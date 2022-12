Windows: 7 processos que você deve encerrar para 'turbinar' o seu PC

A Calculadora do Windows utiliza dois processos durante a execução no sistema. Quando você encerra o programa, o segundo processo permanece em atividade em segundo plano. Em alguns casos, esse segundo arquivo permanece aberto mesmo que a calculadora não tenha sido utilizada. É bem verdade que o consumo desse app no sistema é mínimo, mas, se estamos falando de limpeza, não custa encerrá-lo também. Para isso, basta acessar o Gerenciador de Tarefas, marcar o item correspondente e clicar em “Finalizar processo”.

Esse processo está vinculado ao widget de notícias da barra de tarefas do Windows. Apesar de não usar muitos recursos do sistema, ele é responsável por manter as notícias atualizadas no painel, e pode ocupar o sistema mesmo que você nunca acesse essa seção. Caso você não leia notícias no painel do Windows, pode eliminar esse processo no Gerenciador de Tarefas sem problema.