TVs para presentear no Natal: lista reúne 8 opções de marcas variadas

Já a Philips 50PUG7406 apresenta integração com o Google Assistente, promete uma conectividade Bluetooth 5.1 e uma tela de 50 polegadas com resolução 4K por valores que partem de R$ 2.199. Outra opção é a LG OLED C1, indicada para o público gamer, que traz uma tela de 55 polegadas com resolução 4K por cerca de R$ 5.299. Mais presentes de diversas categorias podem ser encontrados na página dedicada ao evento. Veja a seguir oito TVs para presentear no Natal 2022.

O R5500, da Semp, é a opção com melhor custo-benefício desta lista. A TV promete 43 polegadas com uma qualidade Full HD de imagem. Estas características e o preço podem ser atraentes para a maior parte do público. Com design slim para economizar espaço, o periférico ocupa dimensões de 97 cm de largura por 56 cm de altura. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 2.140.

O sistema interno promete uma taxa de atualização convencional de 60 Hz, o que deve ser suficiente para o uso de baixa produtividade, como para assistir filmes e séries. O painel de conexão disponibiliza portas para cabo HDMI e USB, embora seja possível conectar-se via Wi-Fi. Desta forma e com a tecnologia smart, o consumidor pode usufruir de vários aplicativos de streaming, como Amazon Prime Video e Apple TV. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a grandeza do design da tela e o bom funcionamento do sistema.

Prós: ótimo custo-benefício

ótimo custo-benefício Contras: taxa de atualização é muito baixa

A Roku TV S5195, da AOC, é uma televisão smart com 43 polegadas. O display oferece uma resolução HD de 1280 x 720 pixels e uma taxa de atualização de 60 Hz. A parte traseira hospeda três entradas HDMI e duas USB para conectar-se a outros aparelhos, além de portas Ethernet e outras P2 para fios de áudio e vídeo. O televisor é vendido por preços a partir de R$ 1.719.

Já o controle remoto oferece teclas de atalho para acionar apps de quatro serviços de streaming como Netflix, Globoplay, Deezer e Dazn, o que pode ser útil para assistir a filmes com toda a família reunida. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a estética da TV e disponibilidade de múltiplas entradas de conexão.

Prós: imagem HD

imagem HD Contras: tamanho da tela pode desagradar alguns usuários

A 50PUG7406, da Philips, chama atenção pelo tamanho robusto da tela: as 50 polegadas hospedam um design espesso e sem bordas laterais e superiores. Este modelo pode ser indicado para quem busca alta imersão durante filmes. O controle remoto já aborda integração com serviços de streaming, com a loja do Google, e com a inteligência artificial Google Assistente. Uma das vantagens deste último é a possibilidade de alterar configurações, canais, volume, entre outros, via comando de voz. No quesito desempenho, o usuário consegue usufruir de um display com resolução 4K, taxa de atualização convencional de 60 Hz, conectividade Bluetooth 5.1 e de recursos como o Dolby Atmos. O produto é visto por cerca de R$ 2.199.

Este último foi desenvolvido para aumentar a eficiência, nitidez, e imersão do áudio durante sua reprodução. Outro diferencial é a tecnologia Chromecast, que permite o espelhamento da tela do celular na televisão. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a conexão Bluetooth disponibiliza pelo controle e imagem de qualidade. Contudo, destacam negativamente o áudio.

Prós: integração com streamings e Google Assistente

integração com streamings e Google Assistente Contras: o áudio poderia ser melhor

A UQ8050, da LG, fornece bordas infinitas e design slim ultrafino. As 50 polegadas são indicadas para usuários exigentes ou para aqueles que buscam por experiências entusiastas de som e vídeo durante a reprodução filmes. O software estabelece integração com a Alexa e Google Assistente, além da inteligência artificial LG ThinQ AI. A TV pode ser adquirida por cifras que partem de R$ 3.144.

Em razão da conectividade Wi-Fi, também é possível acessar aplicativos como YouTube, Netflix e HBO Max. O display carrega uma resolução 4K e um tempo de resposta de 8 ms, além de sistema operacional webOS. O item apresenta uma avaliação 4,7 de 5 na Amazon.

Prós: tela infinita

tela infinita Contras: baixo tempo de resposta

A P635, da TCL, apresenta uma tela de 55 polegadas com uma resolução 4K. O sistema ainda promove conectividade Bluetooth e Wi-Fi, integração com assistentes virtuais e compatibilidade com os serviços mais famosos de streamings. Ela é encontrado por valores que partem de R$ 2.629.

Um diferencial deste modelo são as bordas finíssimas, o que pode garantir maior imersão durante filmes, séries e jogos. O controle remoto ainda hospeda botões de atalho para diversos aplicativos e configurações: uma característica pensada para facilitar a rotina do usuário. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a ótima qualidade de imagem no display.

Prós: boa reprodução de imagem

boa reprodução de imagem Contras: ausência de tecnologias específicas para aprimorar o vídeo e áudio

A AWS-TV-55-BL-01, da Aiwa, oferece design slim ultrafino e bordas infinitas para garantir máximo aproveitamento. O diferencial deste televisor é a presença do recurso Dolby Vision, o que promete alavancar as experiências de nitidez, brilho e verossimilhança de cores para os vídeos exibidos na tela de 55 polegadas. A televisão é comercializada por cifras a partir de R$ 3.061.

O display oferece uma resolução nítida em 4K, além de uma taxa de atualização de 60 Hz. O painel de conexão disponibiliza entradas USB, HDMI, e Ethernet, embora o software garante conectividade Wi-Fi e Bluetooth. A televisão é compatível com os serviços de streaming mais conhecidos, como Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acervo de tecnologias modernas para melhorar a experiência de uso. No entanto, criticam que o controle remoto apresenta difícil manuseio.

Prós: presença dos recursos Dolby Atmos e Dolby Vision

presença dos recursos Dolby Atmos e Dolby Vision Contras: problemas com o controle remoto

A BU8000, da Samsung, hospeda uma tela extensa de 65 polegadas com resolução 4K e uma taxa de atualização convencional de 60 Hz. Vale ressaltar que o controle remoto hospeda botões de atalhos para inteligências artificiais, como Alexa, Google Assistente, Bixby, apps de filmes e para acessar facilmente várias outras configurações. O televisor é visto por cerca de R$ 3.899.

O sistema interno dispõe de um Smart Hub com uma série de opções de jogos, que podem ser reproduzidos direto da nuvem e sem o console. Enquanto isso, a tela oferece o recurso Dynamic Crystal Color, que propõe a reprodução de imagens em cores puras e reais. Quanto ao design, a televisão oferta uma tela extremamente fina para economizar espaço e proporcionar pouquíssimo peso. O Smart Hub também oferece compatibilidade com os serviços de streaming, como Amazon Prime Video, Netflix, e Globoplay.

Prós: tela com alta definição

tela com alta definição Contras: preço elevado

8. LG OLED C1 – a partir de R$ 5.299

A OLED C1, da LG, oferece um design de tela fina e uma traseira robusta, que engloba entradas HDMI e USB para conexão cabeada. A resolução 4K do display é distribuída em dimensões de 122 cm de largura por 73 cm de altura em 55 polegadas. Com o sistema operacional webOs, esta televisão fornece conectividade Wi-Fi e Bluetooth, que auxilia a utilização de serviços de streaming. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.299 para comprar o produto.

Além disso, suporta uma taxa de atualização de 120 Hz, um valor acima de todos os itens já citados aqui e que favorece um processamento mais eficiente. Também suporta a integração com assistentes virtuais, entre elas Alexa e Google Assistente. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo processamento de gráficos durante as partidas de jogos, mas criticam o surgimento de pixels mortos na tela com pouco tempo de uso.

Prós: ideal para gamers

ideal para gamers Contras: produto frágil

