prós: tecnologia ALLM para jogos

tecnologia ALLM para jogos Contras: comando de voz compatível apenas com Google Assistente

O modelo TCL 65P725 soma 65 polegadas, resolução 4K, display em LED, tecnologia HDR e mais de 1 bilhão de cores. As especificações ainda são combinadas ao padrão MEMC, com promessa de que o espectador nunca perca os detalhes durante a transição de imagens. Já as tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos prometem cenas de cinema com imagens e sons mais imersivos.

Para a conectividade, conta com Bluetooth, Wi-Fi, USB e HDMI. Oferece compatibilidade com as assistentes Google Assistente e Alexa, além da ferramenta Google Duo. O design é de bordas infinitas em três lados e pode ser adquirida por preços a partir de R$ 3.800 na Amazon.

Prós: tecnologia MECM para melhorar as imagens

tecnologia MECM para melhorar as imagens Contras: não acompanha câmera

A TCL C825 é um modelo de 65 polegadas em resolução 4K. O diferencial está na qualidade de tela QLED, para uma maior definição dos detalhes exibidos. Conta também com certificação Imax Enhanced, que promete alto desempenho de resolução, cor, brilho e contraste. O televisor ainda é compatível com conteúdos Dolby Vision IQ, para imagens mais vibrantes em serviços de streaming que contam com essa tecnologia.

Nas especificações, a C825 traz o processador AIPQ GEN 2, com inteligência artificial e compatível com Alexa e Google Assistente. Oferece conectividade Bluetooth, Wi-Fi, RF, USB e HDMI. O design é Full Screen, capaz de proporcionar o máximo de tela sem bordas, e o modelo traz uma câmera para realizar chamadas de vídeo. Todas estas funcionalidades elevam o preço, que atinge valores próximos dos R$ 9.040. Na Amazon, tem apenas uma classificação com nota 4 de 5.

Prós: tecnologia QLED

tecnologia QLED Contras: preço elevado

