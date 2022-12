WhatsApp: 5 funções que marcaram o app em 2022

O WhatsApp ganhou uma série de novos recursos que fizeram diferença em 2022. Criar enquetes e remover o “online” são algumas das novidades no app para Android e iPhone (iOS), que podem ser acessadas já hoje pelos usuários.Porém, outras funções foram liberadas gradativamente, e algumas ainda podem não ser utilizadas pelos brasileiros — como é o caso das Comunidades , que só chegarão ao país no ano que vem. Veja, nas próximas linhas, as cinco funções do WhatsApp que mais marcaram o ano e saiba como acessá-las no aplicativo.

1 de 6 Enquetes e mais: confira cinco mudanças no WhatsApp em 2022 — Foto: Paola Mansur/TechTudo Enquetes e mais: confira cinco mudanças no WhatsApp em 2022 — Foto: Paola Mansur/TechTudo

1. Enquetes

Em novembro desse ano, o WhatsApp incluiu enquetes no app. A ferramenta permite criar e enviar os questionários tanto nos grupos quanto em conversas individuais, e é possível adicionar até 12 alternativas diferentes para cada enquete. Os participantes do chat conseguem ainda visualizar quem votou em qual resposta e o número de votos.

Para criar uma enquete no WhatsApp, abra a conversa desejada e toque no ícone de clipe. Em seguida, pressione a opção “Enquete”. Adicione, em seguida, o nome da pergunta e as alternativas de respostas. Depois, pressione o símbolo verde para enviar o questionário.

2 de 6 É necessário ter, no mínimo, duas alternativas de resposta para finalizar a enquete — Foto: Reprodução/Paola mansur É necessário ter, no mínimo, duas alternativas de resposta para finalizar a enquete — Foto: Reprodução/Paola mansur

2. Remover o "online"

Uma outro recurso muito aguardado que também foi adicionado ao mensageiro este ano foi a opção de remover o “online”. O status denunciava quando alguém estava presente no aplicativo e era motivo de insatisfação de alguns usuários que queriam passar despercebidos no app. Em outubro, o WhatsApp liberou a função e, desde então, o status “online” passou a seguir a mesma configuração de privacidade do “Visto por último”.

Para ativar o recurso no Android, abra o app e vá nos três pontinhos no canto superior e toque em “Configurações” > “Privacidade” > “Visto por último e online”. Então, basta escolher a opção “Ninguém” e depois “Mesmo que visto por último”.

Já no iPhone, o processo é feito também nas Configurações do aplicativo, representado pelo ícone da engrenagem. Ao abrir a aba, vá em “Conta” > “Privacidade” > "Visto por último e online". Nessa área, escolha as opções “Ninguém” e “Mesmo que visto por último”.

3 de 6 Agora é possível tirar o 'online' no aplicativo do WhatsApp para obter mais privacidade no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Agora é possível tirar o 'online' no aplicativo do WhatsApp para obter mais privacidade no app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Comunidades

Em novembro de 2022, as Comunidades do WhatsApp foram liberadas globalmente. O recurso consiste na possibilidade de unificar vários subgrupos em um grupo maior. Assim, a mudança permite que, por exemplo, uma escola com diversas classes possa ter uma Comunidade no aplicativo. Dentro dela, as salas de cada turma podem ter um subgrupo. Para alguém entrar em um desses chats menores, é necessário que um administrador aceite a solicitação da pessoa ou a adicione.

Esse representante também pode enviar uma mesma mensagem para todos os grupos ao mesmo tempo. A funcionalidade ainda expandiu a capacidade máxima de participantes dos chats coletivos, que passou de 512 para 1.024. Aqui no Brasil, o recurso chega apenas em 2023.

4 de 6 Recurso Comunidades chegará ao Brasil apenas em 2023 — Foto: Divulgação/WABetaInfo Recurso Comunidades chegará ao Brasil apenas em 2023 — Foto: Divulgação/WABetaInfo

4. Reações a mensagens

Reagir com emojis a mensagens recebidas no aplicativo também foi uma novidade relevante no WhatsApp em 2022. Em maio, a plataforma liberou seis reações para expressar emoções e respostas: polegar para cima (👍), coração vermelho (❤️), chorando de rir (😂), chateado (😢), surpreso (😮) e mãos em agradecimento (🙏).

Em julho, o acervo expandiu e, então, passou a ser possível usar qualquer um dos emojis da coleção disponível no app. As reações podem ser enviadas ao tocar e segurar em uma mensagem. A princípio, as seis iniciais são as únicas que aparecem. Para expandir, é só tocar no símbolo de (+) para que a aba com todas as opções restantes apareça.

5 de 6 Os usuários já podem reagir a uma mensagem do WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Os usuários já podem reagir a uma mensagem do WhatsApp pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

5. Chat para conversar com você mesmo

A mais recente atualização do WhatsApp liberou uma função que grande parte dos usuários já encontrava um jeitinho de fazer: um chat nativo para conversar com você mesmo. O recurso permite que sejam enviadas anotações, imagens, gravações de voz, vídeos, documentos, entre outras funções disponíveis nos chats convencionais.

A novidade encerra a necessidade de criar um grupo com mais um participante para, depois, removê-lo. Dessa forma, o aplicativo pode ser usado como fonte para guardar informações com um recurso nativo. A função pode ser acessada ao tocar no ícone de conversas do mensageiro, e o primeiro contato será o do próprio usuário. Abaixo do nome ou número, é possível ver a legenda “Mensagens para mim”.

6 de 6 Atualização do WhatsApp permite conversar consigo mesmo pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Atualização do WhatsApp permite conversar consigo mesmo pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

