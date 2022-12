Wandinha: 7 fatos que você ainda não conhece sobre a série da Netflix

Wandinha já é a produção de maior sucesso entre as novidades da Netflix , onde ocupa o primeiro lugar na lista das top séries da plataforma, com direito à quebra de recorde de Stranger Things . Lançada no dia 23 deste mês, as desventuras menina gótica da Família Addams, interpretada por Jenna Ortega, revitalizou a franquia com uma mistura de comédia adolescente com a estética de terror clássico já conhecida do público. Wandinha é uma criação dos showrunners Alfred Gough e Miles Millar, além da produção executiva e direção do cineasta Tim Burton.

Com oito episódios já lançados, espera-se entre os fãs a confirmação de uma segunda temporada, que já está nos planos dos criadores, mas até o momento sem confirmação oficial da Netflix. Enquanto a ordem final da plataforma não chega ao público, confira as curiosidades relacionadas ao "terrir" gótico Wandinha.

Enredo de Wandinha

A adolescente Wandinha (Jenna Ortega) vai para um internato do ensino médio após um incidente provocado por ela em seu antigo colégio. A Escola Nunca Mais é uma instituição para pessoas como a protagonista, jovens de dons sobrenaturais e dificilmente assimilados pelo restante da sociedade. O local é gerido por Larissa Weems (Gwendoline Christie), aluna egressa e uma antiga colega de classe de seus pais, Mortícia (Catherine Zeta Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán). Após chegar ao local e conhecer as instalações, Wandinha desconfia que a escola esconda um segredo mortal. Veja, a seguir, fatos pouco conhecidos do show.

A série é uma nova produção no universo de A Família Addams

Quem conhece a Família Addams sabe que a franquia tem história. A obra é uma criação do cartunista americano Charles Addams (1912 – 1988), que usava de um humor controverso e grotesco para satirizar a classe média estadunidense. As primeiras tirinhas foram publicadas no jornal The New Yorker de 1938 até 1964. Com o sucesso dos desenhos, surgiram as adaptações para a TV. A primeira aconteceu em setembro de 1964, onde foram nomeados os personagens da forma como conhecemos hoje: Gomez, Mortícia, Uncle Fester (Tio Chico, no Brasil), Pugsley (Feioso), Wednesday (Wandinha), o mordomo Lurch (Tropeço) e Vovó Addams.

Posteriormente, após especiais de Halloween e animações para a televisão, foi lançado em novembro de 1991 o primeiro filme live action da Família Addams, dirigido por Barry Sonnenfeld e que contou com Anjelica Huston, Raul Julia (1940 – 1994), Christopher Lloyd e Christina Ricci no elenco. Ainda na década de 1990, foi lançada uma continuação nos cinemas, em 1993, e uma nova série de televisão, em 1997.

Wandinha não tem ligação direta com nenhuma das obras citadas anteriormente, sendo uma abordagem original com foco principal apenas na filha do casal Addams – os outros integrantes são membros recorrentes na série. O projeto surgiu de ideias elaboradas por Miles Millar e Alfred Gough em 2019. No ano seguinte, a dupla apresentou a proposta para Tim Burton, que aceitou participar da adaptação como diretor e produtor executivo, uma vez que o cineasta já tinha planos para um filme dos personagens sob sua direção desde os anos 1990.

Wandinha é o retorno de Tim Burton como diretor à televisão

Consagrado no cinema por obras como Os Fantasmas se Divertem (1988), Batman (1989), A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999) e A Noiva Cadáver (2005), Tim Burton começou sua carreira comercial atrás das câmeras da televisão. Depois de anos dirigindo e produzindo curtas e animações independentes, Burton teve a primeira oportunidade como diretor na TV em Hansel and Gretel (1983), um especial de Halloween no canal da Disney inspirado na história infantil de João e Maria. Hoje, a produção está disponível na íntegra no YouTube.

Posteriormente, em 1986, Tim Burton ainda dirigiu um episódio do seriado infantil Contos de Fadas (conhecido no Brasil por sua exibição na TV Cultura) e um outro na série de suspense Alfred Hitchcock Apresenta. Paralelo à sua atuação nos cinemas, o cineasta ainda continuou a roteirizar e produzir outros shows na televisão, como a série animada do seu filme Os Fantasmas se Divertem. Wandinha é o retorno de Burton após décadas desde seu último trabalho dessa categoria, a websérie Stainboy (2000 – 2001).

Jenna Ortega foi convidada por Tim Burton

Os showrunners Miles Millar e Alfred Gough estavam em busca de uma atriz para o papel principal, mas Tim Burton já tinha o nome de Jenna Ortega em mente, segundo Millar em entrevista ao site Gold Derby. "Embora Jenna estivesse no nosso radar quase imediatamente, realmente queríamos fazer uma busca aprofundada", afirma o produtor, que ainda lembra que a atriz foi escolhida após alguns minutos de audição via chamada de vídeo.

Millar ainda acrescenta que ele e Alfred tiveram um encontro com Ortega junto com Burton. "Ligamos para Tim e dissemos: achamos quem procurávamos. Então nos encontramos com ela juntos. Ela (Jenna) tinha apenas o roteiro. Ela não era só visualmente perfeita, como também tinha a atitude e a inteligência certa." Em entrevista ao Buzzfeed, a atriz de descendência mexicana e porto-riquenha disse que se sentiu honrada por conseguir um papel de uma personagem já consagrada e de origem hispânica (no enredo da franquia, o pai da personagem, Gomez, é espanhol).

Mãozinha foi, de fato, interpretada por um ator

Ao deixar de lado as animações em CGI, a produção contratou um ator para interpretar Mãozinha, ajudante e quase mascote da Família Addams. Quem "dá a mão" ao personagem é o ilusionista americano Victor Dorobantu. O cineasta Tim Burton quis algo mais orgânico e dispensou a computação gráfica para compor o personagem. Mesmo assim, Dorobantu ainda usa uma roupa para captura de movimentos para que só sua mão tivesse destaque, conforme mostrado pela Netflix nas redes sociais.

A série foi gravada por oito meses na Romênia

O show teve locações na Romênia, país mundialmente conhecido pela região da Transilvânia, de onde surgiu a inspiração para o livro de terror Drácula. As cenas externas da Escola Nunca Mais foram gravadas no Castelo Cantacuzino, prédio histórico de arquitetura neorromântica localizado na cidade de Buşteni. Emma Myers, que interpreta a personagem Enid Sinclair, afirmou em entrevista ao NME que partes do castelo foram alteradas para a série. Outras partes do show foram gravadas no Bucharest Film Studios, na capital Bucareste.

Christina Ricci foi a Wandinha no filme de A Família Addams (1991)

Uma das participações de peso na série é Christina Ricci, atriz que interpretou a personagem Wandinha no primeiro filme live-action da Família Addams, em 1991. Na época, Ricci tinha 10 anos e estava em seu terceiro filme para os cinemas. Dois anos depois, a atriz retornou para a sequência em 1993. Foi em março de 2022, após quase trinta anos desde seu último filme como a personagem, é que Ricci foi anunciada na série no papel de uma professora da Escola Nunca Mais. O convite veio de Tim Burton, que já tinha trabalhado com a atriz no filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.

A série traz vários easter eggs relacionados ao filme original

Para alegrar os fãs dos filmes antigos, a produção da Netflix apostou nas referências. Uma delas já é mostrada logo no começo do primeiro episódio, quando Feioso (Isaac Ordonez) está amarrado com uma maçã na boca, igual à cena do primeiro filme, onde o mesmo personagem é amarrado do mesmo jeito por Wandinha para um treino de arco e flecha. Outro momento similar é a chuva de sangue na festa mostrada na série, semelhante ao banho de sangue na peça escolar encenada por Wandinha e Feioso no teatro da escola.

Outros momentos utilizados tanto nos filmes como na série, em momentos diferentes, são o fascínio de Gomez por espadas, o hábito incomum de Mortícia de cortar rosas e deixar só o caule, o acampamento de verão onde Wandinha aparece na série e no filme de 1993, além da prática familiar que os Addams têm ao desenterrarem parentes mortos em suas propriedades.

Trilha sonora da série conta com criador do tema dos Simpsons e Batman

O compositor e cantor americano Danny Elfman assina a trilha sonora da série junto com Chris Bacon. Elfman é conhecido na cultura pop por ter criado o tema até hoje lembrado dos Simpsons, além de compor trilhas para filmes do Tim Burton, como Batman, Edward Mãos de Tesoura (1990), A Fantástica Fábrica de Chocolates (2005), Alice no País das Maravilhas (2010) e Dumbo (2019). Sua criação mais conhecida junto ao cineasta é a trilha sonora do musical de Halloween e Natal - O Estranho Mundo de Jack, onde Elfman cantou as canções do protagonista Jack Skellington.

A inspiração da cena de dança da Wandinha

Ainda sobre música, o momento mais viral da série é quando Wandinha dança na festa de sua escola ao som de "Goo Goo Muck", da banda The Cramps. O grupo é conhecido por misturar punk com rock dos anos 1950 e filmes trash de terror, algo que vai na linha estética da série. A coreografia de Wandinha foi criada pela própria Jenna Ortega, que se inspirou nos movimentos das cantoras Siouxsie Sioux (vocalista da banda punk Siouxsie and The Banshes) e Lene Lovich, além das cenas musicais nos filmes Holy Motors (2012) e Charity, Meu Amor (1969). Outra inspiração para a cena veio de Lisa Loring, primeira intérprete de Wandinha na TV e que ficou conhecida também por uma cena de dança como a personagem.