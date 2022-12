Wandinha: onde assistir à série e aos filmes de A Família Adams

Criação do cartunista americano Charles Addams (1912 – 1988), o que começou como pequenas tirinhas cômicas em jornais transformou-se hoje numa franquia consagrada adaptada para a TV, cinema, animação, videogames, entre outras mídias. Você confere nos tópicos a seguir onde maratonar as principais obras já lançadas, acompanhadas de informações sobre elenco, sinopse e repercussão entre público e crítica.

1 de 7 O elenco de Wandinha, da Netflix, estrelando Jenna Ortega como a personagem principal — Foto: Divulgação/Netflix O elenco de Wandinha, da Netflix, estrelando Jenna Ortega como a personagem principal — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Wandinha (2022)

A nova série tem um enredo original ao dar foco à personagem Wandinha. Retratada como uma criança em versões anteriores, na série original da Netflix a protagonista é uma adolescente, interpretada por Jenna Ortega (Você). Na trama, a jovem é matriculada pelos pais na Escola Nunca Mais, onde terá de conviver com outros alunos com características sombrias iguais a ela. Porém, Wandinha desconfia que há um segredo mortal dentro da instituição.

Idealizado por Alfred Gough e Miles Millar (ambos envolvidos em Smallville - As Aventuras do Super Boy), o título teve a direção do cineasta Tim Burton (A Noiva-Cadáver) em quatro episódios e na produção executiva. Rapidamente a série caiu nas graças do público, que deu nota 8,5 no IMDb, com base em 86 mil avaliações. Já entre a crítica, Wandinha possui metascore 66 no Metacritic, sendo 7.1 entre os usuários, além de aprovação de 71% no Rotten Tomatoes – entre o público, o índice ficou em 88%.

2 de 7 Na nova adaptação, o foco será o cotidiano de Wandinha como uma adolescente em período escolar — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Na nova adaptação, o foco será o cotidiano de Wandinha como uma adolescente em período escolar — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

A Família Addams (1964 – 1966)

Após décadas de publicações em cartuns, os personagens de Charles Addams saíram do papel dos jornais e foram parar nos estúdios de televisão. Primeira obra live-action da franquia, a série foi pioneira na criação da música tema (composta por Vic Mizzy) e na nomeação dos personagens tal como conhecemos hoje: Gomez (John Astin), Mortícia (Carolyn Jones), Tio Chico (Jackie Coogan), Wandinha (Lisa Loring), Feioso (Ken Weatherwax), o mordomo Tropeço (Ted Cassidy) e a Vovó Addams (Blossom Rock).

A série teve duas temporadas, hoje disponíveis no Looke, com 64 episódios ao todo. Gravada completamente em preto e branco, a produção ainda rendeu um filme especial em cores lançado em outubro de 1977 chamado Halloween with the New Addams Family. Mesmo extremamente antiga para o público atual, A Família Addams foi redescoberta para uma nova geração de fãs, que garantiram nota 8 no IMDb.

3 de 7 Elenco da primeira adaptação live action da Família Addams, em 1964 — Foto: Reprodução/JustWatch Elenco da primeira adaptação live action da Família Addams, em 1964 — Foto: Reprodução/JustWatch

A Família Addams (1991)

Depois das séries live-action e animações para TV, a franquia ganhou uma versão nos cinemas. Lançado em novembro de 1991, A Família Addams trouxe um novo elenco para revitalizar a obra. Raul Júlia (O Beijo da Mulher Aranha), Anjelica Huston (John Wick 3), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro) e Christina Ricci (A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça) estão entre os destaques. Na trama, Gomez (Júlia) busca reencontrar o irmão Fester (Lloyd), o que desperta a ganância de vigaristas que querem se aproveitar da reconciliação.

O sucesso de bilheteria e mídia doméstica do filme garantiu uma continuação, além de inúmeras exibições na televisão brasileira. Disponível no Paramount+, Claro TV+ e Oi Flat, o longa do diretor Barry Sonnenfeld (trilogia MIB) é um dos títulos mais lembrados da franquia. Não à toa, cerca de 160 mil espectadores garantiram uma nota 6,9 na plataforma IMDb. Já entre a crítica, o metascore no Metacritic é de 57 (enquanto o público garantiu média 7.3); no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 67% entre a imprensa e 66% entre a audiência.

