10 emojis que podem ser lançados em 2023 e seus significados

A Emojipedia anunciou novos emojis que podem ser lançados em 2023 como parte da lista Emoji 15.0, para celulares Android e iPhone ( iOS ). Ao que tudo indica, serão 31 novas carinhas, incluindo mais opções de cores de corações, novos desenhos de animais e mais ícones de comida. Por enquanto, o lançamento dos emojis se trata apenas de um rumor, já que a lista ainda não foi oficialmente confirmada e também requer aprovação do consórcio Unicode - organização sem fins lucrativos que, entre outras coisas, também é responsável pelos novos designs de emojis.

Não é possível saber qual das carinhas estarão, de fato, previstas para serem lançadas no próximo ano. Além disso, vale dizer que é possível que a Unicode modifique alguns dos designs antes dos emojis serem disponibilizados para o público. A seguir, você pode conferir os emojis e os possíveis usos e significados de cada um deles.

1 de 11 Novos corações, comidas e animais: confira lista de emojis que podem ser lançados em 2023 — Foto: Reprodução/Emojipedia Novos corações, comidas e animais: confira lista de emojis que podem ser lançados em 2023 — Foto: Reprodução/Emojipedia

📝 Como liberar novos emojis no WhatsApp? Colabore no Fórum do TechTudo

1. Rosto balançando

Dos novos ícones prováveis para serem lançados no próximo ano, o emoji com rosto balançando é a única "carinha da lista. O desenho traz a representação de um rosto se movimentando para os lados com os olhos e boca abertos, como se estivesse aflito, com medo ou agitado. Segundo a Emojipedia, o novo ícone também pode ser usado para expressar tremores como em terremotos ou ao ouvir barulhos muito altos.

2 de 11 O emoji de rosto balançando pode representar uma pessoa chocada ou aflita — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de rosto balançando pode representar uma pessoa chocada ou aflita — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

2. Coração rosa

Ao que tudo indica, os tradicionais emojis de coração vão ganhar mais uma cor: desta vez, será lançado o tom de rosa. De acordo com a Emojipedia, o novo ícone também pode ser usado para representar amor e amizade.

3 de 11 O ícone de coração vai ganhar mais uma cor, e deve ficar disponível em tom de rosa — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O ícone de coração vai ganhar mais uma cor, e deve ficar disponível em tom de rosa — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

3. Coração cinza

Além do rosa, o ícone de coração também deve ficar disponível na cor cinza. Assim como os outros ícones de coração, ele também pode ser usado para representar amor e amizade, mas em um tom mais neutro.

4 de 11 O emoji de coração cinza pode representar amor e amizade — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de coração cinza pode representar amor e amizade — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

4. Ganso

Como parte do pacote de animais, a Emojipedia deve lançar o emoji de Ganso em 2023. O bichano pode ser visto de perfil e possui o corpo na cor branca. De acordo com a organização, o ícone pode ser usado para representar o próprio animal e em contextos em outros idiomas - em um conversa em inglês, por exemplo, o ganso ("goose"), poderia ser usado para representar um arrepio, já que a expressão no idioma pode ser lida como "goosebump".

5 de 11 O emoji de ganso pode ter um duplo sentido com algumas expressões envolvendo o animal — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de ganso pode ter um duplo sentido com algumas expressões envolvendo o animal — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

5. Burro

O emoji de burro também deve entrar para a lista de novas carinhas previstas para o decorrer deste ano. O animal pode ser visto de lado, na cor cinza. Ele pode ser usado para representar o próprio animal como parte do pacote de emojis de bichos mas também traz um duplo sentido e pode ser usado para insultar alguém de "burro".

6 de 11 O desenho de burro pode estar entre as novas carinhas que chegarão aos celulares em 2023 — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O desenho de burro pode estar entre as novas carinhas que chegarão aos celulares em 2023 — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

6. Vagem

O pacote de comidas deve receber uma atualização com o emoji de vagem. O ícone deve trazer o vegetal com algumas ervilhas dentro, e pode ser usado em conversas sobre receitas ou para representar a cor verde. De acordo com a Emojipedia, a carinha ainda pode representar coisas ou itens semelhantes.

7 de 11 O emoji de vagem deve ser acrescentado ao pacote de emojis de comida — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de vagem deve ser acrescentado ao pacote de emojis de comida — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

7. Mão empurrando

O emoji de mão empurrando traz o desenho de uma mão estendida, que pode estar virada para a esquerda ou direita, e que faz o movimento de empurrar ou afastar algo ou alguém. Ele pode ser usado com o sentido de "pare" ou pode ser combinado para representar duas mãos se encontrando em comemoração.

8 de 11 O emoji de mão empurrando pode representar a palavra "parar" ou pode ser combinado para formar um "toca aqui" — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de mão empurrando pode representar a palavra "parar" ou pode ser combinado para formar um "toca aqui" — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

8. Asa de anjo

O emoji de asa de anjo, como o nome sugere, pode ser usado para se referir a um anjo ou a alguém angelical. Além disso, o ícone também pode representar a palavra "voar". Ele é outro possível emoji que pode ser lançado já em 2023.

9 de 11 O emoji de asa de anjo pode ser usado para se referir a alguém angelical — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de asa de anjo pode ser usado para se referir a alguém angelical — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

9. Pássaro preto

O desenho de pássaro preto deve chegar como uma novidade ao pacote de emojis de animais. O novo ícone é similar ao emoji de pássaro já existente, mas, em vez da cor vermelha, ele traz a coloração preta.

10 de 11 O emoji de pássaro preto também deve chegar ao pacote de animais em 2023 — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de pássaro preto também deve chegar ao pacote de animais em 2023 — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

10. Gengibre

O gengibre, assim como o emoji de vagem, pode ser usado em contextos de conversas sobre receitas ou ingredientes. Além disso, segundo a Emojipedia, o ícone pode ter um duplo sentido, representando algo apimentado ou temperado, podendo, também, ser usado para se referir a pessoas ruivas em inglês.

11 de 11 O emoji de gengibre tem um duplo sentido, e pode ser usado para se referir a pessoas ruivas — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake O emoji de gengibre tem um duplo sentido, e pode ser usado para se referir a pessoas ruivas — Foto: Reprodução/Let's Eat Cake

Veja ainda: Como fazer figurinhas para WhatsApp?