4 de 7 Elenco do primeiro longa da Família Addams para o cinema — Foto: Reprodução/JustWatch Elenco do primeiro longa da Família Addams para o cinema — Foto: Reprodução/JustWatch

A Família Addams 2 (1993)

Dois anos após o lançamento do primeiro filme, veio a continuação, novamente dirigida por Barry Sonnenfeld e com mesmo elenco da produção anterior – com exceção de Judith Malina, substituída por Carol Kane no papel de Vovó Addams. No enredo, Wandinha (Ricci) e Feioso (Jimmy Workman) não aceitam o nascimento de um terceiro irmão. Para resolver a disputa, Gomez (Julia) e Mortícia (Huston) contratam uma babá para o bebê, mas sua chegada traz novos problemas.

A continuação está disponível também no Paramount+, Claro TV+ e Oi Flat. O longa chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Direção de Arte em 1994, mas perdeu para A Lista de Schindler (1993). Com base nas resenhas da época, A Família Addams 2 tem metascore de 61 no Metacritic, com nota 7.3 entre os usuários, e aprovação de 74% no Rotten Tomatoes (sendo 63% entre a audiência). No IMDb, a votação do público garantiu nota 6,8 no site.

5 de 7 Na sequência, os personagens lidam com a chegada de um novo Addams na família — Foto: Reprodução/JustWatch Na sequência, os personagens lidam com a chegada de um novo Addams na família — Foto: Reprodução/JustWatch

A Família Addams (2019)

O primeiro filme em animação da Família Addams é também um revival do estilo cartunesco de Charles Addams, criador da franquia. O longa tem no elenco as vozes de Oscar Isaac (Duna), Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria), Chloë Grace Moretz (Periféricos), Finn Wolfhard (Stranger Things), Bette Midler (Abracadabra) e Snoop Dogg (Dupla Jornada). No enredo, os Addams precisam lidar com a visita de parentes ainda mais assustadores, além da intromissão dos vizinhos moralistas.

Disponível na Amazon Prime Video, a produção é bem mais voltada ao público infantil do que as anteriores. O longa teve ótima arrecadação de bilheteria se comparado ao orçamento modesto, mas entre a crítica a receptividade foi mediana. No Metacritic, o filme tem metascore de 49 (5.2 entre os usuários); já no Rotten Tomatoes, o tomatômetro foi de 45%, sendo 69% entre a audiência. No IMDb, a votação do público garantiu à animação nota 5,8.

6 de 7 O estilo da animação segue os mesmos traços dos cartuns de Charles Addams, criador dos personagens — Foto: Reprodução/IMDb O estilo da animação segue os mesmos traços dos cartuns de Charles Addams, criador dos personagens — Foto: Reprodução/IMDb

A Família Addams 2: Pé na Estrada (2021)

A continuação A Família Addams 2: Pé na Estrada, assim como foi com o primeiro filme live-action, não demorou mais que dois anos para que fosse lançado. O sucesso de bilheteria da primeira animação rendeu mais uma história com o mesmo elenco - com exceção de Finn Wolfhard, substituído por Javon Walton (Euphoria) no papel de Feioso. O enredo acompanha a viagem de férias do grupo para descansar e unir a família. Porém, a tranquilidade é arruinada quando um cientista alega ser o verdadeiro pai de Wandinha.

Além das vozes do primeiro filme, foram convocados os comediantes Wallace Shawn (Young Sheldon) e Bill Hader (It: A Coisa 2) para novos papéis na trama. Também disponível na Amazon Prime Video, A Famlía Addams 2 não agradou a crítica, o que é demonstrado por notas negativas no Metacritic (37) e Rotten Tomatoes (28%). Entre o público, as avaliações foram medianas, com nota 5,4 no IMDb, 3.6 entre os usuários do Metacritic e aprovação de 69% da audiência no Rotten Tomatoes.

7 de 7 Após as confusões arranjadas no primeiro filme, os Addams resolvem viajar em família — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Após as confusões arranjadas no primeiro filme, os Addams resolvem viajar em família — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes